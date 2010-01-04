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ActionFit

運動耳塞式耳機

SHQ1000/98
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    ActionFit 運動耳塞式耳機

    SHQ1000/98

    專為運動設計

    防水材料打造，搭配抗菌介質能有效殺菌，此款耳機專為運動愛好者量身設計。 查看所有優點

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    ActionFit 運動耳塞式耳機

    專為運動設計

    防水材料打造，搭配抗菌介質能有效殺菌，此款耳機專為運動愛好者量身設計。 查看所有優點

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      強力低音立體聲 - 讓您運動時精力充沛

      精密調校過的音效，讓您運動時精力充沛，提升您的運動體驗

      超輕型設計

      超輕型設計，配戴舒適，是運動時的理想選擇

      1.2 公尺長的纜線適合戶外使用

      配合理想長度的纜線，您可以自由選擇音效裝置的擺設位置。

      技術規格

      • 產品規格

        寬度
        3.35  cm
        高度
        1.85  cm
        深度
        1.65  cm
        重量
        0.021  kg

      • 內紙箱

        長度
        18.5  cm
        寬度
        10.5  cm
        高度
        10.4  cm
        淨重
        0.063  kg
        總重
        0.247  kg
        皮重
        0.184  kg
        EAN
        87 12581 53246 8
        包裝數
        3

      • 音效

        振膜
        Mylar dome
        頻率反應
        30 - 20 000  Hz
        阻抗
        16  歐姆
        磁鐵類型
        最大功率輸入
        10  mW
        敏感度
        110  dB
        喇叭直徑
        13.5  mm
        類型
        動態
        音圈
        CCAW

      • 連線

        纜線連接
        平行對稱設計
        纜線長度
        1.2  m
        接頭
        3.5  mm
        連接器表面處理
        鍍金
        纜線類型
        OFC

      • 配件

        內附
        攜帶盒

      • 包裝尺寸

        貨架放置類型
        兩用
        高度
        17.5  cm
        寬度
        9.5  cm
        深度
        3  cm
        淨重
        0.021  kg
        總重
        0.064  kg
        皮重
        0.043  kg
        EAN
        87 12581 53245 1
        內含產品件數
        1
        包裝類型
        紙箱

      • 外紙箱

        長度
        39.2  cm
        寬度
        23.2  cm
        高度
        25  cm
        淨重
        0.504  kg
        總重
        2.357  kg
        皮重
        1.853  kg
        EAN
        87 12581 53247 5
        包裝數
        24

      內容物

      Packaging photograph - highres 1447x756

      箱內其他物品

      • 護蓋
      • 收納袋
      • 電線收納夾
      • 插頭

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