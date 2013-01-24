由使用奶瓶輕鬆地改成使用杯子

飛利浦 AVENT 不含 BPA 的魔術防漏水杯，防漏效果驚人，不論是搖動、拋丟或放置在一旁都不會滲漏，而且飲用起來非常輕鬆。鴨嘴內含可搭配防脹氣奶瓶的閥門，保證不溢出。 查看所有優點