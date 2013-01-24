專為寶寶不斷改變的需求所設計

飛利浦 Avent Natural 奶瓶針對寶寶的每個發展階段，提供 4 種尺寸的奶瓶與 7 種不同的奶嘴。隨著寶寶的成長與發展，皆有不同柔軟度、彈性和設計的奶嘴，以及增大的流量與奶瓶尺寸可供選擇。