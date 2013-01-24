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Shaver series 9000

電鬍刀刀頭

SH90/51
1 獲獎記錄
  • 刮鬍刀煥然一新 刮鬍刀煥然一新 刮鬍刀煥然一新
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    Shaver series 9000 電鬍刀刀頭

    SH90/51
    1 獲獎記錄

    刮鬍刀煥然一新

    您的電鬍刀刀頭兩年內共刮除臉上 900 萬根毛髮。更換電鬍刀刀頭，重現 100% 滿分效能。相容於 Series 9000 電鬍刀。 查看所有優點

    建議零售價格: NT$1,980.00

    Shaver series 9000 電鬍刀刀頭

    刮鬍刀煥然一新

    您的電鬍刀刀頭兩年內共刮除臉上 900 萬根毛髮。更換電鬍刀刀頭，重現 100% 滿分效能。相容於 Series 9000 電鬍刀。 查看所有優點

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    Shaver series 9000 電鬍刀刀頭

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    您的電鬍刀刀頭兩年內共刮除臉上 900 萬根毛髮。更換電鬍刀刀頭，重現 100% 滿分效能。相容於 Series 9000 電鬍刀。 查看所有優點

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    何處可以找到型號？

    每個產品都有獨一無二的型號。型號通常以英文字母開頭，後面接著數字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。

     

    要找到型號有幾種方法：

    在包裝盒上
    在產品內部
    在產品上
    在手冊上

      刮鬍刀煥然一新

      每 2 年更換刀頭，可達到完美的刮鬍效果

      • V-Track V 型精準旋轉刀片
      • 適用於 S9000 (S9xxx)
      • 適用於 Star Wars 星際大戰電鬍刀 SW97xx
      • 適用於 Star Wars 星際大戰電鬍刀 SW67xx
      Shaver series 9000 的替換刀頭

      Shaver series 9000 的替換刀頭

      SH90 替換刀頭相容於 Shaver series 9000 (S9xxx)、8000 (S8xxx)、Star Wars 星際大戰電鬍刀 SW9700 和 SW6700。

      利用 V-Track 刀片完美引導毛髮，達到乾淨刮鬍效果

      利用 V-Track 刀片完美引導毛髮，達到乾淨刮鬍效果

      V-Track V 型精準旋轉刀片已取得專利，可輕輕將每一根毛髮導向至最佳刮除角度，即使是平貼及不同長度的毛髮也不例外。事半功倍的刮鬍體驗能讓有效刮鬍長度多出 30%，給您乾淨清爽的肌膚。

      緊貼皮膚，提起毛髮再刮除，乾淨又舒適

      緊貼皮膚，提起毛髮再刮除，乾淨又舒適

      超級雙刀鋒設計讓刮鬍體驗更完美服貼。第一層刀鋒提起鬍鬚，第二層刀鋒舒適地刮除皮層下的鬍鬚，實現真正光滑的刮鬍效果。

      只要兩個步驟就能更換刀頭

      只要兩個步驟就能更換刀頭

      最新飛利浦電鬍刀內建更換提醒，以電鬍刀組符號表示。此符號亮起時即代表您需要更換電鬍刀刀頭。

      方便更換刀頭

      方便更換刀頭

      1. 取下電鬍刀刀頭座。2. 更換新的電鬍刀刀頭。3. 重新裝回電鬍刀刀頭座。4. 若要整新電鬍刀，請按住開關按鈕超過 5 秒鐘。

      更換電鬍刀刀頭之後請整新電鬍刀

      更換電鬍刀刀頭之後請整新電鬍刀

      更換電鬍刀刀頭之後，您可按住開關按鈕超過 7 秒來整新更換提醒。否則，更換觸動器便會在連續 9 次刮鬍後自動關閉。

      刮鬍刀煥然一新

      刮鬍刀煥然一新

      每 2 年更換一次電鬍刀刀頭，即可重現 100% 滿分效能。

      技術規格

      • 電鬍刀刀頭

        適用產品型號
        • Shaver series 9000 (S9xxx)
        • Shaver series 8000 (S8xxx)
        每一包裝內的電鬍刀刀頭數
        3

      • 配件

        包裝內隨附
        固定環座

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