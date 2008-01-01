適合可獨立飲食的幼兒使用
訓練握把安裝飛利浦 Avent 防脹氣奶瓶及魔術防漏水杯後，可協助各階段的幼兒獨立飲食。安裝、卸除都方便，因此可隨意使用或不使用握把。提供綠色與橘色兩種選擇。
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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