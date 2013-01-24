搜尋關鍵字
這些 ActionFit 耳機並不會隔絕聲音，因此您可以掌握周遭環境變化，以策安全，特別是在戶外運動時。開放式音響平台可提供高品質音效，不會將世界阻隔在外。
自行調整貼合度。您可以選擇耳鉤、固定器或耳塞式耳機樣式，讓耳機穩固貼合耳朵，維持暢動自如。
享受不隔絕周遭環境的高品質音效。開放式音效設計可完全掌握環境音，讓您隨時注意周遭環境，並在戶外運動時保持安全。
專為耐用性與強度而設計。其 Kevlar 塗層纜線可抵抗拉扯和斷裂，並承受極端的運動強度。
13.6 公釐驅動器可傳遞高品質音效，帶動您發揮最佳實力。
別害怕滿身大汗或冒險投身惡劣天候之中。IPX4 等級的設計讓您恣意揮灑汗水，還能在雨中運動，無需擔心耳機受潮。
電線收納夾能讓您擺脫纜線的束縛，盡情挑戰極限。
ActionFit 耳機僅重 4.69 公克，超輕的重量戴起來特別舒適。事實上，在運動時您甚至會忘了它們的存在，您只會感受到它們讓您保持專注並熱血澎湃的強勁音效。
保持連線。內建麥克風和曲目控制 (IPX2) 讓您在訓練時可以快速又輕鬆地變更音樂或接聽來電。
採用防水材質打造，可以在水龍頭下清洗耳機。
音效
連線
配件
內紙箱
外紙箱
包裝尺寸