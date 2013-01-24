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Philips Avent VIA

Avent 儲存系統

SCF614/10
Avent
1 獲獎記錄
Avent
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    Philips Avent VIA Avent 儲存系統

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    飛利浦 Avent 儲存系統，方便儲存

    飛利浦 Avent VIA 是一套多功能且省空間的儲存系統，能陪著您的寶寶一同成長。您只需要用同一個杯子，就能為寶寶儲存乳汁與嬰兒食物，並可搭配所有的飛利浦 Avent 吸乳器與奶嘴。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

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      • 杯蓋
      防漏旋轉系統

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      可安全儲存及攜帶

      「帶著走」的最佳選擇

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      可與飛利浦 Avent 多功能儲存杯組搭配使用

      奶水存儲杯蓋可與飛利浦 Avent 多功能儲存杯組搭配使用。

      為您的寶寶儲存食物

      將您珍貴的乳汁或嬰兒食物儲存於 Avent 多功能奶水儲存杯組。您可將食物儲存於冰箱或冷凍室。

      隨身攜帶，方便餵哺

      最適合隨身攜帶。您可在外出時輕鬆餵哺寶寶

      技術規格

      • 產地

        英國
        階段
        • 0-6 個月
        • 0 - 6 個月
        • 6 - 12 個月

      • 材質

        不含 BPA*
        奶水儲存杯蓋
        10  件

      • 功能

        不漏水
        旋轉蓋

      • 輕巧設計

        適合外出攜帶使用
        旅遊的最佳選擇
        可疊放

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