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Philips Avent

微波爐蒸氣消毒鍋

SCF271/07
Avent
1 獲獎記錄
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  • 速度極快而且方便 速度極快而且方便 速度極快而且方便
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    Philips Avent 微波爐蒸氣消毒鍋

    SCF271/07
    1 獲獎記錄

    速度極快而且方便

    飛利浦 Avent SCF271/07 微波蒸氣消毒鍋採用輕巧設計，非常適合出外或居家時用以消毒餵哺奶瓶。如果蓋子沒有打開，可使內容物維持長達 24 小時的無菌狀態。

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    Philips Avent 微波爐蒸氣消毒鍋

    速度極快而且方便

    飛利浦 Avent SCF271/07 微波蒸氣消毒鍋採用輕巧設計，非常適合出外或居家時用以消毒餵哺奶瓶。如果蓋子沒有打開，可使內容物維持長達 24 小時的無菌狀態。

    速度極快而且方便

    飛利浦 Avent SCF271/07 微波蒸氣消毒鍋採用輕巧設計，非常適合出外或居家時用以消毒餵哺奶瓶。如果蓋子沒有打開，可使內容物維持長達 24 小時的無菌狀態。

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    速度極快而且方便

    飛利浦 Avent SCF271/07 微波蒸氣消毒鍋採用輕巧設計，非常適合出外或居家時用以消毒餵哺奶瓶。如果蓋子沒有打開，可使內容物維持長達 24 小時的無菌狀態。

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      輕巧

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      適合大多數的微波爐。旅行時便於攜帶。

      大容量

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      最多可放入六個 260 毫升/ 9 盎司 Avent 嬰兒奶瓶或兩個飛利浦 Avent 吸乳器及兩個 Avent 嬰兒奶瓶。

      安全、簡便的操作

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      彈夾可讓蓋子緊緊蓋住，側邊的握把會維持在較低的溫度，讓您可以安全地操作。

      有效消毒

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      根據醫院所採行的原則，蒸氣的高熱可消除有害的細菌。

      適合在家中及出外時使用

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      技術規格

      • 產地

        英國
        階段
        0 - 6 個月

      • 重量和尺寸

        重量
        740  g
        尺寸
        166 (高)、280 (寬)、280 (長)  mm

      • 產品內容

        微波爐蒸氣消毒鍋
        1  件
        夾鉗
        1  件

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