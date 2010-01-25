透過免費 ActionFit 應用程式追蹤您的體能狀態

這個聰明、簡單且免費的應用程式是飛利浦為您研發的，可用來追蹤您的健身情形。ActionFit 應用程式可讓您建立自訂的健身目標，包括時間、距離與卡路里，而且可以將您最喜愛的音樂指定給每個目標。當您完成健身後，可以使用此應用程式將結果上傳到 Twitter 和 Facebook，與您的朋友一起分享。您需要 GPS 來計算距離與卡路里，所以趕快從 App Store 免費下載，開始健身大作戰吧！