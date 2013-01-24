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很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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這款奶瓶加熱器採用溫和加熱技術，可讓奶水循環流動，達到溫和均勻的受熱效果，並能防止部分奶水特別高溫。無高溫點代表您可放心讓寶寶安全無虞地享受適度加溫的奶水。
內建感應器可追蹤和控制奶水溫度，確保穩定一致的安全加溫效果，絕不過度加熱或產生高溫點
這款奶瓶加熱器配備智慧型進度指示燈，方便您得知奶水於何時完成加溫。
這款奶瓶加熱器配備自動保溫與斷電功能，可讓奶水維持在正確溫度長達 20 分鐘，之後即會自動斷電。
這款奶瓶加熱器具備方便的解凍設定，比使用微波爐解凍更為安全，又較用水解凍便利，只需選擇設定，即可將奶水或嬰兒食品解凍為液體。
提供多種加熱設定，可將奶水加熱至不同的終溫，滿足寶寶的喜好。
除了加熱嬰兒奶瓶之外，您也可使用奶瓶加熱器溫和均勻地解凍嬰兒食品。
這款奶瓶加熱器與所有飛利浦 Avent 奶瓶和儲存容器完全相容*，方便您輕鬆加熱奶瓶和嬰兒食品儲存容器。
發育階段
產地
產品材質