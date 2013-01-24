獨特的潔面刷刷毛成分

所有 VisaPure 刷頭皆有獨特的五合一刷毛技術。每根刷毛都經過 2 倍拋光，柔絲尖端能確保滑動順暢。VisaPure 超長刷毛可讓肌膚倍感舒適。為確保效能，VisaPure 刷毛比毛孔大小再小 3 倍，而濃密的刷毛可在一次療程中清潔更多毛孔，讓清潔也能有柔細奢華的享受。刷毛特別選用防水材質。