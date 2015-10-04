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VisaCare

替換探頭

SC6895/02
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    VisaCare 替換探頭

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    VisaCare Skin Brightener 替換探頭

    VisaCare Skin Brightener 一按即用的方便替換探頭。VisaCare Skin Brightener 採用雙重功效的空氣拉提與肌膚潤澤技術，能夠消退肌膚上的斑點，呈現更均勻透亮的膚色。 查看所有優點

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      一按即用的方便替換探頭

      VisaCare Skin Brightener 一按即用的方便替換探頭。

      每 2 個月更換一次

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      技術規格

      • 使用簡單

        清潔
        以清水沖洗
        相容於
        • 飛利浦 SC6220
        • 飛利浦 SC6240
        • 飛利浦 SC6250
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