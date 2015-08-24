這些 Actionfit 運動型耳機的重量只有 18 克，輕巧、舒適，讓您感覺不到它的存在。最適合陪伴您持續奮勇衝刺。
只要輕觸一下，NFC 簡易配對即可讓您的 Bluetooth® 耳機與任何具備藍牙功能的裝置連線。
13.6mm 釹磁石驅動器可傳遞高品質音效，帶動您發揮最佳實力。
Kevlar® 強化耳機纜線結實耐用，經得起在激烈健身時使用。
有了 MusicChain™，您可以輕鬆與朋友分享正在播放的曲目。利用 Bluetooth® 技術，只需簡單按下耳機上的 MusicChain™ 按鈕，即可與其他具有 MusicChain™ 功能的耳機配對。
開放式音響設計方便您掌握周遭環境並保持警覺，同時不錯過任何一首最愛的歌曲。
汗水或雨水再也無法阻擋您的健身魂，一邊聽著最愛的歌曲一邊奮力運動吧。這些無線藍牙 Actionfit 運動型耳機使用防汗及防水材質，無論天候狀況為何都是完美的健身夥伴。
兩種不同配戴方式可確保 Actionfit 耳機保持穩固，讓您專心運動或健身。耳鉤扣夾適合在做極限與專業級運動時使用，C 型固定鎖則適合輕鬆健身時使用。
Bluetooth® 技術帶來無拘無束的行動自由，不受糾結的線路束縛。
精心設計的磁性電線收納夾，在您激烈衝刺時仍能讓纜線保持穩固。
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