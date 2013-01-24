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Avent

Classic 系列固齒器

SCF882/01
Avent
1 獲獎記錄
Avent
  • 大小適合寶寶的手與嘴巴 大小適合寶寶的手與嘴巴 大小適合寶寶的手與嘴巴
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    Avent Classic 系列固齒器

    SCF882/01
    1 獲獎記錄

    大小適合寶寶的手與嘴巴

    飛利浦 Avent SCF882/01 Classic 系列固齒器不含 BPA，能按摩寶寶不同出牙期的牙齦酸痛。色彩豐富、生動有趣的設計能完美貼合寶寶的小手與嘴巴，有助於舒緩牙痛。 查看所有優點

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      溫水清潔，輕鬆方便

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      固齒器符合人體工學，可讓寶寶握住圓邊，這意味著它容易清潔也不容易卡住，只要以溫水清洗，便能再次使用！

      多重材質能在臼齒生長時，提供冰鎮效果並按摩牙齦

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      裝填固齒器用的凝膠可置於冰箱冷藏，以提供涼爽的壓力紓緩寶寶出牙的痛苦。不同的材質也會有不同的壓力層次，以滿足寶寶的喜好。

      飛利浦 Avent 固齒器完全不含 BPA 與鄰苯二甲酸鹽

      飛利浦 Avent 固齒器完全不含 BPA 與鄰苯二甲酸鹽

      不含 BPA - 遵守 EU 指令規定 2011/8/EU。

      固齒器可放置於冰箱冷藏

      固齒器可放置於冰箱冷藏

      技術規格

      • 發育階段

        階段
        • 0 - 6 個月
        • 6 - 12 個月
        馬來西亞

      • 特色

        有助於舒緩牙痛
        乾淨
        不含 BPA
        色彩豐富，讓寶寶愛不釋手
        冷卻並按摩牙齦
        適用於中排牙齒

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