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Philips Avent

夜光系列安撫奶嘴

SCF176/21
Avent
1 獲獎記錄
Avent
  • 能在黑暗中發光 不含 BPA 能在黑暗中發光 不含 BPA 能在黑暗中發光 不含 BPA
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    Philips Avent 夜光系列安撫奶嘴

    SCF176/21
    1 獲獎記錄

    能在黑暗中發光 不含 BPA

    具矯正功能、對稱式、可折疊的飛利浦 Avent 奶嘴可配合寶寶上下顎、牙齒與牙齦的自然發展。所有飛利浦 Avent 安撫奶嘴都是以矽膠製成，無味無臭。顏色不一。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

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    Philips Avent 夜光系列安撫奶嘴

    能在黑暗中發光 不含 BPA

    具矯正功能、對稱式、可折疊的飛利浦 Avent 奶嘴可配合寶寶上下顎、牙齒與牙齦的自然發展。所有飛利浦 Avent 安撫奶嘴都是以矽膠製成，無味無臭。顏色不一。 查看所有優點

    能在黑暗中發光 不含 BPA

    具矯正功能、對稱式、可折疊的飛利浦 Avent 奶嘴可配合寶寶上下顎、牙齒與牙齦的自然發展。所有飛利浦 Avent 安撫奶嘴都是以矽膠製成，無味無臭。顏色不一。 查看所有優點

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    能在黑暗中發光 不含 BPA

    具矯正功能、對稱式、可折疊的飛利浦 Avent 奶嘴可配合寶寶上下顎、牙齒與牙齦的自然發展。所有飛利浦 Avent 安撫奶嘴都是以矽膠製成，無味無臭。顏色不一。 查看所有優點

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      10 個寶寶裡面有 9 個可以接受飛利浦 Avent 安撫奶嘴*

      10 個寶寶裡面有 9 個可以接受飛利浦 Avent 安撫奶嘴*

      10 個寶寶裡面有 9 個可以接受飛利浦 Avent 安撫奶嘴 (2012 年英國針對 100 名媽媽進行線上測試的結果)。

      技術規格

      • 產地

        英國
        階段
        0 - 6 個月

      • 產品內容

        矽膠安撫奶嘴
        2  件
        奶嘴護蓋
        2  件

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          • 切勿將安撫奶嘴纏繞在兒童的頸部，可能導致絞勒窒息危險。
          • 10 個寶寶裡面有 9 個可以接受飛利浦 Avent 安撫奶嘴 (2012 年英國針對 100 名媽媽進行線上測試的結果)