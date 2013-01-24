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Shaver series 7000

乾濕兩用電鬍刀

S7788/54
  • 服貼刮鬍，先進肌膚防護 服貼刮鬍，先進肌膚防護 服貼刮鬍，先進肌膚防護
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    Shaver series 7000 乾濕兩用電鬍刀

    S7788/54

    服貼刮鬍，先進肌膚防護

    飛利浦 Series 7000 可順暢地滑過肌膚，即使是 3 天未刮的鬍鬚也能服貼地刮除每一根毛髮。這款電鬍刀配備先進的 SkinIQ 技術，讓刮鬍刀感測、順應您的需求，並引導您正確地刮鬍，以提升肌膚防護。 查看所有優點

    建議零售價格: NT$9,588.00

    Shaver series 7000 乾濕兩用電鬍刀

    服貼刮鬍，先進肌膚防護

    飛利浦 Series 7000 可順暢地滑過肌膚，即使是 3 天未刮的鬍鬚也能服貼地刮除每一根毛髮。這款電鬍刀配備先進的 SkinIQ 技術，讓刮鬍刀感測、順應您的需求，並引導您正確地刮鬍，以提升肌膚防護。 查看所有優點

    服貼刮鬍，先進肌膚防護

    飛利浦 Series 7000 可順暢地滑過肌膚，即使是 3 天未刮的鬍鬚也能服貼地刮除每一根毛髮。這款電鬍刀配備先進的 SkinIQ 技術，讓刮鬍刀感測、順應您的需求，並引導您正確地刮鬍，以提升肌膚防護。 查看所有優點

    建議零售價格: NT$9,588.00

    Shaver series 7000 乾濕兩用電鬍刀

    服貼刮鬍，先進肌膚防護

    飛利浦 Series 7000 可順暢地滑過肌膚，即使是 3 天未刮的鬍鬚也能服貼地刮除每一根毛髮。這款電鬍刀配備先進的 SkinIQ 技術，讓刮鬍刀感測、順應您的需求，並引導您正確地刮鬍，以提升肌膚防護。 查看所有優點

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      服貼刮鬍，先進肌膚防護

      搭配 SkinIQ 技術

      • 具保護作用的 SkinGlide 塗層
      • SteelPrecision 刀片
      • Motion Control 感應器
      • 360-D 彈性刀頭
      減少肌膚摩擦，將刺激降至最低

