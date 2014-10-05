使用過後，立即擁有更清爽光滑的肌膚

在所有女性受測者中，93% 以上同意在使用護膚產品時，使用本產品比徒手塗抹的吸收效果更好，速度也更快；94% 覺得皮膚立即變得更加光滑；96% 在使用之後感覺皮膚馬上感覺更加清爽。