結合超音波與震動的雙重功效系統經特別設計，能幫助護膚產品更有效地滲透至肌膚深層，發揮極致護膚效果，天天賦予肌膚晶瑩剔透的健康好氣色。
超音波可將護膚產品立即分解為細微分子，使產品更容易滲入肌膚表皮，同時刺激肌膚新陳代謝並促進肌膚自然再生。
每秒 300 次的震動功能可輕柔按摩皮膚、刺激微循環，並進一步提升護膚產品的吸收效果，讓肌膚持續煥發健康光采。
在所有女性受測者中，93% 以上同意在使用護膚產品時，使用本產品比徒手塗抹的吸收效果更好，速度也更快；94% 覺得皮膚立即變得更加光滑；96% 在使用之後感覺皮膚馬上感覺更加清爽。
本裝置可自動偵測並調整溫度，使裝置持續在最佳狀態下運作，有效留住肌膚水分。
本裝置採用創新設計，與您目前的護膚程序相輔相成，可發揮極致護膚功效。不論您的膚質為何，都能體驗大幅提升的保濕、亮白與抗老化產品效果。
一般護理為 3 分鐘，強化護理為 7 分鐘，您可搭配喜愛的護膚產品使用，包括精華液、乳液或乳霜等。1 次充飽電的電量可讓您持續使用兩週。
在每次護理之後，您可將探頭直接放在水龍頭下沖洗，並可蓋上保護蓋加以保護。
使用 6 週之後，93% 的女性受測者覺得肌膚更加潤澤；94% 覺得肌膚不像先前那麼乾燥；90% 覺得肌膚重新煥發光采。
使用簡單
優點
使用簡單
功率
優點
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