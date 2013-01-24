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靈感源於自然
個人吸乳器零件，可配合飛利浦 AVENT 雙邊電動吸乳器使用。
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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靈感源於自然
個人吸乳器零件，可配合飛利浦 AVENT 雙邊電動吸乳器使用。
五個柔軟的花瓣按摩護墊配合穩定的真空裝置，溫和的伸縮。如此可以協助刺激快速而自然的乳汁分泌。
飛利浦 Avent 吸乳器的專利花瓣按摩護墊能自由縮放，模仿寶寶的吸吮動作，協助刺激快速地自然泌乳。
溫和的吸乳裝置可模仿嬰兒的吸吮，能以更少的吸乳次數產生穩定的乳汁流量。
由於閥門和封閉式隔膜的設計不同，因此這款雙邊吸乳配件的吸乳漏斗只能安裝於雙邊電動吸乳器上使用。此款雙邊吸乳配件無法安裝於手動吸乳器或單邊電動吸乳器上使用。