搜尋關鍵字
活力滾輪按摩頭可深層按摩，效果深入肌膚底層，可使臉上的小肌肉放鬆，帶給您放鬆舒適的體驗。
自訂 DualMotion 設定提供舒緩的按摩體驗，讓肌膚恢復活力。其由日本按摩專家精心研發，模擬知名的「揉捏法」與「輕扣法」按摩手法，可達到手指按摩無法企及的功效。兼具優雅造型與功能性設計的按摩頭配備五個小球，就像每分鐘 750 次指尖輕彈肌膚的按摩效果。活力滾輪按摩設定每次進行 3 分鐘，您可以一週享受多次的臉部按摩。
活力滾輪按摩頭內建自訂 DualMotion 設定，可促進血液循環，讓肌膚煥發明亮健康光采，體驗肌膚綻放煥彩活力的愉悅感受。
與您的日常護膚程序輕鬆結合。本刷頭可搭配您現在的護膚產品與品牌使用，例如乳霜、精華液、護膚油與化妝水。您也可依喜好單獨使用，無需使用任何乳霜。
刷頭易於清潔，只需以溫水和肥皂在水槽中清洗。
VisaPure Advanced 進化升級潔膚儀系列具備智慧型刷頭辨識功能，一裝上刷頭即可立即辨識，自動觸發 DualMotion 自訂設定，啟動專屬的旋轉等級、震動、設定運作時間與旋轉方向。活力滾輪按摩設定採用雙向旋轉，可順著肌膚的淋巴流方向進行按摩。
每週使用活力滾輪按摩頭 1 至 3 次，享受放鬆舒緩，體驗活力
使用簡單
智慧型刷頭辨識功能
技術規格
雙向旋轉