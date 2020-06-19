Philips Avent 親餵重現手動吸乳器 SCF430/10
Philips Avent 親餵重現手動吸乳器 SCF430/10
滿足各種吸乳需求
創新仿親吮按摩墊與特殊角度設計，讓媽媽能輕鬆的靠在沙發上享受舒適的泌乳過程。模擬寶寶真實吸吮，貼合包覆胸型。精巧輕量，輕鬆調整節奏和吸力。
查看所有優點
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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促進乳汁分泌
靈感源自嬰兒的自然吸乳動作的仿親吮按摩墊可以刺激乳腺，從而促進母乳快速流動，讓您舒適有效地擠乳。
主動貼合，包覆乳房
仿親吮按摩矽膠墊可輕柔伸縮並根據您的乳頭結構調整貼合度，它適用於 99.98% 的乳頭尺寸*（最大為 30 毫米），貼合包覆您的乳房。
尤為適合需要在外出時吸乳的媽媽
吸乳器小型輕巧，易於存放和攜帶，在外出時吸乳十分輕鬆方便。
精巧輕量，滿足各種吸乳需求
精巧的便攜式手動吸乳器，方便您隨時隨地溫和吸乳。
根據需求，掌控吸乳節奏
根據自己的需要調節吸乳節奏和力度，掌控母乳流動速度，舒適自在吸乳。
擠乳時無需前傾
傾斜角度設計，擠乳時無須前傾，減少背部痠痛，乳汁輕鬆流入奶瓶。
自由轉換吸乳及餵哺
要使用吸乳器內的母乳進行餵哺，只需將親乳感奶嘴安裝在奶瓶上即可。使用密封墊密封奶瓶，便於儲存母乳供稍後餵哺。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
材質
奶嘴
不含 BPA 吸乳器
不含 BPA*
產品內容
4 盎司奶瓶配 0 個月以上奶嘴
1
件 拋棄式胸部護墊
2
件 密封蓋
1
件 軟墊護蓋
1
件 配備手柄的擠乳套件
1
件
功能
可調節矽膠軟墊
溫和刺激
不含 BPA 的吸乳器：奶瓶及其他接觸母乳的零件。遵循歐盟法規，10/2011 Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993,（20 名白人參與者，美國）；(3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005,（28 名參與者，澳洲）。 不含 BPA 的吸乳器：僅限奶瓶及其他接觸母乳的零件。遵循歐盟法規，10/2011
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