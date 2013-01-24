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強大歌曲。清晰通話。
從播放清單切換到播客或來電，易如反掌。完美調校的釹磁石音效驅動器及被動式抗噪功能，帶來清晰音效。搭配三種尺寸的可互換式耳塞護套，享受最適合自己的完美貼合感受。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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沉浸在播客享受。體驗音樂的撼動。橢圓形音管及三種尺寸的可互換式橡膠耳塞護套，帶來完美的貼合效果。舒適聆聽，享受優異的被動式抗噪功能。
接聽電話，暫停播放清單。有了線控遙控器，不必觸碰智慧型手機就能完成所有操作。
這款入耳式耳機具有 1.2 公尺纜線。耳機與纜線之間的柔軟橡膠固定器可保護您的纜線連接，並讓聲音持續傳出。
橢圓形音管及三種尺寸的可互換式橡膠耳塞護套，打造完美的貼合效果。享受全天候的舒適聆聽體驗，以及優異的被動式抗噪功能。
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