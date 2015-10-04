用於濕肌膚上可流暢滑動

本裝置用於濕肌膚上可達到最佳效果，使用前僅需用少許清水沾濕肌膚。當然也可用於乾肌膚上，請按您自己的偏好選擇。二種使用方式都能讓肌膚感到更加緊緻，但您會發現，探頭在濕肌膚上可以更順暢地滑動，給您更加舒服溫和的使用體驗。