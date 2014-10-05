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VisaBoost

超音波亮顏保濕儀

SC2800/00
  • 加強吸收能力，提升護膚功效 加強吸收能力，提升護膚功效 加強吸收能力，提升護膚功效
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    VisaBoost 超音波亮顏保濕儀

    SC2800/00

    加強吸收能力，提升護膚功效

    全新飛利浦 VisaBoost 超音波亮顏保濕儀有助肌膚吸收護膚產品，效能更佳，速度更快，同時加強護膚功效，由內而外展現清新潤澤的活力美肌。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

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      結合超音波與震動的雙重功效系統經特別設計，能幫助護膚產品更有效地滲透至肌膚深層，發揮極致護膚效果，天天賦予肌膚晶瑩剔透的健康好氣色。

      超音波可促進肌膚的細胞自然再生

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      超音波可將護膚產品立即分解為細微分子，使產品更容易滲入肌膚表皮，同時刺激肌膚新陳代謝並促進肌膚自然再生。

      震動功能可溫和刺激肌膚的微循環

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      每秒 300 次的震動功能可輕柔按摩皮膚、刺激微循環，並進一步提升護膚產品的吸收效果，讓肌膚持續煥發健康光采。

      使用過後，立即擁有更清爽光滑的肌膚

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      在所有女性受測者中，93% 以上同意在使用護膚產品時，使用本產品比徒手塗抹的吸收效果更好，速度也更快；94% 覺得皮膚立即變得更加光滑；96% 在使用之後感覺皮膚馬上感覺更加清爽。

      智慧型溫度偵測控制器

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      本裝置可自動偵測並調整溫度，使裝置持續在最佳狀態下運作，有效留住肌膚水分。

      適合所有膚質

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      本裝置採用創新設計，與您目前的護膚程序相輔相成，可發揮極致護膚功效。不論您的膚質為何，都能體驗大幅提升的保濕、亮白與抗老化產品效果。

      1 次充飽電的電量可使用 2 週

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      一般護理為 3 分鐘，強化護理為 7 分鐘，您可搭配喜愛的護膚產品使用，包括精華液、乳液或乳霜等。1 次充飽電的電量可讓您持續使用兩週。

      探頭可直接在水龍頭下沖洗

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      在每次護理之後，您可將探頭直接放在水龍頭下沖洗，並可蓋上保護蓋加以保護。

      使用 6 週之後，肌膚更加水潤盈澤

      使用 6 週之後，93% 的女性受測者覺得肌膚更加潤澤；94% 覺得肌膚不像先前那麼乾燥；90% 覺得肌膚重新煥發光采。

      技術規格

      • 使用簡單

        電量指示燈
        發光式圖示

      • 優點

        吸收效果
        93% 以上的使用者覺得吸收效果有所提升
        臉部
        • 臉頰
        • 下巴
        • 額頭
        • 鼻子
        色彩
        珍珠白

      • 使用簡單

        無線
        不充電最多可使用 4 到 6 次
        使用說明
        • 快速入門指南
        • 使用手冊
        刺激微循環
        每秒 300 次震動帶動
        保護蓋
        保護探頭並保持清潔
        電源變壓器
        100 - 240 V 變壓器
        機座
        充電與收納座
        防水
        探頭可在水龍頭下直接沖洗

      • 功率

        保固
        2 年有限保固
        自動變壓
        100-240 V
        充電時間
        2 hour(s)
        動力系統
        充電式電池
        使用時間
        每次使用 3/7 分鐘，可使用 4 到 6 次
        操作容易
        符合人體工學的優雅設計
        方便使用的獨創底座
        充電與收納座

      • 優點

        促進肌膚再生
        超音波帶動

      取得產品支援

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