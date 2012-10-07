運動頸帶式耳機 SHQ4200/98
專為運動設計
輕量的 SHQ4200 耳機是用超輕、彈性與防汗的橡膠製成，能夠完美的服貼耳朵，讓您即使在運動後也捨不得將它摘下，超渾厚的深沈低音更能讓您隨時保持熱血澎湃。
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專為運動設計
輕量的 SHQ4200 耳機是用超輕、彈性與防汗的橡膠製成，能夠完美的服貼耳朵，讓您即使在運動後也捨不得將它摘下，超渾厚的深沈低音更能讓您隨時保持熱血澎湃。
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9 公釐驅動器產生的傑出音色
ActionFit 耳機擁有經過精密調整的 9 公釐驅動器，專門用來產生絕佳的聲音。由於聲音聽起來如此的純淨和強勁，您很快便會沉浸在運動中，在音樂與律動的推波助瀾下得到最佳的爆發力。
彈性頸帶可自動調整，使其完美符合您的頭型
ActionFit 耳機的頸帶是用柔軟的彈簧所打造，可自然而完美地貼合您的頭型，其輕量的橡膠耳鉤及彈性橡膠頸帶，不管在多激烈的運動下，都能給您安穩和舒適的感覺。
Kevlar 強化纜線可確保終極耐用性
ActionFit 專為耐久性和強韌所設計，其纜線以 Kevlar 塗層保護，可有效防止撕裂和斷裂，並能忍受極端的環境與運動。
提高動力的強勁低音
沒有什麼比厚重的節奏更能讓您隨音律動了。有了 ActionFit 耳機，您的節奏將有超深沈的動感低音加持，繼而爆發出能量，將您的極限帶到另一個水平。
超軟矽膠護蓋，讓您舒適地配戴於耳朵上
ActionFit 耳機隨附超柔軟矽膠護蓋，經特殊設計可舒適貼合您的耳朵。戴上它們，您會舒服到永遠不想拿下來。
防汗防雨，適用於各種運動或鍛鍊
ActionFit 耳機專為好動的生活方式而設計。無論您喜歡什麼樣的運動，耳機都能抵擋熱氣、濕度與汗水！耳機以優良的防水材料製成，可以有效防止汗水和雨水的侵襲，同時保持舒適。
8 克重的耳機，讓您享受超服貼與超輕量的舒適感
ActionFit 耳機僅重 8 克，其超輕的重量戴起來特別舒適。事實上，您在運動時甚至會忘了它們的存在，您只會感受到它們能讓您集中注意力並熱血澎湃的強勁音效。
纜線夾與保護袋，便於使用和存放
ActionFit 耳機隨附纜線夾與保護袋，可輕鬆整理纜線並將耳機安全收納，用纜線夾輕鬆整理纜線，再將耳機置入透氣的保護袋中，不用再煩惱耳機收納問題！
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
音效
音響系統
封閉式 振膜
Mylar dome 磁鐵類型
釹 類型
動態 音圈
CCAW 頻率反應
15 - 22000
Hz 喇叭直徑
9
mm 敏感度
102
dB 最大功率輸入
20
mW 阻抗
16
ohm
連線
纜線類型
OFC 纜線連接
單邊 連接器表面處理
鍍金 纜線長度
1.0
m 接頭
3.5
mm
外紙箱
長度
21,5
cm 包裝數
3 寬度
15,8
cm 總重
0,51
kg 高度
20,8
cm GTIN
1 69 23410 71706 5 淨重
0,087
kg 皮重
0,423
kg
包裝尺寸
高度
20
cm 包裝類型
展示用產品 貨架放置類型
展示用產品 寬度
19,5
cm 深度
4,5
cm 內含產品件數
1 EAN
69 23410 71706 8 總重
0,116
kg 淨重
0,029
kg 皮重
0,087
kg
產品規格
高度
13
cm 寬度
12
cm 深度
4
cm 重量
0,029
kg
配件
內附
攜帶盒
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