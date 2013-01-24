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客製化 PC 耳機
這個時尚的 PC 解決方案可讓您更換耳蓋，創造出您專屬風格的耳機。搭配清晰的聲音傳輸和舒適頭戴式設計，讓您輕鬆自在地盡情交談。
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
客製化 PC 耳機
這個時尚的 PC 解決方案可讓您更換耳蓋，創造出您專屬風格的耳機。搭配清晰的聲音傳輸和舒適頭戴式設計，讓您輕鬆自在地盡情交談。
客製化 PC 耳機
這個時尚的 PC 解決方案可讓您更換耳蓋，創造出您專屬風格的耳機。搭配清晰的聲音傳輸和舒適頭戴式設計，讓您輕鬆自在地盡情交談。
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若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
客製化 PC 耳機
這個時尚的 PC 解決方案可讓您更換耳蓋，創造出您專屬風格的耳機。搭配清晰的聲音傳輸和舒適頭戴式設計，讓您輕鬆自在地盡情交談。
此款 PC 耳機採用客製化耳蓋，能讓您更換不同造型的耳蓋，展現個人風格。
飛利浦耳機的耳墊採用獨特造型及高級材質，確保緊密貼合，提供理想的舒適體驗。此外耳墊還能防止漏音，提昇低音效果，耳墊的特殊造型可緊密貼合人類耳部輪廓。
40 公釐喇叭驅動器是由合成的聚酯薄膜製成，敏感度高，能釋放強大卻不失真的音效。
這款 PC 耳機搭載高感度的麥克風，收音清晰，讓線上對談連續不間斷，是您最理想的選擇。
不管您對耳機的觀感為何，這款獨特的耳機頭帶結構總能提供您如客製般舒適。可調整長度的設計，讓您能舒舒服服地長時間配戴。
無須操作音訊來源裝置，就能直接轉為靜音或是進行音量調整。
設計
音效
連線
便利
產品規格
包裝尺寸
內紙箱
外紙箱