飛利浦 VisaPure Essential 淨顏煥采潔膚儀採用全新技術，讓您毫不費力就能讓日常清潔效果更上層樓，以溫和方式保持肌膚清潔、柔嫩、光澤。
刷頭配備震動與旋轉功能。垂直脈動動作可分解肌膚表層的灰塵、死皮細胞及殘留化妝品等污垢，溫和不刺激。旋轉動作可掃除汙垢，達到深層潔淨效果。整套刷毛動作帶給您徹底清潔的舒適享受。
全臉可區分為不同區域。智慧型肌膚分區計時器在移動至下一個肌膚區域時會以短暫停頓作為提醒。裝置完成全臉清潔後會自動停止。清潔程序為時 1 分鐘。
您使用的每個刷頭都有 2 種強度設定，可按照個人喜好選擇。若您喜歡溫和舒適的清潔效果，請選擇「設定 1」；若是偏好較徹底的清潔效果，則選擇「設定 2」。
飛利浦 VisaPure Essential 淨顏煥采潔膚儀具防水功效，方便在淋浴時使用。
風格優雅的底座與飛利浦 VisaPure Essential 淨顏煥采潔膚儀的經典設計相輔相成。底座可收納刷頭，不僅不佔空間，還可讓使用後的刷頭自然風乾。裝置接上電源之後僅需 6 小時即可完全充電。
使用 VisPure Essential 淨顏煥采潔膚儀進行清潔，可去除更多彩妝殘留，以及暗沉與老廢角質。深層清潔效果有助提高肌膚對您最愛護膚產品的吸收度，例如乳霜、精華液和化妝水。
刷頭易於清潔，只需以溫水和肥皂在水槽中清洗。
使用簡單
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