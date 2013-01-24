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體驗自由，無拘無限
Actionfit SHQ3305 耳機配備輕量防汗的可調式耳鉤，讓您全心專注於運動本身，不受任何干擾中斷衝勁興致。無與倫比的音質和輕巧無負擔的舒適感是您訓練的絕佳良伴。 查看所有優點
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體驗自由，無拘無限
Actionfit SHQ3305 耳機配備輕量防汗的可調式耳鉤，讓您全心專注於運動本身，不受任何干擾中斷衝勁興致。無與倫比的音質和輕巧無負擔的舒適感是您訓練的絕佳良伴。 查看所有優點
這些 Actionfit 運動型耳機的重量只有 7.1 克，輕巧、舒適，讓您感覺不到它的存在。最適合陪伴您持續奮勇衝刺。
可調式耳掛可確保 ActionFit SHQ3300 耳機完美貼合您的耳型。只要將耳機掛到耳朵上，再將可調式耳鉤往上或往下滑動，耳機便會舒適地貼緊您的耳朵。無論您要做什麼樣的健身訓練或位於何處，您的耳機都一路相隨，舒適無比。
ActionFit 耳機隨附電線收納夾，方便您在激烈健身時擺脫纜線束縳。
8.6 公釐釹磁石驅動器可傳遞高品質音效，帶動您發揮最佳實力。
Kevlar® 強化耳機纜線結實耐用，經得起在激烈健身時使用。
汗水或雨水再也無法阻擋您的健身魂，一邊聽著最愛的歌曲一邊奮力運動吧。這些 Actionfit 運動型耳機使用防汗及防水材質，無論天候狀況為何都是完美的健身夥伴。
插入耳機可讓耳蓋緊密貼合，產生強大的隔音效果。我們的橢圓形音管符合人體工學，能提供完美的貼合感。
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