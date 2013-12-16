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VisaPure Essential

潔面儀

SC5275/00
1 獲獎記錄
  • 潔淨柔嫩煥采美肌 潔淨柔嫩煥采美肌 潔淨柔嫩煥采美肌
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    VisaPure Essential 潔面儀

    SC5275/00
    1 獲獎記錄

    潔淨柔嫩煥采美肌

    飛利浦 VisaPure Essential 淨顏煥采潔膚儀採用全新潔顏技術，讓您毫不費力就能讓日常肌膚保養效果更上層樓，以溫和方式保持肌膚清潔、柔嫩、光澤。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    VisaPure Essential 潔面儀

    潔淨柔嫩煥采美肌

    飛利浦 VisaPure Essential 淨顏煥采潔膚儀採用全新潔顏技術，讓您毫不費力就能讓日常肌膚保養效果更上層樓，以溫和方式保持肌膚清潔、柔嫩、光澤。 查看所有優點

    潔淨柔嫩煥采美肌

    飛利浦 VisaPure Essential 淨顏煥采潔膚儀採用全新潔顏技術，讓您毫不費力就能讓日常肌膚保養效果更上層樓，以溫和方式保持肌膚清潔、柔嫩、光澤。 查看所有優點

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    VisaPure Essential 潔面儀

    潔淨柔嫩煥采美肌

    飛利浦 VisaPure Essential 淨顏煥采潔膚儀採用全新潔顏技術，讓您毫不費力就能讓日常肌膚保養效果更上層樓，以溫和方式保持肌膚清潔、柔嫩、光澤。 查看所有優點

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      潔淨柔嫩煥采美肌

      潔淨效果提高 10 倍*

      • DualMotion 技術
      • 清潔
      • 1 個潔面刷頭
      • 2 種強度設定
      清潔效果提高 10 倍，重現柔嫩潔淨美肌

      清潔效果提高 10 倍，重現柔嫩潔淨美肌

      飛利浦 VisaPure Essential 淨顏煥采潔膚儀採用全新技術，讓您毫不費力就能讓日常清潔效果更上層樓，以溫和方式保持肌膚清潔、柔嫩、光澤。

      旋轉和震動的獨特搭配

      旋轉和震動的獨特搭配

      刷頭配備震動與旋轉功能。垂直脈動動作可分解肌膚表層的灰塵、死皮細胞及殘留化妝品等污垢，溫和不刺激。旋轉動作可掃除汙垢，達到深層潔淨效果。整套刷毛動作帶給您徹底清潔的舒適享受。

      全臉 1 分鐘時程計時器。

      全臉 1 分鐘時程計時器。

      全臉可區分為不同區域。智慧型肌膚分區計時器在移動至下一個肌膚區域時會以短暫停頓作為提醒。裝置完成全臉清潔後會自動停止。清潔程序為時 1 分鐘。

      2 種強度設定：溫和潔淨及深層潔淨

      2 種強度設定：溫和潔淨及深層潔淨

      您使用的每個刷頭都有 2 種強度設定，可按照個人喜好選擇。若您喜歡溫和舒適的清潔效果，請選擇「設定 1」；若是偏好較徹底的清潔效果，則選擇「設定 2」。

      飛利浦 VisaPure Essential 系列可在淋浴時使用

      飛利浦 VisaPure Essential 系列可在淋浴時使用

      飛利浦 VisaPure Essential 淨顏煥采潔膚儀具防水功效，方便在淋浴時使用。

      連接充電座可為飛利浦 VisaPure Essential 充電

      連接充電座可為飛利浦 VisaPure Essential 充電

      風格優雅的底座與飛利浦 VisaPure Essential 淨顏煥采潔膚儀的經典設計相輔相成。底座可收納刷頭，不僅不佔空間，還可讓使用後的刷頭自然風乾。裝置接上電源之後僅需 6 小時即可完全充電。

      提高肌膚對您最愛護膚產品的吸收度

      使用 VisPure Essential 淨顏煥采潔膚儀進行清潔，可去除更多彩妝殘留，以及暗沉與老廢角質。深層清潔效果有助提高肌膚對您最愛護膚產品的吸收度，例如乳霜、精華液和化妝水。

      使用溫水及肥皂即可輕鬆清潔刷頭

      刷頭易於清潔，只需以溫水和肥皂在水槽中清洗。

      技術規格

      • 使用簡單

        刷頭
        適用於一般膚質的刷頭
        吸收效果
        強化肌膚吸收保養品的能力
        握把
        纖巧的人體工學設計
        潔膚
        比手洗清潔效果高出 10 倍*
        電量指示燈
        圖示顯示電池壽命
        微循環
        改善微循環，讓肌膚光采動人

      • 技術規格

        DualMotion
        單向旋轉

      • 使用簡單

        2 段速設定
        溫和且深層的潔淨
        無線
        不充電可使用最多 30 次
        電壓
        100-240 V
        使用說明
        • 快速入門指南
        • 使用手冊
        電源變壓器
        100 - 240 V 變壓器
        機座
        充電與收納座
        計時器
        3 區肌膚分區計時器
        機座
        充電與收納座
        防水
        可在淋浴時使用
        LED 指示燈
        強度設定、電量不足

      • 功率

        保固
        2 年有限保固
        充電時間
        6 小時
        動力系統
        充電式電池
        使用時間
        使用 30 次，每次 1 分鐘

      • 應用部位

        臉部與頸部
        • 臉頰
        • 胸口
        • 下巴
        • 額頭
        • 頸部
        • 鼻子

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          • 溫和觸感如同手洗，但清潔效果提高10 倍。與手洗卸妝效果相較。

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