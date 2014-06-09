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VisaCare

微晶煥膚

SC6240/02
2 獲獎記錄
  • 肌膚感覺更緊緻，看起來更年輕 肌膚感覺更緊緻，看起來更年輕 肌膚感覺更緊緻，看起來更年輕
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    VisaCare 微晶煥膚

    SC6240/02
    2 獲獎記錄

    肌膚感覺更緊緻，看起來更年輕

    VisaCare 採用獨特雙重氣壓式拉提微雕科技，讓您的肌膚恢復活力，留住自然的年輕光采。它可按摩肌膚，促進微循環，同時帶走肌膚上的老廢角質。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    VisaCare 微晶煥膚

    肌膚感覺更緊緻，看起來更年輕

    VisaCare 採用獨特雙重氣壓式拉提微雕科技，讓您的肌膚恢復活力，留住自然的年輕光采。它可按摩肌膚，促進微循環，同時帶走肌膚上的老廢角質。 查看所有優點

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    VisaCare 採用獨特雙重氣壓式拉提微雕科技，讓您的肌膚恢復活力，留住自然的年輕光采。它可按摩肌膚，促進微循環，同時帶走肌膚上的老廢角質。 查看所有優點

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    VisaCare 微晶煥膚

    肌膚感覺更緊緻，看起來更年輕

    VisaCare 採用獨特雙重氣壓式拉提微雕科技，讓您的肌膚恢復活力，留住自然的年輕光采。它可按摩肌膚，促進微循環，同時帶走肌膚上的老廢角質。 查看所有優點

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      就用飛利浦 VisaCare 微晶煥膚技術

      • 護膚步驟
      • 使用敏感肌膚和一般肌膚專用探頭
      在 4-6 週內讓肌膚煥發光采，感覺更光滑緊緻

      在 4-6 週內讓肌膚煥發光采，感覺更光滑緊緻

      93% 的女性受測者覺得肌膚立即展現光滑感；84% 表示肌膚更具動人光澤；84% 注意到皮膚看起來更健康了*。

      獨特雙重氣壓式拉提微雕科技

      獨特雙重氣壓式拉提微雕科技

      按摩肌膚，促進血液循環，同時帶走肌膚上的老廢角質，促進細胞自然再生。

      氣壓式拉提系統可溫和地刺激肌膚微循環

      氣壓式拉提系統可溫和地刺激肌膚微循環

      吸力按摩可強烈刺激微循環，溫和拉提並延展肌膚，進行深層按摩。促進微循環，將氧氣和營養帶到肌膚表面，打造迷人煥采氣色，讓肌膚感覺更緊緻。

      去角質探頭可去除老廢角質並刺激細胞再生

      去角質探頭可去除老廢角質並刺激細胞再生

      去角質探頭可溫和去除角質層部分 (上層皮膚) 並讓表皮 (第二層皮膚) 變厚，展現更光滑閃亮的肌膚。它比手動方式更能有效率地將粗糙和層狀肌膚溫和推離。經過刺激的肌膚可讓細胞再生。在 4-6 週內肌膚就會感覺更緊緻。

      適合所有膚質

      適合所有膚質

      VisaCare 的溫和性已經過臨床證明。裝置上有兩個探頭 (敏感肌膚和一般肌膚)，適用於不同敏感度的肌膚。歡迎您隨時向飛利浦護膚產品專家提出諮詢，以便引導您發揮產品的最佳效果。

      療程只要 5 分鐘，一週兩次

      療程只要 5 分鐘，一週兩次

      立即達到成效，一週只要兩次 5 分鐘療程。立即展現光滑和健康的光彩！

      可無線使用

      可無線使用

      VisaCare 獨特的無線設計，可讓您以最舒適的方式享受療程。

      每使用 3 週後可隔夜充電完畢

      每使用 3 週後可隔夜充電完畢

      使用高雅的充電座為 VisaCare 充電，即可享受 3 週療程，不必再為裝置充電。

      肌膚看起來更年輕

      飛利浦 VisaCare 微晶煥膚能夠刺激肌膚，讓肌膚更加光滑、緊緻，散發動人光澤。

      由專業科學家與皮膚科醫師合作開發

      飛利浦 VisaCare 採用專業級美容沙龍中常用的微晶煥膚技術。飛利浦採用的這項技術經過設計，讓您舒適安全地在家使用。飛利浦 VisaCare 是由專業科學家與皮膚科醫師合作開發完成。

      沙龍技術，讓您可安全在家使用

      沙龍技術，讓您可安全在家使用。

      技術規格

      • 使用簡單

        電量指示燈
        發光式圖示
        臉部與頸部

      • 使用簡單

        去除老廢角質
        就靠去角質探頭
        無線
        不充電可使用最多 6 次
        電壓
        100-240 V
        使用說明
        完整使用手冊
        刺激微循環
        仰賴氣壓式拉提系統 Air Lift System™
        增厚表皮
        由磨擦系統帶動
        電源變壓器
        100 - 240 V 變壓器
        護膚霜
        • 提高吸收效果
        • 87% 使用者的體驗

      • 功率

        保固
        2 年有限保固
        充電時間
        八小時
        動力系統
        充電式電池
        使用時間
        每次 5 分鐘，可使用 6 次
        自訂探頭
        一般及敏感性肌膚
        操作容易
        符合人體工學的優雅設計
        方便使用的獨創底座
        充電與收納座

      • 內附配件

        清潔刷
        清潔 VisaCare 探頭
        自訂探頭
        一般及敏感性肌膚
        收納袋
        用於收納或旅行攜帶
        方便使用的獨創底座
        充電與收納座

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          • 此為針對 75 名消費者經過 4 週護膚步驟後所進行的獨立測試結果 (2014 年，英國)

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