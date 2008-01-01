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Philips Avent

杯子訓練握把

SCF142/00
Avent
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  • 適合可獨立飲食的幼兒使用 適合可獨立飲食的幼兒使用 適合可獨立飲食的幼兒使用
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    Philips Avent 杯子訓練握把

    SCF142/00

    適合可獨立飲食的幼兒使用

    訓練握把安裝飛利浦 Avent 防脹氣奶瓶及魔術防漏水杯後，可協助各階段的幼兒獨立飲食。安裝、卸除都方便，因此可隨意使用或不使用握把。提供綠色與橘色兩種選擇。

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    Philips Avent 杯子訓練握把

    適合可獨立飲食的幼兒使用

    訓練握把安裝飛利浦 Avent 防脹氣奶瓶及魔術防漏水杯後，可協助各階段的幼兒獨立飲食。安裝、卸除都方便，因此可隨意使用或不使用握把。提供綠色與橘色兩種選擇。

    適合可獨立飲食的幼兒使用

    訓練握把安裝飛利浦 Avent 防脹氣奶瓶及魔術防漏水杯後，可協助各階段的幼兒獨立飲食。安裝、卸除都方便，因此可隨意使用或不使用握把。提供綠色與橘色兩種選擇。

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    Philips Avent 杯子訓練握把

    適合可獨立飲食的幼兒使用

    訓練握把安裝飛利浦 Avent 防脹氣奶瓶及魔術防漏水杯後，可協助各階段的幼兒獨立飲食。安裝、卸除都方便，因此可隨意使用或不使用握把。提供綠色與橘色兩種選擇。

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      與飛利浦 Avent 奶瓶和杯子相容

      所有飛利浦 Avent 奶瓶和杯子均相容 (但玻璃奶瓶及成長杯/我的第一個大孩子杯除外)，方便您根據幼兒的個別發展需求，透過混搭來打造最合適的杯子。

      技術規格

      • 原產地

        英國
        階段
        4 個月以上

      • 產品內容

        訓練握把
        2  pcs

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