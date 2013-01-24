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Philips Avent

鴨嘴水杯

SCF752/00
Avent
1 獲獎記錄
Avent
  • 防溢出閥門，隨處都能保持杯子衛生 防溢出閥門，隨處都能保持杯子衛生 防溢出閥門，隨處都能保持杯子衛生
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    Philips Avent 鴨嘴水杯

    SCF752/00
    1 獲獎記錄

    防溢出閥門，隨處都能保持杯子衛生

    這款飛利浦 AVENT 鴨嘴水杯 SCF752/00 不含 BPA，且防溢出功能相當驚人，居家或是出外使用都很適合，飲用起來非常輕鬆。鴨嘴內含可搭配餵哺奶瓶的閥門，可讓餵哺奶瓶也不會噴濺。 查看所有優點

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    Philips Avent 鴨嘴水杯

    防溢出閥門，隨處都能保持杯子衛生

    這款飛利浦 AVENT 鴨嘴水杯 SCF752/00 不含 BPA，且防溢出功能相當驚人，居家或是出外使用都很適合，飲用起來非常輕鬆。鴨嘴內含可搭配餵哺奶瓶的閥門，可讓餵哺奶瓶也不會噴濺。 查看所有優點

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    這款飛利浦 AVENT 鴨嘴水杯 SCF752/00 不含 BPA，且防溢出功能相當驚人，居家或是出外使用都很適合，飲用起來非常輕鬆。鴨嘴內含可搭配餵哺奶瓶的閥門，可讓餵哺奶瓶也不會噴濺。 查看所有優點

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      • 260 毫升
      • 12 個月以上 幼童鴨嘴
      零件均可放入洗碗機，清洗方便

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      此水杯是由不含 BPA 材質製造

      此水杯是由不含 BPA 材質製造

      此飛利浦 Avent 水杯是由不含 BPA 材質製造。

      與飛利浦 Avent 奶瓶和杯子相容

      所有飛利浦 Avent 奶瓶和杯子均相容 (但玻璃奶瓶及成長杯/我的第一個大孩子杯除外)，方便您根據幼兒的個別發展需求，透過混搭來打造最合適的杯子。

      技術規格

      • 產品內容

        水杯 (260 毫升/9 盎司)
        1  件
        產品重量
        0.122  kg
        中國
        階段
        12 個月以上
        耐咬鴨嘴
        1  件
        握把
        1  件

      • 重量和尺寸

        A-box 內的 F-box 數量
        6  件

      • 重量和尺寸

        彩盒尺寸
        76 (深) X 112 (寬) X 189 (高)  mm
        產品尺寸 (不含配件)
        76 (深) X 112 (寬) X 150 (高)  mm

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