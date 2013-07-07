ActionFit 運動耳塞式耳機 SHQ2200PK/98
ActionFit 運動耳塞式耳機 SHQ2200PK/98
專為運動設計
SHQ2200 獨特的專利可調式耳鉤，讓您全心專注於運動本身，無需擔憂耳機掉落會打斷您的興致。無論何時何地，耳機都會牢固地貼合您的耳朵，以出色的聲音與您隨行。
查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
專為運動設計
SHQ2200 獨特的專利可調式耳鉤，讓您全心專注於運動本身，無需擔憂耳機掉落會打斷您的興致。無論何時何地，耳機都會牢固地貼合您的耳朵，以出色的聲音與您隨行。
查看所有優點
專利可調式耳鉤，安穩貼合
ActionFit 耳機的專利可調式耳鉤，可確保絕佳安全而舒適的配戴感。只要將耳機掛到耳朵上，再將可調式耳鉤往上或往下滑動，耳機便會舒適地貼緊您的耳朵。現在您可以開始進行各種運動或鍛鍊了，您的耳機無論在什麼情況，都不會掉下來。
防滑橡膠耳塞可使耳機永遠固定在相同位置
ActionFit 耳機由優質防滑橡膠製成，當您將它們塞入耳朵後，它們便會牢固而舒適地固定，無論時間多長、遇上多激烈的運動仍不動搖。
Kevlar 強化纜線可確保終極耐用性
ActionFit 專為耐久性和強韌所設計，其纜線以 Kevlar 塗層保護，可有效防止撕裂和斷裂，並能忍受極端的環境與運動。
防汗防雨，適用於各種運動或鍛鍊
ActionFit 耳機專為好動的生活方式而設計。無論您喜歡什麼樣的運動，耳機都能抵擋熱氣、濕度與汗水！耳機以優良的防水材料製成，可以有效防止汗水和雨水的侵襲，同時保持舒適。
8 克重的耳機，讓您享受超服貼與超輕量的舒適感
ActionFit 耳機僅重 8 克，其超輕的重量戴起來特別舒適。事實上，您在運動時甚至會忘了它們的存在，您只會感受到它們能讓您集中注意力並熱血澎湃的強勁音效。
纜線夾與保護袋，便於使用和存放
ActionFit 耳機隨附纜線夾與保護袋，可輕鬆整理纜線並將耳機安全收納，用纜線夾輕鬆整理纜線，再將耳機置入透氣的保護袋中，不用再煩惱耳機收納問題！
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
音效
音響系統
封閉式 振膜
PET 磁鐵類型
釹 類型
動態 音圈
CCAW 頻率反應
20 - 20000
Hz 喇叭直徑
13.6
mm 敏感度
106
dB 最大功率輸入
10
mW 阻抗
32
ohm
連線
纜線類型
OFC 纜線連接
平行對稱設計 連接器表面處理
鍍金 纜線長度
1.0
m 接頭
3.5
mm
外紙箱
長度
38
cm 包裝數
24 寬度
18.1
cm 總重
1.987
kg 高度
24.5
cm GTIN
1 69 23410 72075 1 淨重
0.528
kg 皮重
1.459
kg
內紙箱
長度
18
cm 包裝數
3 寬度
8.2
cm 高度
10.5
cm 淨重
0.066
kg 總重
0.213
kg 皮重
0.147
kg GTIN
2 69 23410 72075 8
包裝尺寸
高度
17.5
cm 包裝類型
紙箱 貨架放置類型
兩用 寬度
9.5
cm 深度
2.5
cm 內含產品件數
1 EAN
69 23410 72075 4 總重
0.06
kg 淨重
0.022
kg 皮重
0.038
kg
產品規格
高度
6.35
cm 寬度
3.95
cm 深度
2.4
cm 重量
0.022
kg
配件
內附
攜帶盒 電線收納系統
電線收納夾
By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.
I understand
You are about to visit a Philips global content page
Continue
使用最新版 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 瀏覽本網站效果最佳。