93% 的女性受測者覺得肌膚立即展現光滑感；84% 表示肌膚更具動人光澤；84% 注意到皮膚看起來更健康了*。
按摩肌膚，促進血液循環，同時帶走肌膚上的老廢角質，促進細胞自然再生。
吸力按摩可強烈刺激微循環，溫和拉提並延展肌膚，進行深層按摩。促進微循環，將氧氣和營養帶到肌膚表面，打造迷人煥采氣色，讓肌膚感覺更緊緻。
去角質探頭可溫和去除角質層部分 (上層皮膚) 並讓表皮 (第二層皮膚) 變厚，展現更光滑閃亮的肌膚。它比手動方式更能有效率地將粗糙和層狀肌膚溫和推離。經過刺激的肌膚可讓細胞再生。在 4-6 週內肌膚就會感覺更緊緻。
VisaCare 的溫和性已經過臨床證明。裝置上有兩個探頭 (敏感肌膚和一般肌膚)，適用於不同敏感度的肌膚。歡迎您隨時向飛利浦護膚產品專家提出諮詢，以便引導您發揮產品的最佳效果。
立即達到成效，一週只要兩次 5 分鐘療程。立即展現光滑和健康的光彩！
VisaCare 獨特的無線設計，可讓您以最舒適的方式享受療程。
使用高雅的充電座為 VisaCare 充電，即可享受 3 週療程，不必再為裝置充電。
飛利浦 VisaCare 微晶煥膚能夠刺激肌膚，讓肌膚更加光滑、緊緻，散發動人光澤。
飛利浦 VisaCare 採用專業級美容沙龍中常用的微晶煥膚技術。飛利浦採用的這項技術經過設計，讓您舒適安全地在家使用。飛利浦 VisaCare 是由專業科學家與皮膚科醫師合作開發完成。
沙龍技術，讓您可安全在家使用。
使用簡單
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