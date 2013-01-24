自訂 DualMotion 搭配智慧型刷頭辨識功能

VisaPure Advanced 進化升級潔膚儀搭載自訂 DualMotion 技術。VisaPure 隨附的每個刷頭擁有特定的旋轉和震動等級。握把與新型附件皆具備創新的 NFC 標籤，可使用先進智慧型刷頭辨識功能。這代表只要一裝上特定刷頭，握把即會立即進行辨識。您可透過自訂 DualMotion 技術的專用設定享受不同的護膚功效。