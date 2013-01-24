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打造煥采活力清爽美肌
VisaPure Advanced 進化升級潔膚儀是居家臉部保養裝置，在家就能輕鬆享有專業級的日常護膚體驗，讓您的肌膚更加明亮、清爽、充滿活力。乾淨、柔嫩的煥采美肌，散發健康的動人魅力。 查看所有優點
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打造煥采活力清爽美肌
VisaPure Advanced 進化升級潔膚儀是居家臉部保養裝置，在家就能輕鬆享有專業級的日常護膚體驗，讓您的肌膚更加明亮、清爽、充滿活力。乾淨、柔嫩的煥采美肌，散發健康的動人魅力。 查看所有優點
VisaPure Advanced 進化升級潔膚儀搭載自訂 DualMotion 技術。VisaPure 隨附的每個刷頭擁有特定的旋轉和震動等級。握把與新型附件皆具備創新的 NFC 標籤，可使用先進智慧型刷頭辨識功能。這代表只要一裝上特定刷頭，握把即會立即進行辨識。您可透過自訂 DualMotion 技術的專用設定享受不同的護膚功效。
使用 VisPure 潔膚儀進行清潔，可去除更多彩妝殘留，以及暗沉與老廢角質。深層清潔效果有助提高肌膚對乳霜、精華液和化妝水等您最愛護膚產品的吸收度。
活力滾輪按摩頭內建自訂 DualMotion 設定，可促進血液循環，為肌膚注入煥發活力，綻放天然光彩，散發健康的動人魅力，重現新生美肌。
兼具優雅造型與功能性設計的按摩頭配備五個小球，感覺就像每分鐘 750 次的輕柔指尖按摩手法。活力滾輪按摩設定每次進行 3 分鐘，您可以一週享受多次的臉部按摩。
活力滾輪按摩頭是由日本臉部按摩專家精心研發。DualMotion 專屬設定的靈感源自享譽全球的按摩手法，此種舉世馳名的按摩手技稱為「揉捏法」，可提供深層按摩，促進血液循環和放鬆肌肉，為您打造極致明亮的活力美肌。
我們全部 VisaPure 刷頭所用的絲滑柔軟刷毛材質為精選的細緻尼龍，有助於確保刷頭清潔無比輕鬆，常保清新。
刷頭易於清潔，只需以溫水和肥皂在水槽中清洗。
優點
應用部位
技術規格
使用簡單
內附配件
功率
客戶服務