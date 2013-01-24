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VisaPure Advanced 進化升級潔膚儀配件刷頭

SC6040/00
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  • 舒緩眼部疲勞 舒緩眼部疲勞 舒緩眼部疲勞
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    VisaPure Advanced 進化升級潔膚儀配件刷頭

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    舒緩眼部疲勞

    清爽眼部護理刷頭可在清晨為您的惺忪睡眼注入活力。頂級清涼材質搭配 DualMotion 設定，為您提供溫和舒適的按摩。只需 30 秒就能讓您神清氣爽，準備展開全新的一天！ 查看所有優點

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    舒緩眼部疲勞

    清爽眼部護理刷頭可在清晨為您的惺忪睡眼注入活力。頂級清涼材質搭配 DualMotion 設定，為您提供溫和舒適的按摩。只需 30 秒就能讓您神清氣爽，準備展開全新的一天！ 查看所有優點

    舒緩眼部疲勞

    為惺忪睡眼注入活力

    • 清爽眼部護理
    • 智慧型刷頭
    每秒 120 次奈米震動，溫和按摩設定

    每秒 120 次奈米震動，溫和按摩設定

    自訂的 DualMotion 清爽眼部護理設定提供每秒 120 次奈米震動，以溫和舒適的方式按摩眼部周圍，帶來神清氣爽效果。這是專為眼周嬌嫩細緻肌膚而設計的溫和按摩設定。清爽眼部護理設定僅 30 秒，非常適合用於日常晨間保養！

    為早晨的惺忪睡眼注入清爽活力

    清爽眼部護理刷頭由特殊清涼材質製成，搭配頂級陶瓷塗層，可在數秒內舒涼眼周肌膚，為惺忪睡眼立即注入活力。

    溫和對待嬌嫩細緻的眼周肌膚

    清爽眼部護理刷頭以光滑材質製成，搭配 DualMotion 的溫和設定，可提供輕柔舒緩的按摩體驗，呵護眼周嬌嫩細緻的肌膚。

    可單獨使用，也可以搭配乳霜、精華液和乳液使用

    與您的日常護膚程序輕鬆結合。本刷頭可搭配您現在的護膚產品與品牌使用，例如乳霜、精華液、護膚油與化妝水。您也可依喜好單獨使用，無需使用任何乳霜。

    使用溫水及肥皂即可輕鬆清潔刷頭

    刷頭易於清潔，只需以溫水和肥皂在水槽中清洗。

    30 秒設定、2 種強度設定、雙向旋轉

    自訂的 DualMotion 清爽眼部護理設定只需 30 秒，即可為早晨迅速注入清新活力，讓您容光煥發。您可選擇 2 種強度設定。第 1 種設定是低強度按摩設定，只有震動功能，第 2 種設定則為旋轉與震動併用的稍高強度設定。清爽眼部護理設定採用雙向旋轉，可順著肌膚的淋巴流方向進行按摩。

    圓滑設計與特殊塗層實現順暢滑動

    清爽眼部護理刷頭具備圓滑外型，專為眼周的溫和按摩而設計。特殊塗層有助刷頭在肌膚上順暢滑動，給予嬌嫩肌膚細緻呵護。對 300 名以上歐洲與亞洲女性進行測試。

    技術規格

    • 使用簡單

      限限搭配
      VisaPure Advanced 進化升級潔膚儀
      容易清潔

    • 智慧型刷頭辨識功能

      智慧型刷頭

    • 技術規格

      自訂 DualMotion
      專屬的旋轉和震動
      強度設定
      2
      設定運作時間
      30 秒

    • 雙向旋轉

      左右旋轉

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