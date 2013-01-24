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防溢出閥門，隨處都能保持杯子衛生
AVENT 快速流量鴨嘴水杯 SCF754/00 是好動幼兒的理想選擇。防漏效果驚人，不論是搖動或拋丟都不會滲漏，而且飲用起來非常方便。快速流量杯擁有掀蓋式彈蓋和智慧型側扣夾，方便您固定於皮帶或嬰兒車上 查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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重量和尺寸
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