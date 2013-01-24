專為訓練打造的極致舒適感：4.69 公克超輕量耳機

ActionFit 耳機僅重 4.69 公克，超輕的重量戴起來特別舒適。事實上，在運動時您甚至會忘了它們的存在，您只會感受到它們讓您保持專注並熱血澎湃的強勁音效。