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舒適且快速
飛利浦 AVENT 標準手動吸乳器 SCF900/00 確保舒適且快速的吸乳體驗，適合您與寶寶的需求
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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飛利浦 AVENT 標準手動吸乳器 SCF900/00 確保舒適且快速的吸乳體驗，適合您與寶寶的需求
符合人體工學的抓握設計，吸乳時輕鬆不費力
最理想的吸乳力道設計，確實兼顧舒適度與效率
柔軟的稜紋矽膠飛利浦 Avent 奶嘴，讓寶寶可以輕鬆含住並吸吮奶嘴。這項設計可讓寶寶在吸吮奶嘴時感到更自在。
飛利浦 Avent 吸乳器的柔軟瓣片按摩墊可緊密罩住乳房，並溫和按摩乳頭周圍區域，進而刺激快速泌乳
隨附儲存蓋，讓吸取出來的乳汁可直接儲放於冰箱以確保新鮮度。吸乳後如要哺餵寶寶，可使用標準瓶頸奶嘴
溫和的吸乳裝置可模仿嬰兒的吸吮動作
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