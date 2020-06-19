Philips Avent 消毒鍋 SCF293/00
Philips Avent 消毒鍋 SCF293/00
消毒、烘乾與儲存
滅菌力99.9% *， 40 分鐘消毒烘乾一次到位，消毒鍋在閉合狀況下可消毒、烘乾、儲存奶瓶與各類所需消毒的配件，並維持24小時消毒完成狀態，讓您安心餵哺寶寶。
查看所有優點
建議零售價格: NT$4,290.00
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
消毒、烘乾與儲存
滅菌力99.9% *， 40 分鐘消毒烘乾一次到位，消毒鍋在閉合狀況下可消毒、烘乾、儲存奶瓶與各類所需消毒的配件，並維持24小時消毒完成狀態，讓您安心餵哺寶寶。
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消毒、烘乾與儲存
滅菌力99.9% *， 40 分鐘消毒烘乾一次到位，消毒鍋在閉合狀況下可消毒、烘乾、儲存奶瓶與各類所需消毒的配件，並維持24小時消毒完成狀態，讓您安心餵哺寶寶。
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消毒、烘乾與儲存
滅菌力99.9% *， 40 分鐘消毒烘乾一次到位，消毒鍋在閉合狀況下可消毒、烘乾、儲存奶瓶與各類所需消毒的配件，並維持24小時消毒完成狀態，讓您安心餵哺寶寶。
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告別有害細菌
Philips AVENT 消毒技術溫和有效，並不使用任何化學物質。消毒鍋利用蒸氣，殺死 99.9% 的有害細菌*。
一個完整的消毒烘乾循環程序只需 40 分鐘
智能技術，只需 40 分鐘就能消毒、烘乾好奶瓶，為寶寶進行下一次餵哺。直覺操作，完成後自動關機。
專為減少異味出現而設計
全新滴水盤可以保護加熱板不受奶滴影響，減少異味產生。
一機三用消毒、烘乾模式隨選
單獨消毒10分鐘、單獨烘乾30分鐘、消毒+烘乾40分鐘，模式隨選，沒時間等烘乾，僅需10分鐘即可完成消毒。
維持24 小時消毒完成狀態*
完成消毒、烘乾後，消毒鍋在閉合情況下可維持24小時消毒完成狀態。
特大容量，空間靈活運用
簡潔美型，上下層可拆分單獨使用，下層可以放入多達六個 Philips AVENT 嬰兒奶瓶，上層可放所有其他配件，包括奶嘴、安撫奶嘴及手動吸乳器。
消毒鍋清洗簡易，輕鬆快速
消毒鍋上下層皆可清洗，清潔快速簡易。讓您有更多時間陪伴小寶寶。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
技術規格
功率
額定電壓110V~、額定頻率60Hz、消耗電功率650Ｗ 消毒時間
消毒10分鐘、烘乾30分鐘、消毒+烘乾40分鐘 耗電量
650
W 電壓
110V~ 60Hz（台灣） 安全等級
Class 1
重量和尺寸
尺寸
304 x 191 x 378
mm 重量
2.4
kg
特點
可以消毒
是
原產地
製造於
中國
材質
不含 BPA*
是
產品內容
夾鉗
1
件 電子快速蒸氣消毒鍋
1 入
大腸桿菌、綠膿桿菌、金黃色葡萄球菌、無乳鏈球菌、阪崎氏腸桿菌、腸道沙門氏菌、單核细胞增生性李斯特菌。測試結果由獨立的測試實驗室提供。
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