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由使用奶瓶輕鬆地改成使用杯子
飛利浦 AVENT 不含 BPA 的魔術防漏水杯，防漏效果驚人，不論是搖動、拋丟或放置在一旁都不會滲漏，而且飲用起來非常輕鬆。鴨嘴內含可搭配防脹氣奶瓶的閥門，保證不溢出。 查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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彈簧蓋可於攜帶時保持鴨嘴清潔，並確保攜帶時防漏
飛利浦 Avent 鴨嘴水杯的專利閥門可控制流量以避免溢出，即使倒握杯子或倒放也沒問題
柔軟、彈性鴨嘴適合讓寶寶從吸吮母乳或奶瓶轉換為杯子
杯身上標示刻度尺，讓您輕鬆為兒童準備飲品
水杯、鴨嘴及握把可與飛利浦 Avent 全系列產品搭配使用，直接接上吸乳器，或在餵食的時候，以奶嘴取代鴨嘴。柔軟鴨嘴及握把也能放在奶瓶上，讓您輕鬆將奶瓶改為杯子