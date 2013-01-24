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使用 VisaPure 潔膚儀進行清潔，可去除更多彩妝殘留，以及暗沉與老廢角質。深層清潔效果有助提高肌膚對乳霜、精華液和化妝水等您最愛護膚產品的吸收度。
我們全部 VisaPure 刷頭所用的絲滑柔軟刷毛材質為精選的細緻尼龍，有助於確保刷頭清潔無比輕鬆，常保清新。
此款刷頭配備超柔軟刷毛，可減少對皮膚的刺激，提供更溫和的潔淨體驗。由於刷毛較為纖長*且更具彈性，因此使用時能夠減少肌膚摩擦，實現極輕柔的感受和更溫和的清潔效果。兩倍拋光刷毛尖端能帶給肌膚更溫和的流暢感。超輕柔的清潔效果，肌膚看起來健康美麗。
所有 VisaPure 刷頭皆有獨特的五合一刷毛技術。每根刷毛都經過 2 倍拋光，柔絲尖端能確保滑動順暢。VisaPure 超長刷毛可讓肌膚倍感舒適。為確保效能，VisaPure 刷毛比毛孔大小再小 3 倍，而濃密的刷毛可在一次療程中清潔更多毛孔，讓清潔也能有柔細奢華的享受。刷毛特別選用防水材質。
只需按一下就能裝上或取下刷頭。安裝容易的刷頭可與所有 Visapure 機型相容。
為維持最佳效果，請每 3 個月更換刷頭。刷頭更換很簡單，只需將其由裝置拉下即可。
相容性
優點
使用簡單
客戶服務