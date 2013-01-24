主頁
飛利浦 - 按一下這裡瀏覽至首頁

搜尋關鍵字

1

Philips Avent

舒適型單邊電動吸乳器

SCF332/01
Avent
1 獲獎記錄
Avent
  • 使用更舒適，汲取更多乳汁 使用更舒適，汲取更多乳汁 使用更舒適，汲取更多乳汁
    -{discount-value}

    Philips Avent 舒適型單邊電動吸乳器

    SCF332/01
    1 獲獎記錄

    使用更舒適，汲取更多乳汁

    當您覺得舒適且放鬆的時候，會更容易分泌乳汁。這正是我們為何打造使用起來最舒適的吸乳器：輕鬆坐著無須向前傾，柔軟按摩襯墊即會溫和刺激泌乳。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    尋找類似產品

    Philips Avent 舒適型單邊電動吸乳器

    使用更舒適，汲取更多乳汁

    當您覺得舒適且放鬆的時候，會更容易分泌乳汁。這正是我們為何打造使用起來最舒適的吸乳器：輕鬆坐著無須向前傾，柔軟按摩襯墊即會溫和刺激泌乳。 查看所有優點

    使用更舒適，汲取更多乳汁

    當您覺得舒適且放鬆的時候，會更容易分泌乳汁。這正是我們為何打造使用起來最舒適的吸乳器：輕鬆坐著無須向前傾，柔軟按摩襯墊即會溫和刺激泌乳。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    尋找類似產品

    Philips Avent 舒適型單邊電動吸乳器

    使用更舒適，汲取更多乳汁

    當您覺得舒適且放鬆的時候，會更容易分泌乳汁。這正是我們為何打造使用起來最舒適的吸乳器：輕鬆坐著無須向前傾，柔軟按摩襯墊即會溫和刺激泌乳。 查看所有優點

    類似產品

    See all breast-pumps

      使用更舒適，汲取更多乳汁

      具有按摩襯墊的吸乳器

      • 自然
      • 內含 4 盎司奶瓶
      獨特設計讓您在吸乳時姿勢更加舒適

      獨特設計讓您在吸乳時姿勢更加舒適

      吸乳器具備獨特設計，即使您坐直，也能讓乳汁直接從您的胸部流入奶瓶。如此一來您在吸乳時便可舒服地坐著：您無須向前傾，也能確保所有乳汁皆會流入奶瓶中。吸乳時您儘可輕鬆舒適地坐著，自然的姿勢更可幫助乳汁分泌。

      具備溫和刺激模式與 3 種吸乳設定

      具備溫和刺激模式與 3 種吸乳設定

      開啟電源時，吸乳器會自動以溫和刺激模式開始運作，幫助您分泌乳汁。接著，您可從 3 種吸乳設定中選擇讓您感到最舒適的泌乳流速。

      溫暖觸感柔軟按摩襯墊

      溫暖觸感柔軟按摩襯墊

      我們的按摩襯墊採用新式的柔軟絲絨材質，接觸皮膚時可提供舒適的溫暖觸感，因此能夠溫和刺激泌乳。襯墊的設計會溫和地模仿嬰兒的吸吮動作，有助於刺激泌乳。

      精巧輕量設計

      精巧輕量設計

      吸乳器的設計相當輕巧，可輕鬆握住放在胸部上。小巧輕盈的底座裝置擺放方便、易於拿取，即使在吸乳時也能操控自如。底座裝置的軟管只要纏繞於底座裝置即可收起來，讓攜帶和收納變得更加方便。裝置本身可裝配電池，隨時隨地皆能輕鬆使用。

      直覺式組裝，看一看便能輕鬆裝配零件

      直覺式組裝，看一看便能輕鬆裝配零件

      看一看便能輕鬆裝配零件，依直覺組裝即大功告成。

      相容於其他飛利浦 Avent 餵哺產品

      相容於其他飛利浦 Avent 餵哺產品

      此吸乳器可與其他飛利浦 Avent 系列的餵哺產品搭配使用，包括 Classic 奶瓶和乳汁儲放瓶皆相容。飛利浦 Avent 亦提供一系列的胸部保養配件，不僅可幫助延長哺育母乳的時間，還能增進哺育時的舒適度。

      可拆卸零件不多，方便清潔

      由於可拆卸零件不多，因此清潔起來相當方便。您的乳汁絕對不會與軟管和底座裝置接觸。除了電子零件外，所有其他零件皆可放入洗碗機清洗。

      按下按鈕即可輕鬆操作

      單邊電動吸乳器非常適合需要經常吸乳的媽媽們，其特點在於只要按下按鈕，便可毫不費力地進行吸乳。

      技術規格

      • 產地

        英國
        階段
        0 - 6 個月

      • 設計

        吸乳器設計
        輕巧設計
        吸乳器
        • 聚丙烯
        • 不含 BPA*
        奶瓶
        • 聚丙烯
        • 不含 BPA*
        奶瓶設計
        • 人體工學外形
        • 寬口
        超柔軟新生兒流量奶嘴
        1  件
        奶嘴
        • 矽膠
        • 不含 BPA*
        奶水儲存杯的密封蓋
        1  件

      • 產品內容

        乳墊試用包
        2 (2 個日用墊與 2 個夜用墊)  件
        Natural 奶瓶 4 盎司
        1  件
        吸乳器本體
        1  件
        標準尺寸的襯墊
        1  件
        底座裝置含軟管
        1  件
        備用膜墊
        1  件

      • 使用簡單

        吸乳器使用方式
        • 直覺式組裝
        • 方便清潔
        • 完全相容於系列產品
        材質
        不含 BPA*

      • 功能

        不必彎腰傾身
        可採舒適坐姿
        柔軟按摩襯墊
        溫和刺激
        設定
        • 3 種吸乳設定
        • 1 種刺激模式

      取得產品支援

      前往客戶服務

      建議產品

        最近檢視的產品

          獲獎記錄

          • 不含 BPA，遵守歐盟法規 10/2011