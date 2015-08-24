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ActionFit

Bluetooth® 運動型耳機

SHQ8300LF/00
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  • 無線自由，極致性能。 無線自由，極致性能。 無線自由，極致性能。
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    ActionFit Bluetooth® 運動型耳機

    SHQ8300LF/00
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      輕觸即啟 NFC 連線，輕鬆進行 Bluetooth® 配對

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      高品質音效，帶來極佳聲音表現

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      MusicChain™ 讓您輕鬆與朋友分享音樂

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      有了 MusicChain™，您可以輕鬆與朋友分享正在播放的曲目。利用 Bluetooth® 技術，只需簡單按下耳機上的 MusicChain™ 按鈕，即可與其他具有 MusicChain™ 功能的耳機配對。

      開放式音響設計，利於安全健身

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      開放式音響設計方便您掌握周遭環境並保持警覺，同時不錯過任何一首最愛的歌曲。

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      汗水或雨水再也無法阻擋您的健身魂，一邊聽著最愛的歌曲一邊奮力運動吧。這些無線藍牙 Actionfit 運動型耳機使用防汗及防水材質，無論天候狀況為何都是完美的健身夥伴。

      兩種配戴方式 - C 型固定鎖和耳鉤扣夾

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      支援 Bluetooth® 4.1，HSP/HFP/A2DP/AVRCP

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      磁性電線收納夾讓纜線保持穩固

      精心設計的磁性電線收納夾，在您激烈衝刺時仍能讓纜線保持穩固。

      技術規格

      • 配件

        快速入門指南
        內附
        USB 纜線
        隨附 (用於充電)

      • 設計

        顏色
        萊姆黃與白色

      • 連線

        藍牙設定檔
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        最大範圍
        最多 10  m
        藍牙版本
        4.1

      • 便利

        通話管理
        • 接聽/掛斷
        • 拒接來電
        • 末碼重播
        • 保留通話
        • 在通話與音樂之間切換
        音量控制

      • 功率

        電池類型
        鋰聚合物電池
        音樂播放時間
        6.5*  hr
        待機時間
        150* 小時
        通話時間
        7* 小時

      • 音效

        頻率範圍
        15 -22,000Hz
        阻抗
        32 歐姆
        磁鐵類型
        最大功率輸入
        10 mW
        喇叭直徑
        13.6 mm
        敏感度
        107  dB
        音響系統
        半封閉式
        振膜
        PET
        類型
        動態
        加強音效
        • 迴音控制
        • 降噪功能
        音圈
        古銅色

      • 包裝尺寸

        EAN
        69 25970 70708 4
        深度
        4.2  cm
        總重
        0.1265  kg
        高度
        17.5  cm
        淨重
        0.0633  kg
        內含產品件數
        1
        皮重
        0.0632  kg
        寬度
        9.5  cm
        包裝類型
        紙箱
        貨架放置類型
        兩用

      • 外紙箱

        總重
        0.4815  kg
        GTIN
        1 69 25970 70708 1
        高度
        13.3  cm
        長度
        19  cm
        淨重
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        包裝數
        3
        皮重
        0.2916  kg
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      • 產品規格

        深度
        4  cm
        高度
        2  cm
        重量
        0.02325  kg
        寬度
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