順暢滑動，敏感刮鬍

飛利浦系列 7000 可以避免發生皮膚刺激的主要症狀。SkinGlide 柔膚舒適環有防摩擦塗層，電鬍刀可在臉上流暢移動。它的刀片會緊貼皮膚同時提供保護，即使是蓄留 3 天的鬍渣也沒問題。 查看所有優點