主頁
飛利浦 - 按一下這裡瀏覽至首頁

搜尋關鍵字

1

電腦耳麥

SHM7110/00
  • 客製化 PC 耳機 客製化 PC 耳機 客製化 PC 耳機
    -{discount-value}

    電腦耳麥

    SHM7110/00

    客製化 PC 耳機

    這個時尚的 PC 解決方案可讓您更換耳蓋，創造出您專屬風格的耳機。搭配清晰的聲音傳輸和舒適頭戴式設計，讓您輕鬆自在地盡情交談。

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    電腦耳麥

    客製化 PC 耳機

    這個時尚的 PC 解決方案可讓您更換耳蓋，創造出您專屬風格的耳機。搭配清晰的聲音傳輸和舒適頭戴式設計，讓您輕鬆自在地盡情交談。

    客製化 PC 耳機

    這個時尚的 PC 解決方案可讓您更換耳蓋，創造出您專屬風格的耳機。搭配清晰的聲音傳輸和舒適頭戴式設計，讓您輕鬆自在地盡情交談。

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    電腦耳麥

    客製化 PC 耳機

    這個時尚的 PC 解決方案可讓您更換耳蓋，創造出您專屬風格的耳機。搭配清晰的聲音傳輸和舒適頭戴式設計，讓您輕鬆自在地盡情交談。

    類似產品

    See all headband

      客製化 PC 耳機

      筆記型和桌上型電腦的最佳搭配組合

      客製化耳蓋

      此款 PC 耳機採用客製化耳蓋，能讓您更換不同造型的耳蓋，展現個人風格。

      耳墊可改善配戴舒適度並增強低音效果

      飛利浦耳機的耳墊採用獨特造型及高級材質，確保緊密貼合，提供理想的舒適體驗。此外耳墊還能防止漏音，提昇低音效果，耳墊的特殊造型可緊密貼合人類耳部輪廓。

      40 公釐喇叭驅動器提供不失真的音效

      40 公釐喇叭驅動器是由合成的聚酯薄膜製成，敏感度高，能釋放強大卻不失真的音效。

      高感度麥克風，收音效果更清晰

      這款 PC 耳機搭載高感度的麥克風，收音清晰，讓線上對談連續不間斷，是您最理想的選擇。

      可調整最適合個人的舒適度，供長時間使用

      不管您對耳機的觀感為何，這款獨特的耳機頭帶結構總能提供您如客製般舒適。可調整長度的設計，讓您能舒舒服服地長時間配戴。

      線控靜音與音量控制

      無須操作音訊來源裝置，就能直接轉為靜音或是進行音量調整。

      技術規格

      • 設計

        配戴方式
        頭帶

      • 音效

        音響系統
        半開放式
        磁鐵類型
        頻率反應
        18 - 22 000  Hz
        阻抗
        32 歐姆
        最大功率輸入
        100 mW
        麥克風匣
        6 公釐
        敏感度
        110 dB
        喇叭直徑
        40 公釐
        類型
        動態
        麥克風敏感度
        20-10 000 Hz，-40 dB

      • 連線

        纜線長度
        2 公尺
        接頭
        2 x 3.5 mm
        纜線類型
        古銅色

      • 便利

        音量控制
        靜音開關

      • 產品規格

        深度
        6.8  cm
        高度
        19  cm
        重量
        0.113  kg
        寬度
        16.5  cm

      • 包裝尺寸

        高度
        26.5  cm
        寬度
        20.5  cm
        深度
        8.3  cm
        總重
        0.241  kg
        淨重
        0.113  kg
        皮重
        0.128  kg
        EAN
        87 12581 43963 7
        內含產品件數
        1
        包裝類型
        塑膠盒

      • 內紙箱

        高度
        28.2  cm
        長度
        42  cm
        寬度
        26.5  cm
        總重
        1.9  kg
        淨重
        0.678  kg
        皮重
        1.222  kg
        EAN
        87 12581 43965 1
        包裝數
        6

      • 外紙箱

        高度
        61  cm
        長度
        55  cm
        寬度
        44.5  cm
        總重
        10  kg
        淨重
        2.712  kg
        皮重
        7.288  kg
        EAN
        87 12581 43964 4
        包裝數
        24

      取得產品支援

      前往客戶服務

      建議產品

        最近檢視的產品