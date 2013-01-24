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吸乳器具備獨特設計，即使您坐直，也能讓乳汁直接從您的胸部流入奶瓶。如此一來您在吸乳時便可舒服地坐著：您無須向前傾，也能確保所有乳汁皆會流入奶瓶中。吸乳時您儘可輕鬆舒適地坐著，自然的姿勢更可幫助乳汁分泌。
開啟電源時，吸乳器會自動以溫和刺激模式開始運作，幫助您分泌乳汁。接著，您可從 3 種吸乳設定中選擇讓您感到最舒適的泌乳流速。
我們的按摩襯墊採用新式的柔軟絲絨材質，接觸皮膚時可提供舒適的溫暖觸感，因此能夠溫和刺激泌乳。襯墊的設計會溫和地模仿嬰兒的吸吮動作，有助於刺激泌乳。
吸乳器的設計相當輕巧，可輕鬆握住放在胸部上。小巧輕盈的底座裝置擺放方便、易於拿取，即使在吸乳時也能操控自如。底座裝置的軟管只要纏繞於底座裝置即可收起來，讓攜帶和收納變得更加方便。裝置本身可裝配電池，隨時隨地皆能輕鬆使用。
看一看便能輕鬆裝配零件，依直覺組裝即大功告成。
此吸乳器可與其他飛利浦 Avent 系列的餵哺產品搭配使用，包括 Classic 奶瓶和乳汁儲放瓶皆相容。飛利浦 Avent 亦提供一系列的胸部保養配件，不僅可幫助延長哺育母乳的時間，還能增進哺育時的舒適度。
由於可拆卸零件不多，因此清潔起來相當方便。您的乳汁絕對不會與軟管和底座裝置接觸。除了電子零件外，所有其他零件皆可放入洗碗機清洗。
單邊電動吸乳器非常適合需要經常吸乳的媽媽們，其特點在於只要按下按鈕，便可毫不費力地進行吸乳。
產地
設計
產品內容
使用簡單
功能