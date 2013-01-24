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使用 VisaPure 潔膚儀進行清潔，可去除更多彩妝殘留，以及暗沉與老廢角質。深層清潔效果有助提高肌膚對乳霜、精華液和化妝水等您最愛護膚產品的吸收度。
我們全部 VisaPure 刷頭所用的絲滑柔軟刷毛材質為精選的細緻尼龍，有助於確保刷頭清潔無比輕鬆，常保清新。
有效且溫和地清潔脆弱肌膚。這款刷頭比手洗更能有效去除老廢角質與油脂，加倍呵護您的細緻肌膚。此款刷毛更加纖長，且刷毛尖端經過 2 倍拋光，能減少肌膚摩擦，帶來更溫和的潔淨效果，以超輕柔的清潔方式造就健康美麗的肌膚。與皮膚科專家共同投入研發。
頂尖皮膚科醫師在抗痘刷頭的研發階段即投入研究，以確保刷頭在清潔易生粉刺的脆弱膚質時能保持衛生及安全性。
所有 VisaPure 刷頭皆有獨特的五合一刷毛技術。每根刷毛都經過 2 倍拋光，柔絲尖端能確保滑動順暢。VisaPure 超長刷毛可讓肌膚倍感舒適。為確保效能，VisaPure 刷毛比毛孔大小再小 3 倍，而濃密的刷毛可在一次療程中清潔更多毛孔，讓清潔也能有柔細奢華的享受。刷毛特別選用防水材質。
只需按一下就能裝上或取下刷頭。安裝容易的刷頭可與所有 Visapure 機型相容。
為維持最佳效果，請每 3 個月更換刷頭。刷頭更換很簡單，只需將其由裝置拉下即可。
相容性
優點
使用簡單
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