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此系統總輸出功率達 3W RMS。RMS 是「均方根」(Root Mean Square)，也是音頻功率的典型測量法，更確切地說，就是從音訊擴大機傳送到喇叭的電力，單位為瓦特 (W)。傳送到喇叭的電力量以及其敏感度，可決定所產生的音效功率。瓦特數越高，喇叭所發出的音效功率也就越佳。
只需將裝有喜愛內容的 USB 或 MicroSD 記憶卡插入播放機中，就再也不用擔心沒有娛樂可選了。
數位收音機比 FM 類比傳輸還先進，是透過地面傳輸器網路進行收音機廣播的新方式，產生音質清晰且無爆裂聲的音效品質，讓聽眾有更多的選擇與資訊。這項科技讓接收者可以鎖定所能找到的最強訊號。使用數位電台，無需記住電台頻率，只需電台名稱就能調頻，再也不用回頭使用舊方法。
wOOx™ 技術是種嶄新的揚聲概念，較一般音響系統更為飽滿、深沉的低音，實現令人驚豔的聆聽感受。特殊的喇叭驅動器與 wOOx 低音反射器完美結合，而主驅動器與高音驅動器間的準確調校，更確保了中低頻到高頻之間的流暢轉換。雙懸吊系統及完全對稱的夾層結構可發出低沉而準確的低音，而無明顯失真。在最大音量時，wOOx 能呈現出極為低沉且動感十足的低音，徹底釋放音樂的震撼效果。
只要將耳機連接至這台飛利浦裝置，便可沉浸在自己的世界，享受更私密的聆聽體驗。將耳機連接至本裝置後，就能以絕佳的音效欣賞最愛的音樂，不會打擾到任何人。
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