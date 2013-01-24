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DECT 技術保證不受任何其他傳輸產品干擾 (如其他寶寶監視器、無線電話及手機)。使用資料加密，為您提供安全私人的連線，您可以放心只有您能聽到自己寶寶的聲音
絕佳的清晰音質讓您清楚聽件寶寶每次微小的咯咯笑聲與打嗝聲。DECT 技術提供高品質的清晰音質，您隨時都可以聽到寶寶的聲音
330 公尺範圍、皮帶扣和頸繩，讓您可以在屋內外自由活動
小型充電式父母機組，充電後給您長達 24 小時的充沛電力，讓您自由活動，免受電線束縛
指示燈會啟動並顯示寶寶房間的音量。即使家長機組設為靜音，當聲音達到設定的音量時仍會發出警示音通知您
您可以調整音效及音量，寶寶每次咯咯的笑聲與打嗝聲都聽得到
飛利浦 Avent 寶寶監視器的家長機組會在電量不足或您超出有效範圍時，發出警告
當您將寶寶抱上床時，寶寶可能仍焦躁不安，這時可從家長機組或嬰兒機組啟動夜燈，以溫暖平靜的光源幫助安撫寶寶入睡 (美國地區不提供遠端啟動功能)。沒有什麼比輕柔的搖籃曲更能安撫不安的寶寶了。5 首輕柔的搖籃曲可供您從屋內的任何房間播放，幫助您的寶寶輕鬆快速入眠 (美國和加拿大地區不提供遠端啟動功能)。
有時寶寶需要的只是聽到您輕柔的聲音。只要按下此基本功能，即可讓您在房子的任何地方與寶寶保持密切聯繫
寶寶尚無法像您一樣調整體內溫度，稍微的溫度變化都會讓寶寶焦躁不安。如果寶寶的房間太熱或太冷，特殊的電子溫度感應器會透過家長機組的數位顯示器立即通知您
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