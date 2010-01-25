ActionFit 運動型耳掛式耳機 SHQ3000/98
ActionFit 運動型耳掛式耳機 SHQ3000/98
專為運動設計
防水材料打造，搭配抗菌介質能有效殺菌，此款耳機專為運動愛好者量身設計
查看所有優點
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專為運動設計
防水材料打造，搭配抗菌介質能有效殺菌，此款耳機專為運動愛好者量身設計
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可水洗
採用防水材質打造，您可以在水龍頭下清洗耳機
防汗
採用防水密封設計，保護您的耳機不因汗水而受損
客制化耳掛
客制化耳掛，加強配戴的貼合度，是運動時的理想選擇
超軟矽質耳機套能讓您舒適地配戴於耳朵上
這款飛利浦耳機具備 3 種尺寸的超軟矽膠耳罩，能讓您舒適地配戴於耳朵上，不會緊壓雙耳同時又能隔絕刺耳噪音。
隔音耳機可將環境噪音降至最低
有了隔音功能，您就能以較低的音量聆聽並享受比一般耳機更好的音樂細膩度。根據人類耳廓構造的深入研究，隔音耳機具角度的音響設計在環境聲音與耳部之間創造完美的隔絕效果，消除不想要的背景噪音，同時將聲音直接傳遞到耳中。即使是一般的音量設定，只要沒有環境噪音分散注意力，您還是可以分辨音樂細節。耳機護套分為三種尺寸，提供您最貼合的選擇。
透過免費 ActionFit 應用程式追蹤您的體能狀態
這個聰明、簡單且免費的應用程式是飛利浦為您研發的，可用來追蹤您的健身情形。ActionFit 應用程式可讓您建立自訂的健身目標，包括時間、距離與卡路里，而且可以將您最喜愛的音樂指定給每個目標。當您完成健身後，可以使用此應用程式將結果上傳到 Twitter 和 Facebook，與您的朋友一起分享。您需要 GPS 來計算距離與卡路里，所以趕快從 App Store 免費下載，開始健身大作戰吧！
強力低音立體聲 - 讓您運動時精力充沛
精密調校過的音效，讓您運動時精力充沛，提升您的運動體驗
1.2 公尺長的纜線適合戶外使用
配合理想長度的纜線，您可以自由選擇音效裝置的擺設位置。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
音效
振膜
Mylar dome 磁鐵類型
釹 類型
動態 音圈
CCAW 頻率反應
15 - 22000
Hz 喇叭直徑
9
mm 敏感度
102
dB 最大功率輸入
20
mW 阻抗
16
ohm
連線
纜線類型
OFC 纜線連接
平行對稱設計 連接器表面處理
鍍金 纜線長度
1.2
m 接頭
3.5
mm
外紙箱
EAN
87 12581 53244 4 長度
38.8
cm 包裝數
24 寬度
25.6
cm 總重
2.464
kg 高度
24.8
cm 淨重
0.552
kg 皮重
1.912
kg
內紙箱
長度
18.3
cm 包裝數
3 寬度
11.7
cm 高度
10.4
cm 淨重
0.069
kg 總重
0.258
kg 皮重
0.189
kg EAN
87 12581 53250 5
包裝尺寸
高度
17.5
cm 包裝類型
盒子 寬度
9.5
cm 深度
3.5
cm 內含產品件數
1 EAN
87 12581 53243 7 總重
0.07
kg 淨重
0.023
kg 皮重
0.047
kg
配件
內附
攜帶盒
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