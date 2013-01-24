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Philips Avent

鴨嘴水杯

SCF750/00
Avent
1 獲獎記錄
Avent
  • 由使用奶瓶輕鬆地改成使用杯子 由使用奶瓶輕鬆地改成使用杯子 由使用奶瓶輕鬆地改成使用杯子
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    Philips Avent 鴨嘴水杯

    SCF750/00
    1 獲獎記錄

    由使用奶瓶輕鬆地改成使用杯子

    這款飛利浦 AVENT 鴨嘴水杯 SCF750/00 不含 BPA，且防溢出功能相當驚人，居家或是出外使用都很適合，飲用起來非常輕鬆。鴨嘴內含可搭配餵哺奶瓶的閥門，可讓餵哺奶瓶也不會噴濺。 查看所有優點

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    這款飛利浦 AVENT 鴨嘴水杯 SCF750/00 不含 BPA，且防溢出功能相當驚人，居家或是出外使用都很適合，飲用起來非常輕鬆。鴨嘴內含可搭配餵哺奶瓶的閥門，可讓餵哺奶瓶也不會噴濺。 查看所有優點

    由使用奶瓶輕鬆地改成使用杯子

    這款飛利浦 AVENT 鴨嘴水杯 SCF750/00 不含 BPA，且防溢出功能相當驚人，居家或是出外使用都很適合，飲用起來非常輕鬆。鴨嘴內含可搭配餵哺奶瓶的閥門，可讓餵哺奶瓶也不會噴濺。 查看所有優點

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      • 200 毫升
      • 6 個月以上 柔軟鴨嘴
      零件均可放入洗碗機，清洗方便

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      配備專利防漏閥門的柔軟鴨嘴

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      此水杯是由不含 BPA 材質製造

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      技術規格

      • 產地

        中國
        產品重量
        0.118  kg
        柔軟鴨嘴
        1  件
        階段
        6-12 個月以上
        握把
        1  件
        水杯 (200 毫升/7 盎司)
        1  件

      • 重量和尺寸

        A-box 內的 F-box 數量
        6  件

      • 重量和尺寸

        彩盒尺寸
        76 (深) X 112 (寬) X 168 (高)  mm
        產品尺寸 (不含配件)
        76 (深) X 112 (寬) X 130 (高)  mm

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