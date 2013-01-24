主頁
飛利浦 - 按一下這裡瀏覽至首頁

搜尋關鍵字

1

VisaPure

超敏感型潔面刷

SC5993/00
尋找產品支援
1 獲獎記錄
  • 適用於超敏感膚質與乾性肌膚的刷頭 適用於超敏感膚質與乾性肌膚的刷頭 適用於超敏感膚質與乾性肌膚的刷頭
    -{discount-value}

    VisaPure 超敏感型潔面刷

    SC5993/00
    尋找產品支援

    適用於超敏感膚質與乾性肌膚的刷頭

    超敏感刷頭能為細緻肌膚提供最溫和的清潔體驗。刷具的刷毛較長也較柔軟，使每日清潔格外溫和有效，適合超敏感膚質與乾性肌膚使用。 查看所有優點

    VisaPure 超敏感型潔面刷

    適用於超敏感膚質與乾性肌膚的刷頭

    超敏感刷頭能為細緻肌膚提供最溫和的清潔體驗。刷具的刷毛較長也較柔軟，使每日清潔格外溫和有效，適合超敏感膚質與乾性肌膚使用。 查看所有優點

    適用於超敏感膚質與乾性肌膚的刷頭

    打造潔淨柔嫩肌膚

    • 適合敏感和乾性肌膚
    • 適合每天使用
    • 每 3 個月更換一次
    • 替換簡單
    提高肌膚對您最愛護膚產品的吸收度

    提高肌膚對您最愛護膚產品的吸收度

    使用 VisaPure 潔膚儀進行清潔，可去除更多彩妝殘留，以及暗沉與老廢角質。深層清潔效果有助提高肌膚對乳霜、精華液和化妝水等您最愛護膚產品的吸收度。

    最佳衛生的完美設計

    最佳衛生的完美設計

    我們全部 VisaPure 刷頭所用的絲滑柔軟刷毛材質為精選的細緻尼龍，有助於確保刷頭清潔無比輕鬆，常保清新。

    適用於超敏感膚質與乾性肌膚的刷具

    此款刷頭配備超柔軟刷毛，可減少對皮膚的刺激，提供更溫和的潔淨體驗。由於刷毛較為纖長*且更具彈性，因此使用時能夠減少肌膚摩擦，實現極輕柔的感受和更溫和的清潔效果。兩倍拋光刷毛尖端能帶給肌膚更溫和的流暢感。超輕柔的清潔效果，肌膚看起來健康美麗。

    獨特的潔面刷刷毛成分

    所有 VisaPure 刷頭皆有獨特的五合一刷毛技術。每根刷毛都經過 2 倍拋光，柔絲尖端能確保滑動順暢。VisaPure 超長刷毛可讓肌膚倍感舒適。為確保效能，VisaPure 刷毛比毛孔大小再小 3 倍，而濃密的刷毛可在一次療程中清潔更多毛孔，讓清潔也能有柔細奢華的享受。刷毛特別選用防水材質。

    一按即用的刷頭；方便裝卸

    只需按一下就能裝上或取下刷頭。安裝容易的刷頭可與所有 Visapure 機型相容。

    每 3 個月更換一次

    為維持最佳效果，請每 3 個月更換刷頭。刷頭更換很簡單，只需將其由裝置拉下即可。

    技術規格

    • 相容性

      可搭配所有 VisaPure 型號使用

    • 優點

      肌膚類型
      適合乾性和敏感性肌膚類型

    • 使用簡單

      容易清潔
      防水
      可在淋浴時使用
      可搭配清潔產品使用
      替換
      方便的一按即用刷頭
      建議更換
      每 3 個月

    • 客戶服務

      保固
      2 年有限保固

    取得產品支援

    前往客戶服務

    建議產品

      最近檢視的產品

        獲獎記錄

        評論

        成為第一個複查該產品

        • 相較於深層清潔毛孔潔面刷