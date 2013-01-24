外出使用衛生

飛利浦 Avent 快速流量杯是好動幼兒的理想選擇。防漏效果驚人，不論是搖動或都不會滲漏，而且飲用起來非常方便。快速流量杯擁有翻蓋式嘴蓋和智慧型側扣夾，方便您固定於皮帶或嬰兒車上。 查看所有優點