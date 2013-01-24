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ActionFit

運動型耳機附麥克風

SHQ1405BL/00
  • 挑戰極限 挑戰極限 挑戰極限
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    ActionFit 運動型耳機附麥克風

    SHQ1405BL/00

    挑戰極限

    飛利浦 Actionfit RunWild 運動型耳機助您刷新個人最佳成績。如羽毛般輕盈的重量加上防水設計，搭配可自行調整的貼合度。高功率更能進一步締造隨身體搖擺的深沉低音。 查看所有優點

    ActionFit 運動型耳機附麥克風

    挑戰極限

    飛利浦 Actionfit RunWild 運動型耳機助您刷新個人最佳成績。如羽毛般輕盈的重量加上防水設計，搭配可自行調整的貼合度。高功率更能進一步締造隨身體搖擺的深沉低音。 查看所有優點

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    飛利浦 Actionfit RunWild 運動型耳機助您刷新個人最佳成績。如羽毛般輕盈的重量加上防水設計，搭配可自行調整的貼合度。高功率更能進一步締造隨身體搖擺的深沉低音。 查看所有優點

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      挑戰極限

      可自行調整貼合度的運動型耳塞式耳機

      • 最適合戶外使用
      • 防汗/防水
      • 耳塞式耳機
      開放式音響設計方便您掌握周遭環境

      開放式音響設計方便您掌握周遭環境

      這些 ActionFit 耳機並不會隔絕聲音，因此您可以掌握周遭環境變化，以策安全，特別是在戶外運動時。開放式音響平台可提供高品質音效，不會將世界阻隔在外。

      提供耳鉤、固定器或耳塞式耳機，讓您自行調整貼合度

      提供耳鉤、固定器或耳塞式耳機，讓您自行調整貼合度

      自行調整貼合度。您可以選擇耳鉤、固定器或耳塞式耳機樣式，讓耳機穩固貼合耳朵，維持暢動自如。

      開放式音效技術可更清楚地注意到聲音，確保安全無虞

      開放式音效技術可更清楚地注意到聲音，確保安全無虞

      享受不隔絕周遭環境的高品質音效。開放式音效設計可完全掌握環境音，讓您隨時注意周遭環境，並在戶外運動時保持安全。

      Kevlar® 強化纜線可確保終極耐用性

      Kevlar® 強化纜線可確保終極耐用性

      專為耐用性與強度而設計。其 Kevlar 塗層纜線可抵抗拉扯和斷裂，並承受極端的運動強度。

      高品質音效讓您突破自我，向前邁進

      高品質音效讓您突破自我，向前邁進

      13.6 公釐驅動器可傳遞高品質音效，帶動您發揮最佳實力。

      IPX4 防水等級，適合激烈運動

      IPX4 防水等級，適合激烈運動

      別害怕滿身大汗或冒險投身惡劣天候之中。IPX4 等級的設計讓您恣意揮灑汗水，還能在雨中運動，無需擔心耳機受潮。

      隨附電線收納夾，健身時不用再煩惱糾結問題

      隨附電線收納夾，健身時不用再煩惱糾結問題

      電線收納夾能讓您擺脫纜線的束縛，盡情挑戰極限。

      專為訓練打造的極致舒適感：4.69 公克超輕量耳機

      專為訓練打造的極致舒適感：4.69 公克超輕量耳機

      ActionFit 耳機僅重 4.69 公克，超輕的重量戴起來特別舒適。事實上，在運動時您甚至會忘了它們的存在，您只會感受到它們讓您保持專注並熱血澎湃的強勁音效。

      在訓練時控制音樂並接聽來電

      在訓練時控制音樂並接聽來電

      保持連線。內建麥克風和曲目控制 (IPX2) 讓您在訓練時可以快速又輕鬆地變更音樂或接聽來電。

      可在運動後水洗

      採用防水材質打造，可以在水龍頭下清洗耳機。

      技術規格

      • 音效

        振膜
        PET
        頻率反應
        15 - 22000  Hz
        阻抗
        32 歐姆
        敏感度
        107 dB
        最大功率輸入
        10 mW
        喇叭直徑
        13.6 mm
        音響系統
        半封閉式
        磁鐵類型

      • 連線

        接頭
        3.5  mm
        纜線長度
        1.2  m
        纜線連接
        平行對稱設計
        連接器表面處理
        鍍金

      • 配件

        可分離式耳塞式耳機
        1 對
        可分離式固定器
        1 對
        可分離式耳鉤
        1 對
        電線收納系統
        電線收納夾

      • 內紙箱

        總重
        0.12  kg
        總重
        0.265  lb
        GTIN
        2 69 25970 70957 0
        高度
        2.4  吋
        高度
        6  cm
        長度
        7.1  吋
        長度
        18.1  cm
        淨重
        0.0393  kg
        淨重
        0.087  lb
        包裝數
        3
        皮重
        0.0807  kg
        皮重
        0.178  lb
        寬度
        3.2  吋
        寬度
        8.2  cm

      • 外紙箱

        總重
        1.191  kg
        總重
        2.626  lb
        GTIN
        1 69 25970 70957 3
        高度
        6.3  吋
        高度
        16  cm
        長度
        13.9  吋
        長度
        35.3  cm
        淨重
        0.3144  kg
        淨重
        0.693  lb
        包裝數
        24
        皮重
        0.8766  kg
        皮重
        1.933  lb
        寬度
        7.8  吋
        寬度
        19.9  cm

      • 包裝尺寸

        深度
        2.5  cm
        深度
        1  吋
        EAN
        69 25970 70957 6
        總重
        0.0322  kg
        總重
        0.071  lb
        高度
        17.3  cm
        高度
        6.8  吋
        淨重
        0.029  lb
        淨重
        0.0131  kg
        內含產品件數
        1
        包裝類型
        紙箱
        皮重
        0.042  lb
        皮重
        0.0191  kg
        貨架放置類型
        兩用
        寬度
        2  吋
        寬度
        5  cm

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          • *耳塞可水洗，麥克風不得水洗