      減少肌膚摩擦，將刺激降至最低

      電鬍刀刀頭與皮膚之間隔有防護塗層。由每平方公釐高達 2,000 顆微型技術珠粒組成，可減少 25%* 的肌膚摩擦，將刺激降至最低。

      每次表現都出眾

      每次表現都出眾

      SteelPrecision 刀片每分鐘可完成多達 90,000 次切割動作，徹底刮鬍，一次能除去更多毛髮**。45 個高效能自動磨利刀片，歐洲製造。

      引導您以更好的技巧刮鬍，滑動次數更少

      引導您以更好的技巧刮鬍，滑動次數更少

      動態感應技術可追蹤刮鬍方式，並引導您運用更有效率的技巧。大約在刮鬍三次後，大多數的男性都能改善刮鬍技巧，減少滑動次數***。

      應用程式提升刮鬍體驗

      應用程式提升刮鬍體驗

      將電鬍刀與飛利浦 GroomTribe 應用程式配對使用，讓刮鬍體驗更臻完美。藉此追蹤您的刮鬍進度、個人化專屬刮鬍體驗，以及充分掌握技巧，讓電鬍刀溫和服貼肌膚。

      可隨您的鬍鬚調整，輕鬆刮鬍

      可隨您的鬍鬚調整，輕鬆刮鬍

      智慧型臉部毛髮感應器每秒可讀取毛髮密度 125 次。此技術能自動調整切割動力，讓您輕鬆且溫和地刮鬍。

      彈性刀頭可貼合臉部輪廓

      彈性刀頭可貼合臉部輪廓

      彈性十足的刀頭可 360° 旋轉，以貼合臉部輪廓。完美貼合肌膚，給您舒適徹底的刮鬍體驗。

      專為精準刮鬍和有效切割而設計

      專為精準刮鬍和有效切割而設計

      電鬍刀刀頭的全新形狀專為精準刮鬍而設計。採用毛髮導引溝槽，將毛髮導向有效的刮除位置，讓皮膚表面更為平整。

      只要 1 分鐘就能深層清潔，衛生刮鬍

      只要 1 分鐘就能深層清潔，衛生刮鬍

      強效清潔座只要 1 分鐘即可徹底清潔並潤滑電鬍刀，讓電鬍刀長時間維持在最佳狀態。清潔座的清潔效果是用水清潔的 10 倍****。這是全球最小的清潔座，方便您隨處收納和使用。

      乾濕兩用，沖澡時也能輕鬆刮鬍

      乾濕兩用，沖澡時也能輕鬆刮鬍

      讓刮鬍程序配合個人需求。乾濕兩用設計能讓您任選舒適乾刮或清爽濕刮。也可以在沖澡時用刮鬍凝膠或刮鬍泡進行刮鬍。

      握把整合精準鬢角刀

      握把整合精準鬢角刀

      使用電鬍刀彈出式精準鬢角刀，實現完美造型。內建於電鬍刀中，最適合用來維持短髭造型及修整鬢角。

      充飽電後可提供長達 60 分鐘的無線刮鬍

      充飽電後可提供長達 60 分鐘的無線刮鬍

      電池充飽電後可提供長達 60 分鐘的無線刮鬍。

      1 小時充電時間與 5 分鐘快速充電

      1 小時充電時間與 5 分鐘快速充電

      電鬍刀搭配強力且節能的鋰電池，只需 1 小時就能充飽電。很趕嗎？讓電鬍刀充電 5 分鐘，電力就足以進行 1 次完整刮鬍。

      電鬍刀隨附 Eco Passport

      電鬍刀隨附 Eco Passport

      飛利浦在產品製造的各個層面推動永續發展。我們的刀片生產設施使用 100% 可再生電力，包裝則是採用可回收材質製成。所有電鬍刀均附 Eco Passport。

      技術規格

      • 刮鬍效能

        刮鬍系統
        SteelPrecision 刀片
        立體貼面
        360-D 彈性刀頭
        SkinIQ 技術
        • 具保護作用的 SkinGlide 塗層
        • Motion Control 感應器
        • Power Adapt 感應器

      • 使用簡單

        乾濕兩用
        乾濕兩用
        顯示器
        • 動作控制指示燈
        • LED 顯示幕
        • 電量指示燈
        • 旅行鎖
        清潔
        • 一觸即開
        • 可完全水洗

      • 功率

        運作時間
        60 分鐘
        充電
        • 1 小時即可充飽電
        • 5 分鐘快速充電
        自動變壓
        100-240 V
        待機電源
        0.04  W
        最大耗電量
        9  W
        電池類型
        鋰電池

      • 設計

        握把
        橡膠握把
        顏色
        暗鉻色
        電鬍刀刀頭
        有角度

      • 軟體

        應用程式
        • GroomTribe
        • 透過 Bluetooth® 連接
        智慧型手機相容性
        iPhone 和 Android™ 裝置

      • 客戶服務

        2 年保固
        更換刀頭 SH71
        每 2 年更換一次 SH71

      • 配件

        內建彈出式鬢角刀
        Quick Clean Pod
        • 隨附 1 個清潔匣
        保養
        清潔刷
        旅行及收納
        旅行盒
        附指示燈的充電座

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            • 相較於無塗層材質
            • * 與飛利浦 3000 系列比對測試。
            • * * 根據 2019 年飛利浦 S7000 系列與 GroomTrbe 應用程式使用者。
            • * * * 比較清潔匣中採用清潔液與水洗後的刮鬍碎屑。