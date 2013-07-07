專利可調式耳鉤，安穩貼合

ActionFit 耳機的專利可調式耳鉤，可確保絕佳安全而舒適的配戴感。只要將耳機掛到耳朵上，再將可調式耳鉤往上或往下滑動，耳機便會舒適地貼緊您的耳朵。現在您可以開始進行各種運動或鍛鍊了，您的耳機無論在什麼情況，都不會掉下來。