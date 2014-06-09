去角質探頭可去除老廢角質並刺激細胞再生

去角質探頭可溫和去除角質層部分 (上層皮膚) 並讓表皮 (第二層皮膚) 變厚，展現更光滑閃亮的肌膚。它比手動方式更能有效率地將粗糙和層狀肌膚溫和推離。經過刺激的肌膚可讓細胞再生。在 4-6 週內肌膚就會感覺更緊緻。