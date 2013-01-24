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隨身喇叭

SBM130BLU/00
  • 全功能隨身喇叭 全功能隨身喇叭 全功能隨身喇叭
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    隨身喇叭

    SBM130BLU/00

    全功能隨身喇叭

    用飛利浦全功能隨身喇叭享受音樂，透過 USB/MicroSD 卡/Aux 輸入連線播放您最喜愛的旋律。具備 wOOx™ 技術的喇叭體積輕巧，有多種顏色可選擇，隨附充電式電池。 查看所有優點

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      全功能隨身喇叭

      • 藍色
      • USB
      3W RMS 總輸出功率

      3W RMS 總輸出功率

      此系統總輸出功率達 3W RMS。RMS 是「均方根」(Root Mean Square)，也是音頻功率的典型測量法，更確切地說，就是從音訊擴大機傳送到喇叭的電力，單位為瓦特 (W)。傳送到喇叭的電力量以及其敏感度，可決定所產生的音效功率。瓦特數越高，喇叭所發出的音效功率也就越佳。

      從 USB/MicroSD 記憶卡輕鬆播放音樂

      只需將裝有喜愛內容的 USB 或 MicroSD 記憶卡插入播放機中，就再也不用擔心沒有娛樂可選了。

      內建數位 FM 收音機

      數位收音機比 FM 類比傳輸還先進，是透過地面傳輸器網路進行收音機廣播的新方式，產生音質清晰且無爆裂聲的音效品質，讓聽眾有更多的選擇與資訊。這項科技讓接收者可以鎖定所能找到的最強訊號。使用數位電台，無需記住電台頻率，只需電台名稱就能調頻，再也不用回頭使用舊方法。

      wOOx™ 喇叭提供低沉強勁的低音

      wOOx™ 技術是種嶄新的揚聲概念，較一般音響系統更為飽滿、深沉的低音，實現令人驚豔的聆聽感受。特殊的喇叭驅動器與 wOOx 低音反射器完美結合，而主驅動器與高音驅動器間的準確調校，更確保了中低頻到高頻之間的流暢轉換。雙懸吊系統及完全對稱的夾層結構可發出低沉而準確的低音，而無明顯失真。在最大音量時，wOOx 能呈現出極為低沉且動感十足的低音，徹底釋放音樂的震撼效果。

      立體聲耳機插孔提供更佳的個人音樂享受

      只要將耳機連接至這台飛利浦裝置，便可沉浸在自己的世界，享受更私密的聆聽體驗。將耳機連接至本裝置後，就能以絕佳的音效欣賞最愛的音樂，不會打擾到任何人。

      技術規格

      • 左/右喇叭

        喇叭驅動器
        1 x wOOx 驅動器，2 x 1.5" 全音域
        驅動器功率範圍
        0-5W x 1
        頻率範圍
        100Hz-20kHz

      • 音響系統

        加強音效
        wOOx 超重低音技術
        音訊功率擴大機
        「AB」級數位擴大機
        總輸出功率
        3W RMS (最大)
        頻率範圍
        20Hz-20kHz
        訊噪比
        > 70dB
        THD
        < 1%
        輸入敏感度
        600 mV

      • 音訊播放

        音訊支援格式
        MP3
        播放媒體
        • USB 隨身碟
        • MicroSD 記憶卡
        播放模式
        • 快速快轉及倒帶
        • 搜尋下一首/前一首曲目

      • 便利

        顯示類型
        LED 顯示器

      • 連線

        AUX 輸入
        耳機輸出
        USB 充電

      • 調諧器/接收/傳送

        調諧器波段
        FM

      • 配件

        USB 纜線
        (充電用)
        3.5 公釐天線插孔
        3.5 公釐音訊纜線

      • 電源

        電池類型
        內建鋰電池
        音樂播放時間
        6  hr

      • 產品規格

        深度
        1.5  吋
        深度
        3.7  cm
        高度
        7.1  cm
        高度
        2.8  吋
        重量
        0.191  kg
        重量
        0.421  lb
        寬度
        6.1  吋
        寬度
        15.5  cm

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