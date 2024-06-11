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  • 小小空間，大型影像！
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Screeneo UL5 Smart家用投影機

SCN355/INT

小小空間，大型影像！

位置距離牆壁僅有幾公分，三重雷射超短焦投影機 Screeneo UL5 Smart 為 Full HD 影像帶來 HDR10 和 REC2020 色彩準確度，最大達 120 吋*。含有預先載入的應用程式。雙頻 Wi-Fi 和藍牙。

查看所有優點

小小空間，大型影像！

  • 超短焦，100 吋畫面

  • Full HD 採用 108% REC2020

  • LuminOS 系統，內建應用程式

  • 超精巧

多樣化連線能力

多樣化連線能力

解放 Screeneo UL5 Smart 多樣化連線的強大能力。具備 HDMI 2.1、USB A 和 USB-C 連接埠，連接遊戲主機、Apple TV 或衛星接收器等裝置簡直易如反掌。使用 USB A 電源連接埠可輕鬆連接 Amazon Fire Stick。此外，USB-C 連接埠能為投影機供電，讓您輕而易舉連接筆記型電腦、智慧型手機或平板電腦。Screeneo UL5 Smart 提供全方位連線功能，確保您擁有順暢無礙的娛樂饗宴。

立體聲喇叭音效

立體聲喇叭音效

以 Screeneo UL5 Smart 內建的 2x3W 喇叭提升觀賞體驗。喇叭提供平衡的音訊輸出，與您的視覺效果相輔相成，帶來全方位的娛樂體驗。想要更飽滿的聲音？只要將外接式藍牙喇叭連接到 Screeneo UL5 Smart 即可！

LuminOS 系統搭載應用程式

LuminOS 系統搭載應用程式

透過 Screeneo UL5 Smart 探索無邊無際的精彩娛樂世界，其採用我們在 Android 系統運作的先進 LuminOS 技術。開箱即用，立即享受，本裝置預先載入您最愛的應用程式，例如 Netflix、Amazon Prime、YouTube、Disney+ 等！使用 Screeneo UL5 Smart 輕鬆便利的功能，彈指間就能享受多媒體世界。

技術規格

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免責聲明

  1. 色彩亮度 (色彩光線輸出) 與白色亮度 (白色光線輸出) 因投影機設定而有所不同。色彩光線輸出測量係根據 IDMS 15.4 標準；白色光線輸出測量則根據 ISO 21118 標準。

  2. 字詞 HDMI、HDMI 高解析度多媒體介面、HDMI 商業外觀和 HDMI 標誌為 HDMI Licensing Administrator, Inc. 之商標或註冊商標

  3. 應用程式：需要網際網路連線。可能需支付數據和訂閱費用。應用程式和使用者介面可能在未經通知的情況下變更。使用前必須同意條款與條件和隱私權政策。部分服務僅在註冊和訂閱後方可觀看。