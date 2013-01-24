可調式耳掛，提供個人化貼合設計

可調式耳掛可確保 ActionFit SHQ3300 耳機完美貼合您的耳型。只要將耳機掛到耳朵上，再將可調式耳鉤往上或往下滑動，耳機便會舒適地貼緊您的耳朵。無論您要做什麼樣的健身訓練或位於何處，您的耳機都一路相隨，舒適無比。