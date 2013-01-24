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Shaver series 7000

乾濕兩用電鬍刀

S7370/12
尋找產品支援
6 獲獎記錄
  • 順暢滑動，敏感刮鬍 順暢滑動，敏感刮鬍 順暢滑動，敏感刮鬍
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    Shaver series 7000 乾濕兩用電鬍刀

    S7370/12
    尋找產品支援

    順暢滑動，敏感刮鬍

    飛利浦系列 7000 可以避免發生皮膚刺激的主要症狀。SkinGlide 柔膚舒適環有防摩擦塗層，電鬍刀可在臉上流暢移動。它的刀片會緊貼皮膚同時提供保護，即使是蓄留 3 天的鬍渣也沒問題。 查看所有優點

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      順暢滑動，敏感刮鬍

      最適合敏感肌膚的飛利浦首選電鬍刀*

      • SkinGlide 柔膚舒適環
      • GentlePrecisionPRO 刀片
      • SmartClick 精準鬢角刀
      SkinGlide 柔膚舒適環的防摩擦塗層，利於流暢滑動

      SkinGlide 柔膚舒適環的防摩擦塗層，利於流暢滑動

      SkinGlide 柔膚舒適環的微珠防摩擦塗層，帶來更加舒適的刮鬍體驗。數千顆如玻璃般滑順的微型圓珠，有效減少電鬍刀與皮膚間的摩擦力與表面阻力。讓電鬍刀流暢輕鬆地滑動，同時避免刺痛感。

      5 向活動刀頭壓力更輕，更加貼合輪廓

      5 向活動刀頭壓力更輕，更加貼合輪廓

      我們的電鬍刀刀頭可輕鬆朝 5 種不同方向活動，輕柔貼合臉部與頸部曲線。無需費力即可貼近皮膚，讓肌膚所受的壓力降至最低。

      即使是 3 天內的鬍渣，也能完全刮除，同時保護肌膚

      即使是 3 天內的鬍渣，也能完全刮除，同時保護肌膚

      全新修剪系統的肌膚保護技術，只會刮除毛髮，不會刮傷肌膚。V 型設計可將肌膚帶離刀片，享受貼合滑順的刮鬍體驗，即使是 3 天內的鬍渣，也能徹底剷除。

      直覺式顯示幕搭配 1 段電量指示燈

      直覺式顯示幕搭配 1 段電量指示燈

      直覺式顯示幕可顯示相關資訊，讓您的刮鬍刀充分發揮最佳效能：1 段電量指示燈 - 清潔指示燈 - 電量不足指示燈 - 更換刀頭指示燈 - 旅行鎖指示燈

      Aquatec 乾濕兩用設計，讓您自由選擇舒適的乾刮與清爽的濕刮

      Aquatec 乾濕兩用設計，讓您自由選擇舒適的乾刮與清爽的濕刮

      讓刮鬍程序配合個人需求。Aquatec 乾濕兩用設計能讓您任選舒適乾刮或清爽濕刮。也可以在沖澡時用刮鬍凝膠或刮鬍泡進行刮鬍。

      可供無線刮鬍 50 分鐘

      可供無線刮鬍 50 分鐘

      節能又電力強勁的鋰電池系統提供兩種方便的充電方式：充電一小時即可刮鬍 50 分鐘，也可選擇快速充電完成一次完整刮鬍。所有 Shaver series 7000 的機型設計僅供無線模式操作；在潮濕環境中亦可安全使用。

      提供 2 年保固

      提供 2 年保固

      此款飛利浦刮鬍刀提供 2 年保固；Shaver Series 7000 經考究設計，完美兼顧效能和耐用性。

      刮鬍刀可於水龍頭下直接沖洗清潔

      刮鬍刀可於水龍頭下直接沖洗清潔

      只要打開刮鬍刀刀頭，然後在水龍頭下徹底沖洗乾淨即可。

      SmartClick 精準鬢角刀，用於處理小鬍子及鬢角

      SmartClick 精準鬢角刀，用於處理小鬍子及鬢角

      一按即用精準鬢角刀，為造型做最後修飾。適合維持小鬍子造型及修整鬢角。

      技術規格

      • 刮鬍效能

        SkinComfort
        • SkinGlide 柔膚舒適環
        • 肌膚防護系統
        • AquaTec 乾濕兩用設計
        刮鬍系統
        GentlePrecisionPRO 刀片
        立體貼面
        5 向 DynamicFlex 刀頭

      • 配件

        SmartClick
        精準鬢角刀
        收納包
        旅行收納袋

      • 功率

        運作時間
        50 分鐘 / 刮鬍 17 次
        充電
        • 1 小時即可充飽電
        • 快速充電 5 分鐘即可完成 1 次刮鬍
        電池類型
        鋰電池
        自動變壓
        100-240 V
        最大耗電量
        5.4  W
        待機電源
        0.15  W

      • 使用簡單

        顯示器
        • 1 段電量指示燈
        • 電量不足指示燈
        • 清潔指示燈
        • 更換刀頭指示燈
        • 旅行鎖指示燈
        乾濕兩用
        乾濕兩用
        清潔
        可完全水洗
        操作
        • 無線使用
        • 使用前先拔插頭

      • 設計

        把手
        人體工學握把與操控
        外框顏色
        白色
        正面顏色
        海洋藍

      • 客戶服務

        兩年保固
        更換式刀頭
        每 2 年更換一次 SH70

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