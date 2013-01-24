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Philips Avent

DECT 寶寶監視器

SCD520/00
Avent
1 獲獎記錄
Avent
  • 合適的溫度，完全的舒適 合適的溫度，完全的舒適 合適的溫度，完全的舒適
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    Philips Avent DECT 寶寶監視器

    SCD520/00
    1 獲獎記錄

    合適的溫度，完全的舒適

    全新飛利浦 Avent 系列的 DECT 嬰兒監視器，讓您即使不在房間，也可以掌握寶寶的狀況，給您無比自在安心。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

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    Philips Avent DECT 寶寶監視器

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      DECT 技術保證零干擾

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      DECT 技術保證不受任何其他傳輸產品干擾 (如其他寶寶監視器、無線電話及手機)。使用資料加密，為您提供安全私人的連線，您可以放心只有您能聽到自己寶寶的聲音

      清亮明晰的音質給您無比安心

      清亮明晰的音質給您無比安心

      絕佳的清晰音質讓您清楚聽件寶寶每次微小的咯咯笑聲與打嗝聲。DECT 技術提供高品質的清晰音質，您隨時都可以聽到寶寶的聲音

      超長程有效範圍讓行動更不受限

      超長程有效範圍讓行動更不受限

      330 公尺範圍、皮帶扣和頸繩，讓您可以在屋內外自由活動

      充電後作業時間長達 24 小時

      充電後作業時間長達 24 小時

      小型充電式父母機組，充電後給您長達 24 小時的充沛電力，讓您自由活動，免受電線束縛

      LED 燈光指示噪音等級

      LED 燈光指示噪音等級

      指示燈會啟動並顯示寶寶房間的音量。即使家長機組設為靜音，當聲音達到設定的音量時仍會發出警示音通知您

      為您所在的環境選擇最佳音量

      為您所在的環境選擇最佳音量

      您可以調整音效及音量，寶寶每次咯咯的笑聲與打嗝聲都聽得到

      讓您隨時掌握連線狀況

      讓您隨時掌握連線狀況

      飛利浦 Avent 寶寶監視器的家長機組會在電量不足或您超出有效範圍時，發出警告

      可遠端啟動的夜燈和搖籃曲

      可遠端啟動的夜燈和搖籃曲

      當您將寶寶抱上床時，寶寶可能仍焦躁不安，這時可從家長機組或嬰兒機組啟動夜燈，以溫暖平靜的光源幫助安撫寶寶入睡 (美國地區不提供遠端啟動功能)。沒有什麼比輕柔的搖籃曲更能安撫不安的寶寶了。5 首輕柔的搖籃曲可供您從屋內的任何房間播放，幫助您的寶寶輕鬆快速入眠 (美國和加拿大地區不提供遠端啟動功能)。

      與寶寶說話保持親密聯繫

      與寶寶說話保持親密聯繫

      有時寶寶需要的只是聽到您輕柔的聲音。只要按下此基本功能，即可讓您在房子的任何地方與寶寶保持密切聯繫

      監控寶寶房間的溫度

      監控寶寶房間的溫度

      寶寶尚無法像您一樣調整體內溫度，稍微的溫度變化都會讓寶寶焦躁不安。如果寶寶的房間太熱或太冷，特殊的電子溫度感應器會透過家長機組的數位顯示器立即通知您

      技術規格

      • 功率

        電池使用時間
        24  小時
        自動頻道選擇
        階段
        • 懷孕
        • 0 - 6 個月
        電源供應
        220 - 240  V
        頻道數目
        120
        充電時間
        8  小時

      • 便利

        電量不足指示
        自動超出範圍警告
        作業溫度範圍
        10 - 40  °C
        電池充電指示
        電源供應
        120 V (美國)
        音量控制
        音量指示燈

      • 配件

        皮帶扣
        頻率波段
        數位無線
        頸繩
        電池
        家長機組充電座
        快速入門指南

      • 便利

        敏感度控制
        交流/直流變壓器
        DFU/ 使用者手冊

      • 物流資訊

        F-box 尺寸 (寬 x 高 x 深)
        220 x 156 x 94  mm
        儲存溫度範圍
        10 - 40  °C

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          • 本產品在美國與加拿大推出，僅提供華氏溫度設定。