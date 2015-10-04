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VisaCare

微晶煥膚

SC6250/02
1 獲獎記錄
  • 光滑無瑕的勻稱膚質 光滑無瑕的勻稱膚質 光滑無瑕的勻稱膚質
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    VisaCare 微晶煥膚

    SC6250/02
    1 獲獎記錄

    光滑無瑕的勻稱膚質

    使用 VisaCare Even Skin Tone 沙龍級微晶煥膚技術擊退斑點，展現無瑕均勻的膚色。它獨特的雙重功效的空氣拉提與去角質技術是專為改善膚色所設計。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    VisaCare 微晶煥膚

    光滑無瑕的勻稱膚質

    使用 VisaCare Even Skin Tone 沙龍級微晶煥膚技術擊退斑點，展現無瑕均勻的膚色。它獨特的雙重功效的空氣拉提與去角質技術是專為改善膚色所設計。 查看所有優點

    光滑無瑕的勻稱膚質

    使用 VisaCare Even Skin Tone 沙龍級微晶煥膚技術擊退斑點，展現無瑕均勻的膚色。它獨特的雙重功效的空氣拉提與去角質技術是專為改善膚色所設計。 查看所有優點

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    光滑無瑕的勻稱膚質

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      • 雙重
      • 氣壓式拉提微雕科技
      • 適合所有膚質
      用於濕肌膚上可流暢滑動

      用於濕肌膚上可流暢滑動

      本裝置用於濕肌膚上可達到最佳效果，使用前僅需用少許清水沾濕肌膚。當然也可用於乾肌膚上，請按您自己的偏好選擇。二種使用方式都能讓肌膚感到更加緊緻，但您會發現，探頭在濕肌膚上可以更順暢地滑動，給您更加舒服溫和的使用體驗。

      以 150,000 個微晶分子為肌膚溫和去角質

      150,000 個微晶分子溫和掃除色素沉澱的肌膚上層，重現更柔滑、煥然一新的肌膚。

      空氣拉提按摩使肌膚立即散發健康光采

      空氣拉提按摩可增加 67% 的血液循環，使肌膚立即散發健康光采。

      設計適合每天使用

      VisaCare Even Skin Tone 溫和不傷肌膚，所以適合每天使用，還可搭配其他肌膚產品一同使用。每次的完整療程只需 2 分鐘的時間。

      可無線使用

      VisaCare Even Skin Tone 採無線設計，使用起來非常方便順手。

      每使用 3 週後可隔夜充電完畢

      VisaCare Even Skin Tone 可使用隨附的充電座充電，充電一晚即可持續使用 3 週的療程。

      由專業科學家與皮膚科醫師合作開發

      VisaCare Even Skin Tone 是由我們與專業科學家與皮膚科醫師共同研發。

      適合所有膚質與膚色使用，不論膚色深淺

      VisaCare Even Skin Tone 適合所有膚質與膚色使用，不論膚色深淺。

      技術規格

      • 使用簡單

        電量指示燈
        發光式圖示
        無線使用

      • 內附配件

        清潔刷
        清潔 VisaCare 探頭
        收納袋
        用於收納或旅行攜帶
        方便使用的獨創底座
        充電與收納座
        電源變壓器
        100 - 240 V 變壓器
        淨白/日用探頭
        淨白/日用探頭
        可每天使用
        可每天使用
        一般探頭
        一般探頭
        每週使用兩次，打造更緊緻的肌膚
        每週使用兩次，打造更緊緻的肌膚

      • 功率

        充電時間
        八小時
        動力系統
        充電式電池
        電壓
        100-240 V

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        2 年有限保固

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