每個產品都有獨一無二的型號。型號通常以英文字母開頭，後面接著數字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。
要找到型號有幾種方法：
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每個產品都有獨一無二的型號。型號通常以英文字母開頭，後面接著數字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。
要找到型號有幾種方法：
S9111/12
S9161/41
S8860/61
S8880/68
SH90 替換刀頭相容於 Shaver series 9000 (S9xxx)、8000 (S8xxx)、Star Wars 星際大戰電鬍刀 SW9700 和 SW6700。
V-Track V 型精準旋轉刀片已取得專利，可輕輕將每一根毛髮導向至最佳刮除角度，即使是平貼及不同長度的毛髮也不例外。事半功倍的刮鬍體驗能讓有效刮鬍長度多出 30%，給您乾淨清爽的肌膚。
超級雙刀鋒設計讓刮鬍體驗更完美服貼。第一層刀鋒提起鬍鬚，第二層刀鋒舒適地刮除皮層下的鬍鬚，實現真正光滑的刮鬍效果。
最新飛利浦電鬍刀內建更換提醒，以電鬍刀組符號表示。此符號亮起時即代表您需要更換電鬍刀刀頭。
1. 取下電鬍刀刀頭座。2. 更換新的電鬍刀刀頭。3. 重新裝回電鬍刀刀頭座。4. 若要整新電鬍刀，請按住開關按鈕超過 5 秒鐘。
更換電鬍刀刀頭之後，您可按住開關按鈕超過 7 秒來整新更換提醒。否則，更換觸動器便會在連續 9 次刮鬍後自動關閉。
每 2 年更換一次電鬍刀刀頭，即可重現 100% 滿分效能。
電鬍刀刀頭
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