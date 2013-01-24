搜尋關鍵字
舒緩眼部疲勞
清爽眼部護理刷頭可在清晨為您的惺忪睡眼注入活力。頂級清涼材質搭配 DualMotion 設定，為您提供溫和舒適的按摩。只需 30 秒就能讓您神清氣爽，準備展開全新的一天！ 查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
舒緩眼部疲勞
清爽眼部護理刷頭可在清晨為您的惺忪睡眼注入活力。頂級清涼材質搭配 DualMotion 設定，為您提供溫和舒適的按摩。只需 30 秒就能讓您神清氣爽，準備展開全新的一天！ 查看所有優點
自訂的 DualMotion 清爽眼部護理設定提供每秒 120 次奈米震動，以溫和舒適的方式按摩眼部周圍，帶來神清氣爽效果。這是專為眼周嬌嫩細緻肌膚而設計的溫和按摩設定。清爽眼部護理設定僅 30 秒，非常適合用於日常晨間保養！
清爽眼部護理刷頭由特殊清涼材質製成，搭配頂級陶瓷塗層，可在數秒內舒涼眼周肌膚，為惺忪睡眼立即注入活力。
清爽眼部護理刷頭以光滑材質製成，搭配 DualMotion 的溫和設定，可提供輕柔舒緩的按摩體驗，呵護眼周嬌嫩細緻的肌膚。
與您的日常護膚程序輕鬆結合。本刷頭可搭配您現在的護膚產品與品牌使用，例如乳霜、精華液、護膚油與化妝水。您也可依喜好單獨使用，無需使用任何乳霜。
刷頭易於清潔，只需以溫水和肥皂在水槽中清洗。
自訂的 DualMotion 清爽眼部護理設定只需 30 秒，即可為早晨迅速注入清新活力，讓您容光煥發。您可選擇 2 種強度設定。第 1 種設定是低強度按摩設定，只有震動功能，第 2 種設定則為旋轉與震動併用的稍高強度設定。清爽眼部護理設定採用雙向旋轉，可順著肌膚的淋巴流方向進行按摩。
清爽眼部護理刷頭具備圓滑外型，專為眼周的溫和按摩而設計。特殊塗層有助刷頭在肌膚上順暢滑動，給予嬌嫩肌膚細緻呵護。對 300 名以上歐洲與亞洲女性進行測試。
使用簡單
智慧型刷頭辨識功能
技術規格
雙向旋轉