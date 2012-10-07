彈性頸帶可自動調整，使其完美符合您的頭型

ActionFit 耳機的頸帶是用柔軟的彈簧所打造，可自然而完美地貼合您的頭型，其輕量的橡膠耳鉤及彈性橡膠頸帶，不管在多激烈的運動下，都能給您安穩和舒適的感覺。