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入耳式耳機

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    入耳式耳機

    SHE3595BL/00

    動態低音

    超小型入耳式耳機設計具備柔軟耳塞，可舒適貼合耳形。配備小型高效能喇叭，可呈現動態低音和清晰音效。內建線控麥克風及接聽通話按鈕，通話更增便利性。 查看所有優點

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    入耳式耳機

    動態低音

    超小型入耳式耳機設計具備柔軟耳塞，可舒適貼合耳形。配備小型高效能喇叭，可呈現動態低音和清晰音效。內建線控麥克風及接聽通話按鈕，通話更增便利性。 查看所有優點

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      為了延長產品壽命，在耳機與纜線之間加上軟質橡膠，可保護纜線的連接，避免因重複彎折而損壞。

      技術規格

      • 音效

        音響系統
        封閉式
        喇叭直徑
        9 公釐
        振膜
        Mylar dome
        阻抗
        16 歐姆
        磁鐵類型
        類型
        動態
        音圈
        古銅色
        頻率反應
        12 - 23 500  Hz
        最大功率輸入
        50 mW
        敏感度
        103 dB

      • 連線

        纜線連接
        平行對稱設計
        纜線長度
        1.2 公尺
        麥克風
        內建麥克風
        纜線類型
        古銅色
        連接器表面處理
        鍍鉻

      • 外紙箱

        長度
        35.4  cm
        包裝數
        24
        長度
        13.9  吋
        寬度
        19.2  cm
        總重
        1.55  kg
        高度
        23.2  cm
        GTIN
        1 69 23410 71535 1
        寬度
        7.6  吋
        高度
        9.1  吋
        淨重
        0.30312  kg
        總重
        3.417  lb
        淨重
        0.668  lb
        皮重
        1.24688  kg
        皮重
        2.749  lb

      • 內紙箱

        長度
        18.2  cm
        包裝數
        3
        長度
        7.2  吋
        寬度
        8.6  cm
        高度
        11  cm
        寬度
        3.4  吋
        高度
        4.3  吋
        淨重
        0.03789  kg
        總重
        0.165  kg
        淨重
        0.084  lb
        總重
        0.364  lb
        皮重
        0.12711  kg
        皮重
        0.280  lb
        GTIN
        2 69 23410 71535 8

      • 包裝尺寸

        高度
        17  cm
        包裝類型
        塑膠盒
        貨架放置類型
        兩用
        寬度
        9.5  cm
        深度
        2.5  cm
        高度
        6.7  吋
        內含產品件數
        1
        EAN
        69 23410 71535 4
        寬度
        3.7  吋
        總重
        0.04  kg
        深度
        1.0  吋
        淨重
        0.01263  kg
        總重
        0.088  lb
        淨重
        0.028  lb
        皮重
        0.02737  kg
        皮重
        0.060  lb

      • 產品規格

        高度
        1.4  cm
        寬度
        2  cm
        深度
        1.15  cm
        寬度
        0.8  吋
        高度
        0.6  吋
        深度
        0.5  吋
        重量
        0.0105  kg
        重量
        0.023  lb

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