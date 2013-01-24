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VisaPure Advanced

居家臉部保養裝置

SC5340/10
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3 獲獎記錄
  • 打造煥采活力清爽美肌 打造煥采活力清爽美肌 打造煥采活力清爽美肌
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    VisaPure Advanced 居家臉部保養裝置

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    打造煥采活力清爽美肌

    VisaPure Advanced 進化升級潔膚儀是居家臉部保養裝置，在家就能輕鬆享有專業級的日常護膚體驗，讓您的肌膚更加明亮、清爽、充滿活力。乾淨、柔嫩的煥采美肌，散發健康的動人魅力。 查看所有優點

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    打造煥采活力清爽美肌

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      打造煥采活力清爽美肌

      先進的潔膚與護膚程序

      • 量身打造的 DualMotion 技術
      • 清潔、按摩
      • 2 個刷頭、收納袋
      • 2 種強度設定
      自訂 DualMotion 搭配智慧型刷頭辨識功能

      自訂 DualMotion 搭配智慧型刷頭辨識功能

      VisaPure Advanced 進化升級潔膚儀搭載自訂 DualMotion 技術。VisaPure 隨附的每個刷頭擁有特定的旋轉和震動等級。握把與新型附件皆具備創新的 NFC 標籤，可使用先進智慧型刷頭辨識功能。這代表只要一裝上特定刷頭，握把即會立即進行辨識。您可透過自訂 DualMotion 技術的專用設定享受不同的護膚功效。

      提高肌膚對您最愛護膚產品的吸收度

      提高肌膚對您最愛護膚產品的吸收度

      使用 VisPure 潔膚儀進行清潔，可去除更多彩妝殘留，以及暗沉與老廢角質。深層清潔效果有助提高肌膚對乳霜、精華液和化妝水等您最愛護膚產品的吸收度。

      增加血液循環，重現迷人煥采美肌

      增加血液循環，重現迷人煥采美肌

      活力滾輪按摩頭內建自訂 DualMotion 設定，可促進血液循環，為肌膚注入煥發活力，綻放天然光彩，散發健康的動人魅力，重現新生美肌。

      感覺就像每分鐘 750 次輕柔的指尖按摩

      感覺就像每分鐘 750 次輕柔的指尖按摩

      兼具優雅造型與功能性設計的按摩頭配備五個小球，感覺就像每分鐘 750 次的輕柔指尖按摩手法。活力滾輪按摩設定每次進行 3 分鐘，您可以一週享受多次的臉部按摩。

      日本按摩專家精心研發

      日本按摩專家精心研發

      活力滾輪按摩頭是由日本臉部按摩專家精心研發。DualMotion 專屬設定的靈感源自享譽全球的按摩手法，此種舉世馳名的按摩手技稱為「揉捏法」，可提供深層按摩，促進血液循環和放鬆肌肉，為您打造極致明亮的活力美肌。

      最佳衛生的完美設計

      最佳衛生的完美設計

      我們全部 VisaPure 刷頭所用的絲滑柔軟刷毛材質為精選的細緻尼龍，有助於確保刷頭清潔無比輕鬆，常保清新。

      使用溫水及肥皂即可輕鬆清潔刷頭

      刷頭易於清潔，只需以溫水和肥皂在水槽中清洗。

      技術規格

      • 優點

        清爽眼部護理
        每秒 120 次奈米震動，溫和按摩設定
        活力滾輪按摩
        宛如每分鐘 750 次指尖輕彈肌膚的按摩效果
        潔膚
        比手洗清潔效果高出 10 倍*
        微循環
        改善微循環，讓肌膚光采動人
        溫和
        和用手清潔一樣溫和*
        去角質
        比手動清潔更能去除死皮細胞*
        吸收效果
        強化肌膚吸收保養品的能力

      • 應用部位

        臉部與頸部
        • 臉頰
        • 胸口
        • 下巴
        • 額頭
        • 頸部
        • 鼻子

      • 技術規格

        雙向旋轉
        自訂 DualMotion

      • 使用簡單

        防水
        可在淋浴時使用
        電量指示燈
        圖示顯示電池壽命
        輕鬆融入日常護膚程序
        可搭配外用產品使用
        刷頭清潔容易
        使用清水與肥皂清潔
        LED 指示燈
        強度設定、電量不足

      • 內附配件

        機座
        充電與收納座
        旅行收納袋
        刷頭
        適用於一般膚質的刷頭
        電源變壓器
        100 - 240 V 變壓器
        隨附按摩頭
        活力滾輪按摩

      • 功率

        電壓
        100-240 V
        動力系統
        充電式電池
        充電時間
        6 小時

      • 客戶服務

        保固
        2 年有限保固

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          • 溫和觸感如同手洗，但清潔效果提高10 倍。與手洗卸妝效果相較。