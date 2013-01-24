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VisaPure Advanced 進化升級潔膚儀配件刷頭

SC6060/00
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  • 打造迷人煥采美肌 打造迷人煥采美肌 打造迷人煥采美肌
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    VisaPure Advanced 進化升級潔膚儀配件刷頭

    SC6060/00
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    打造迷人煥采美肌

    活力滾輪按摩頭是由日本按摩專家精心研發。自訂 DualMotion 設定可增加血液循環，同時放鬆臉部肌肉，幫助肌膚煥發明亮健康光澤，展現耀眼神采。 查看所有優點

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    打造迷人煥采美肌

    活力滾輪按摩頭是由日本按摩專家精心研發。自訂 DualMotion 設定可增加血液循環，同時放鬆臉部肌肉，幫助肌膚煥發明亮健康光澤，展現耀眼神采。 查看所有優點

    打造迷人煥采美肌

    促進血液循環，同時放鬆肌肉

    • 活力滾輪按摩
    • 智慧型刷頭
    更深入肌膚底層，放鬆肌肉

    更深入肌膚底層，放鬆肌肉

    活力滾輪按摩頭可深層按摩，效果深入肌膚底層，可使臉上的小肌肉放鬆，帶給您放鬆舒適的體驗。

    宛如每分鐘 750 次指尖輕彈肌膚的按摩效果

    宛如每分鐘 750 次指尖輕彈肌膚的按摩效果

    自訂 DualMotion 設定提供舒緩的按摩體驗，讓肌膚恢復活力。其由日本按摩專家精心研發，模擬知名的「揉捏法」與「輕扣法」按摩手法，可達到手指按摩無法企及的功效。兼具優雅造型與功能性設計的按摩頭配備五個小球，就像每分鐘 750 次指尖輕彈肌膚的按摩效果。活力滾輪按摩設定每次進行 3 分鐘，您可以一週享受多次的臉部按摩。

    使肌膚獲得更充足的氧氣和養分

    活力滾輪按摩頭內建自訂 DualMotion 設定，可促進血液循環，讓肌膚煥發明亮健康光采，體驗肌膚綻放煥彩活力的愉悅感受。

    可單獨使用，也可以搭配乳霜、乳液和護膚油使用

    與您的日常護膚程序輕鬆結合。本刷頭可搭配您現在的護膚產品與品牌使用，例如乳霜、精華液、護膚油與化妝水。您也可依喜好單獨使用，無需使用任何乳霜。

    使用溫水及肥皂即可輕鬆清潔刷頭

    刷頭易於清潔，只需以溫水和肥皂在水槽中清洗。

    3 分鐘設定、2 種強度設定、雙向旋轉

    VisaPure Advanced 進化升級潔膚儀系列具備智慧型刷頭辨識功能，一裝上刷頭即可立即辨識，自動觸發 DualMotion 自訂設定，啟動專屬的旋轉等級、震動、設定運作時間與旋轉方向。活力滾輪按摩設定採用雙向旋轉，可順著肌膚的淋巴流方向進行按摩。

    每週使用 1 至 3 次，體驗煥采活力優效

    每週使用活力滾輪按摩頭 1 至 3 次，享受放鬆舒緩，體驗活力

    技術規格

    • 使用簡單

      限限搭配
      VisaPure Advanced 進化升級潔膚儀
      容易清潔

    • 智慧型刷頭辨識功能

      智慧型刷頭

    • 技術規格

      自訂 DualMotion
      專屬的旋轉和震動
      專家精心研發
      日本按摩專家
      強度設定
      2
      設定運作時間
      3 分鐘

    • 雙向旋轉

      左右旋轉

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