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VisaPure

抗痘刷頭

SC5994/00
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  • 適用於易生粉刺脆弱膚質的刷頭 適用於易生粉刺脆弱膚質的刷頭 適用於易生粉刺脆弱膚質的刷頭
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    VisaPure 抗痘刷頭

    SC5994/00
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    適用於易生粉刺脆弱膚質的刷頭

    這款抗痘刷頭可減少臉部出油，並去除可能堵塞毛孔的老廢角質。其結合纖長柔軟的刷毛，可溫和清潔肌膚，同時照顧到易生粉刺的敏感肌需求。 查看所有優點

    VisaPure 抗痘刷頭

    適用於易生粉刺脆弱膚質的刷頭

    這款抗痘刷頭可減少臉部出油，並去除可能堵塞毛孔的老廢角質。其結合纖長柔軟的刷毛，可溫和清潔肌膚，同時照顧到易生粉刺的敏感肌需求。 查看所有優點

    適用於易生粉刺脆弱膚質的刷頭

    • 適用於易生粉刺的脆弱膚質
    • 適合每天使用
    • 每 3 個月更換一次
    • 替換簡單
    提高肌膚對您最愛護膚產品的吸收度

    提高肌膚對您最愛護膚產品的吸收度

    使用 VisaPure 潔膚儀進行清潔，可去除更多彩妝殘留，以及暗沉與老廢角質。深層清潔效果有助提高肌膚對乳霜、精華液和化妝水等您最愛護膚產品的吸收度。

    最佳衛生的完美設計

    最佳衛生的完美設計

    我們全部 VisaPure 刷頭所用的絲滑柔軟刷毛材質為精選的細緻尼龍，有助於確保刷頭清潔無比輕鬆，常保清新。

    適用於易生粉刺脆弱膚質的刷頭

    有效且溫和地清潔脆弱肌膚。這款刷頭比手洗更能有效去除老廢角質與油脂，加倍呵護您的細緻肌膚。此款刷毛更加纖長，且刷毛尖端經過 2 倍拋光，能減少肌膚摩擦，帶來更溫和的潔淨效果，以超輕柔的清潔方式造就健康美麗的肌膚。與皮膚科專家共同投入研發。

    與皮膚科專家合作開發

    頂尖皮膚科醫師在抗痘刷頭的研發階段即投入研究，以確保刷頭在清潔易生粉刺的脆弱膚質時能保持衛生及安全性。

    獨特的潔面刷刷毛成分

    所有 VisaPure 刷頭皆有獨特的五合一刷毛技術。每根刷毛都經過 2 倍拋光，柔絲尖端能確保滑動順暢。VisaPure 超長刷毛可讓肌膚倍感舒適。為確保效能，VisaPure 刷毛比毛孔大小再小 3 倍，而濃密的刷毛可在一次療程中清潔更多毛孔，讓清潔也能有柔細奢華的享受。刷毛特別選用防水材質。

    一按即用的刷頭；方便裝卸

    只需按一下就能裝上或取下刷頭。安裝容易的刷頭可與所有 Visapure 機型相容。

    每 3 個月更換一次

    為維持最佳效果，請每 3 個月更換刷頭。刷頭更換很簡單，只需將其由裝置拉下即可。

    技術規格

    • 相容性

      可搭配所有 VisaPure 型號使用

    • 優點

      肌膚類型
      適用於油性及易生粉刺的脆弱膚質
      去角質
      去除暗沉和死皮細胞

    • 使用簡單

      容易清潔
      防水
      可在淋浴時使用
      可搭配清潔產品使用
      替換
      方便的一按即用刷頭
      建議更換
      每 3 個月

    • 客戶服務

      保固
      2 年有限保固

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