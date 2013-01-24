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Philips Avent

幼童杯

SCF606/01
Avent
1 獲獎記錄
Avent
  • 外出使用衛生 外出使用衛生 外出使用衛生
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    Philips Avent 幼童杯

    SCF606/01
    1 獲獎記錄

    外出使用衛生

    飛利浦 Avent 幼兒飲水杯可讓您的寶寶輕鬆地從奶瓶餵哺改為使用杯子。掀蓋式彈蓋可隨時保持鴨嘴清潔，即使外出使用也沒問題。防漏效果驚人，不論是搖動或拋丟都不會滲漏，而且飲用起來非常方便 查看所有優點

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    Philips Avent 幼童杯

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      整個杯子都能消毒，替衛生把關

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      富教育性的說故事設計

      色彩豐富的設計有助於快樂學習：認識動物和水果、數蘋果並探索食物從哪裡來。設計的複雜度會依兒童的年齡而增加。

      技術規格

      • 產地

        英國
        階段
        6 個月以上
        柔軟鴨嘴
        1  件

      • 產品內容

        裝飾杯 200ml / 7oz
        1  件
        翻蓋式嘴蓋
        1  件
        訓練握把
        1  件

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