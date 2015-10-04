本裝置用於濕肌膚上可達到最佳效果，使用前僅需用少許清水沾濕肌膚。當然也可用於乾肌膚上，請按您自己的偏好選擇。二種使用方式都能讓肌膚感到更加緊緻，但您會發現，探頭在濕肌膚上可以更順暢地滑動，給您更加舒服溫和的使用體驗。
150,000 個微晶分子溫和掃除色素沉澱的肌膚上層，重現更柔滑、煥然一新的肌膚。
空氣拉提按摩可增加 67% 的血液循環，使肌膚立即散發健康光采。
VisaCare Even Skin Tone 溫和不傷肌膚，所以適合每天使用，還可搭配其他肌膚產品一同使用。每次的完整療程只需 2 分鐘的時間。
VisaCare Even Skin Tone 採無線設計，使用起來非常方便順手。
VisaCare Even Skin Tone 可使用隨附的充電座充電，充電一晚即可持續使用 3 週的療程。
VisaCare Even Skin Tone 是由我們與專業科學家與皮膚科醫師共同研發。
VisaCare Even Skin Tone 適合所有膚質與膚色使用，不論膚色深淺。
使用簡單
內附配件
功率
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