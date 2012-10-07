ActionFit 運動型耳掛式耳機 SHQ3200/98
ActionFit 運動型耳掛式耳機 SHQ3200/98
專為運動設計
輕量防汗的 SHQ3200 耳機有著專利可調式耳鉤，讓您全心專注於運動本身，無需擔憂耳機掉落會打斷您的興致。這對伴您隨行的耳機輕到讓人幾乎忘了它們的存在，唯一能讓您想起它們的就是耳畔傳來的悠揚之聲。
查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
專為運動設計
輕量防汗的 SHQ3200 耳機有著專利可調式耳鉤，讓您全心專注於運動本身，無需擔憂耳機掉落會打斷您的興致。這對伴您隨行的耳機輕到讓人幾乎忘了它們的存在，唯一能讓您想起它們的就是耳畔傳來的悠揚之聲。
查看所有優點
專利可調式耳鉤，安穩貼合
ActionFit 耳機的專利可調式耳鉤，可確保絕佳安全而舒適的配戴感。只要將耳機掛到耳朵上，再將可調式耳鉤往上或往下滑動，耳機便會舒適地貼緊您的耳朵。現在您可以開始進行各種運動或鍛鍊了，您的耳機無論在什麼情況，都不會掉下來。
9 公釐驅動器產生的傑出音色
ActionFit 耳機擁有經過精密調整的 9 公釐驅動器，專門用來產生絕佳的聲音。由於聲音聽起來如此的純淨和強勁，您很快便會沉浸在運動中，在音樂與律動的推波助瀾下得到最佳的爆發力。
Kevlar 強化纜線可確保終極耐用性
ActionFit 專為耐久性和強韌所設計，其纜線以 Kevlar 塗層保護，可有效防止撕裂和斷裂，並能忍受極端的環境與運動。
提高動力的強勁低音
沒有什麼比厚重的節奏更能讓您隨音律動了。有了 ActionFit 耳機，您的節奏將有超深沈的動感低音加持，繼而爆發出能量，將您的極限帶到另一個水平。
超軟矽膠護蓋，讓您舒適地配戴於耳朵上
ActionFit 耳機隨附超柔軟矽膠護蓋，經特殊設計可舒適貼合您的耳朵。戴上它們，您會舒服到永遠不想拿下來。
防汗防雨，適用於各種運動或鍛鍊
ActionFit 耳機專為好動的生活方式而設計。無論您喜歡什麼樣的運動，耳機都能抵擋熱氣、濕度與汗水！耳機以優良的防水材料製成，可以有效防止汗水和雨水的侵襲，同時保持舒適。
8 克重的耳機，讓您享受超服貼與超輕量的舒適感
ActionFit 耳機僅重 8 克，其超輕的重量戴起來特別舒適。事實上，您在運動時甚至會忘了它們的存在，您只會感受到它們能讓您集中注意力並熱血澎湃的強勁音效。
纜線夾與保護袋，便於使用和存放
ActionFit 耳機隨附纜線夾與保護袋，可輕鬆整理纜線並將耳機安全收納，用纜線夾輕鬆整理纜線，再將耳機置入透氣的保護袋中，不用再煩惱耳機收納問題！
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
音效
音響系統
封閉式 頻率反應
15 - 22000
Hz 喇叭直徑
9 公釐 振膜
Mylar dome 阻抗
16 歐姆 類型
動態 音圈
CCAW 最大功率輸入
20 mW 敏感度
102 分貝
連線
纜線類型
OFC 纜線連接
平行對稱設計 連接器表面處理
鍍金 纜線長度
1.0
m 接頭
3.5
mm
外紙箱
長度
38
cm 包裝數
24 寬度
18,1
cm 總重
1,8886
kg 高度
24,8
cm GTIN
1 69 23410 71704 1 淨重
0,528
kg 皮重
1,3606
kg
內紙箱
長度
18
cm 包裝數
3 寬度
8,2
cm 高度
10,5
cm 淨重
0,066
kg 總重
0,2007
kg 皮重
0,1347
kg GTIN
2 69 23410 71704 8
包裝尺寸
高度
17,5
cm 包裝類型
展示用產品 貨架放置類型
展示用產品 寬度
9,5
cm 深度
2,5
cm 內含產品件數
1 EAN
69 23410 71704 4 總重
0,0559
kg 淨重
0,022
kg 皮重
0,0339
kg
產品規格
高度
9
cm 寬度
5
cm 深度
2,8
cm 重量
0,022
kg
配件
收納袋
是
By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.
I understand
You are about to visit a Philips global content page
Continue
使用最新版 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 瀏覽本網站效果最佳。