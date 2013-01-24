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Philips Avent

營養不流失的奶瓶加熱器

SCF356/00
Avent
2 獲獎記錄
Avent
  • 有助保留母奶中的營養和維他命 有助保留母奶中的營養和維他命 有助保留母奶中的營養和維他命
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    Philips Avent 營養不流失的奶瓶加熱器

    SCF356/00
    2 獲獎記錄

    有助保留母奶中的營養和維他命

    這款飛利浦 Avent 嬰兒奶瓶加熱器採用溫和加熱技術，可有效保存母乳中的營養素和維他命。內建的感應器可追蹤並控制奶水溫度，防止過熱及達到高溫點。 查看所有優點

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      安全並適度加溫，不會過度加熱

      • 安全加溫，不會過度加熱
      • 自動保溫與斷電
      • 溫和解凍
      • 也可加熱嬰兒食品
      溫和加熱技術

      溫和加熱技術

      這款奶瓶加熱器採用溫和加熱技術，可讓奶水循環流動，達到溫和均勻的受熱效果，並能防止部分奶水特別高溫。無高溫點代表您可放心讓寶寶安全無虞地享受適度加溫的奶水。

      透過感應器追蹤，絕不過度加熱或產生高溫點

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      內建感應器可追蹤和控制奶水溫度，確保穩定一致的安全加溫效果，絕不過度加熱或產生高溫點

      智慧型進度指示燈

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      這款奶瓶加熱器配備智慧型進度指示燈，方便您得知奶水於何時完成加溫。

      自動保溫與斷電功能

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      這款奶瓶加熱器配備自動保溫與斷電功能，可讓奶水維持在正確溫度長達 20 分鐘，之後即會自動斷電。

      嬰兒奶瓶溫和解凍設定

      嬰兒奶瓶溫和解凍設定

      這款奶瓶加熱器具備方便的解凍設定，比使用微波爐解凍更為安全，又較用水解凍便利，只需選擇設定，即可將奶水或嬰兒食品解凍為液體。

      將奶水加熱到寶寶喜歡的溫度

      將奶水加熱到寶寶喜歡的溫度

      提供多種加熱設定，可將奶水加熱至不同的終溫，滿足寶寶的喜好。

      也可用於加熱嬰兒食品

      除了加熱嬰兒奶瓶之外，您也可使用奶瓶加熱器溫和均勻地解凍嬰兒食品。

      與飛利浦 Avent 奶瓶和儲存容器相容

      這款奶瓶加熱器與所有飛利浦 Avent 奶瓶和儲存容器完全相容*，方便您輕鬆加熱奶瓶和嬰兒食品儲存容器。

      技術規格

      • 發育階段

        階段
        全部
        產品尺寸 (寬 x 高 x 深)
        160.4 x 139.9 x 148.55  mm
        零售包裝尺寸 (寬 x 高 x 深)
        175 x 185 x 160  mm

      • 產地

        設計地
        歐洲
        奶瓶加熱器
        1  件
        製造地
        中國

      • 產品材質

        ABS
        PP

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          • 飛利浦 Avent 多功能儲存袋及 2 盎司/60 毫升奶瓶無法在此奶瓶加熱器中使用。