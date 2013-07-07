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ActionFit

運動耳塞式耳機

SHQ2200PK/98
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    ActionFit 運動耳塞式耳機

    SHQ2200PK/98

    專為運動設計

    SHQ2200 獨特的專利可調式耳鉤，讓您全心專注於運動本身，無需擔憂耳機掉落會打斷您的興致。無論何時何地，耳機都會牢固地貼合您的耳朵，以出色的聲音與您隨行。 查看所有優點

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    ActionFit 運動耳塞式耳機

    專為運動設計

    SHQ2200 獨特的專利可調式耳鉤，讓您全心專注於運動本身，無需擔憂耳機掉落會打斷您的興致。無論何時何地，耳機都會牢固地貼合您的耳朵，以出色的聲音與您隨行。 查看所有優點

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      ActionFit 耳機的專利可調式耳鉤，可確保絕佳安全而舒適的配戴感。只要將耳機掛到耳朵上，再將可調式耳鉤往上或往下滑動，耳機便會舒適地貼緊您的耳朵。現在您可以開始進行各種運動或鍛鍊了，您的耳機無論在什麼情況，都不會掉下來。

      防滑橡膠耳塞可使耳機永遠固定在相同位置

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      Kevlar 強化纜線可確保終極耐用性

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      ActionFit 專為耐久性和強韌所設計，其纜線以 Kevlar 塗層保護，可有效防止撕裂和斷裂，並能忍受極端的環境與運動。

      防汗防雨，適用於各種運動或鍛鍊

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      ActionFit 耳機專為好動的生活方式而設計。無論您喜歡什麼樣的運動，耳機都能抵擋熱氣、濕度與汗水！耳機以優良的防水材料製成，可以有效防止汗水和雨水的侵襲，同時保持舒適。

      8 克重的耳機，讓您享受超服貼與超輕量的舒適感

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      ActionFit 耳機僅重 8 克，其超輕的重量戴起來特別舒適。事實上，您在運動時甚至會忘了它們的存在，您只會感受到它們能讓您集中注意力並熱血澎湃的強勁音效。

      3 種耳塞大小，提供最佳貼合度

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      13.6 公釐驅動器提供強勁的音效

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      纜線中的反射阻隔

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      纜線夾與保護袋，便於使用和存放

      ActionFit 耳機隨附纜線夾與保護袋，可輕鬆整理纜線並將耳機安全收納，用纜線夾輕鬆整理纜線，再將耳機置入透氣的保護袋中，不用再煩惱耳機收納問題！

      技術規格

      • 音效

        音響系統
        封閉式
        振膜
        PET
        磁鐵類型
        類型
        動態
        音圈
        CCAW
        頻率反應
        20 - 20000  Hz
        喇叭直徑
        13.6  mm
        敏感度
        106  dB
        最大功率輸入
        10  mW
        阻抗
        32  ohm

      • 連線

        纜線類型
        OFC
        纜線連接
        平行對稱設計
        連接器表面處理
        鍍金
        纜線長度
        1.0  m
        接頭
        3.5  mm

      • 外紙箱

        長度
        38  cm
        包裝數
        24
        寬度
        18.1  cm
        總重
        1.987  kg
        高度
        24.5  cm
        GTIN
        1 69 23410 72075 1
        淨重
        0.528  kg
        皮重
        1.459  kg

      • 內紙箱

        長度
        18  cm
        包裝數
        3
        寬度
        8.2  cm
        高度
        10.5  cm
        淨重
        0.066  kg
        總重
        0.213  kg
        皮重
        0.147  kg
        GTIN
        2 69 23410 72075 8

      • 包裝尺寸

        高度
        17.5  cm
        包裝類型
        紙箱
        貨架放置類型
        兩用
        寬度
        9.5  cm
        深度
        2.5  cm
        內含產品件數
        1
        EAN
        69 23410 72075 4
        總重
        0.06  kg
        淨重
        0.022  kg
        皮重
        0.038  kg

      • 產品規格

        高度
        6.35  cm
        寬度
        3.95  cm
        深度
        2.4  cm
        重量
        0.022  kg

      • 配件

        內附
        攜帶盒
        電線收納系統
        電線收納夾

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