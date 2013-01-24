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ActionFit

運動型耳機附麥克風

SHQ3305WS/00
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    ActionFit 運動型耳機附麥克風

    SHQ3305WS/00
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    體驗自由，無拘無限

    Actionfit SHQ3305 耳機配備輕量防汗的可調式耳鉤，讓您全心專注於運動本身，不受任何干擾中斷衝勁興致。無與倫比的音質和輕巧無負擔的舒適感是您訓練的絕佳良伴。 查看所有優點

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      緊密貼合，輕盈羽量

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      • 耳鉤
      7.1 公克超輕型設計，提供極致舒適感受*

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      這些 Actionfit 運動型耳機的重量只有 7.1 克，輕巧、舒適，讓您感覺不到它的存在。最適合陪伴您持續奮勇衝刺。

      可調式耳掛，提供個人化貼合設計

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      可調式耳掛可確保 ActionFit SHQ3300 耳機完美貼合您的耳型。只要將耳機掛到耳朵上，再將可調式耳鉤往上或往下滑動，耳機便會舒適地貼緊您的耳朵。無論您要做什麼樣的健身訓練或位於何處，您的耳機都一路相隨，舒適無比。

      隨附電線收納夾，健身時不用再煩惱糾結問題

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      ActionFit 耳機隨附電線收納夾，方便您在激烈健身時擺脫纜線束縳。

      高品質音效，帶來極佳聲音表現

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      Kevlar® 強化纜線可確保終極耐用性

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      防汗防潮，適用於各種運動或鍛鍊

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      汗水或雨水再也無法阻擋您的健身魂，一邊聽著最愛的歌曲一邊奮力運動吧。這些 Actionfit 運動型耳機使用防汗及防水材質，無論天候狀況為何都是完美的健身夥伴。

      3 種耳塞尺寸，提供最佳貼合

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      插入耳機可隔音

      插入耳機可讓耳蓋緊密貼合，產生強大的隔音效果。我們的橢圓形音管符合人體工學，能提供完美的貼合感。

      技術規格

      • 音效

        振膜
        PET
        阻抗
        16  歐姆
        敏感度
        107  dB
        最大功率輸入
        20  mW
        喇叭直徑
        8.6  mm
        磁鐵類型
        音響系統
        封閉式
        頻率反應
        6 - 24 000  Hz

      • 設計

        顏色
        白色

      • 連線

        纜線連接
        平行對稱設計
        纜線長度
        1.2  m
        接頭
        3.5  mm
        連接器表面處理
        鍍金
        連接器表面處理
        鍍金

      • 配件

        電線收納系統
        電線收納夾
        收納袋

      • 包裝尺寸

        EAN
        69 25970 70023 8
        深度
        2.5  cm
        總重
        0.0563  kg
        高度
        17.5  cm
        淨重
        0.0231  kg
        內含產品件數
        1
        包裝類型
        塑膠盒
        皮重
        0.0332  kg
        貨架放置類型
        兩用
        寬度
        9.5  cm

      • 內紙箱

        總重
        0.1999  kg
        GTIN
        2 69 25970 70023 2
        高度
        10.5  cm
        長度
        18  cm
        淨重
        0.0693  kg
        包裝數
        3
        皮重
        0.1306  kg
        寬度
        8.2  cm

      • 外紙箱

        總重
        1.8822  kg
        GTIN
        1 69 25970 70023 5
        高度
        24.8  cm
        長度
        38  cm
        淨重
        0.5544  kg
        包裝數
        24
        皮重
        1.3278  kg
        寬度
        18.1  cm

      • 產品規格

        深度
        2.8  cm
        高度
        8  cm
        重量
        0.0231  kg
        寬度
        3  cm

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