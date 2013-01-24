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耳塞式耳機附麥克風

SHE1405BK/10
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    耳塞式耳機附麥克風

    SHE1405BK/10

    強大歌曲。清晰通話。

    從播放清單切換到播客或來電，易如反掌。完美調校的釹磁石音效驅動器及被動式抗噪功能，帶來清晰音效。搭配三種尺寸的可互換式耳塞護套，享受最適合自己的完美貼合感受。

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      清晰音效

      沉浸在播客享受。體驗音樂的撼動。橢圓形音管及三種尺寸的可互換式橡膠耳塞護套，帶來完美的貼合效果。舒適聆聽，享受優異的被動式抗噪功能。

      線控遙控器。輕鬆從播放清單切換至通話

      接聽電話，暫停播放清單。有了線控遙控器，不必觸碰智慧型手機就能完成所有操作。

      1.2 公尺纜線

      這款入耳式耳機具有 1.2 公尺纜線。耳機與纜線之間的柔軟橡膠固定器可保護您的纜線連接，並讓聲音持續傳出。

      3 種可互換式橡膠耳塞護套。舒適貼合

      橢圓形音管及三種尺寸的可互換式橡膠耳塞護套，打造完美的貼合效果。享受全天候的舒適聆聽體驗，以及優異的被動式抗噪功能。

      技術規格

      • 設計

        顏色
        黑色

      • 音效

        音響系統
        半封閉式
        磁鐵類型
        音圈
        古銅色
        振膜
        Mylar dome
        阻抗
        16 歐姆
        最大功率輸入
        20 mW
        敏感度
        103 dB
        喇叭直徑
        8.6 公釐
        類型
        動態
        頻率反應
        10 - 22 000  Hz

      • 連線

        纜線連接
        平行對稱設計
        纜線長度
        1.2 公尺
        纜線類型
        古銅色
        連接器表面處理
        鍍鉻
        麥克風
        內建麥克風

      • 內紙箱

        總重
        0.695  kg
        GTIN
        2 69 51613 98160 7
        高度
        18  cm
        長度
        22  cm
        淨重
        0.288  kg
        包裝數
        24
        皮重
        0.407  kg
        寬度
        12.5  cm

      • 外紙箱

        總重
        3.175  kg
        GTIN
        1 69 51613 98160 0
        高度
        20.5  cm
        長度
        49  cm
        淨重
        1.152  kg
        包裝數
        96
        皮重
        2.023  kg
        寬度
        27  cm

      • 包裝尺寸

        深度
        2.5  cm
        EAN
        69 51613 98160 3
        總重
        0.023  kg
        高度
        11.5  cm
        淨重
        0.012  kg
        內含產品件數
        1
        包裝類型
        紙箱
        皮重
        0.011  kg
        貨架放置類型
        吊掛式
        寬度
        8.3  cm

      • 尺寸

        產品規格 (寬x深x高)
        5.5 公分*1 公分*6.8 公分
        重量
        0.012  kg

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