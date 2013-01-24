30 秒設定、2 種強度設定、雙向旋轉

自訂的 DualMotion 清爽眼部護理設定只需 30 秒，即可為早晨迅速注入清新活力，讓您容光煥發。您可選擇 2 種強度設定。第 1 種設定是低強度按摩設定，只有震動功能，第 2 種設定則為旋轉與震動併用的稍高強度設定。清爽眼部護理設定採用雙向旋轉，可順著肌膚的淋巴流方向進行按摩。