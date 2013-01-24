宛如每分鐘 750 次指尖輕彈肌膚的按摩效果

自訂 DualMotion 設定提供舒緩的按摩體驗，讓肌膚恢復活力。其由日本按摩專家精心研發，模擬知名的「揉捏法」與「輕扣法」按摩手法，可達到手指按摩無法企及的功效。兼具優雅造型與功能性設計的按摩頭配備五個小球，就像每分鐘 750 次指尖輕彈肌膚的按摩效果。活力滾輪按摩設定每次進行 3 分鐘，您可以一週享受多次的臉部按摩。