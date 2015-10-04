VisaCare Skin Brightener 替換探頭
VisaCare Skin Brightener 一按即用的方便替換探頭。VisaCare Skin Brightener 採用雙重功效的空氣拉提與肌膚潤澤技術，能夠消退肌膚上的斑點，呈現更均勻透亮的膚色。 查看所有優點
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若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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