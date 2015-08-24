符合 IPX2 防汗防潮標準，適用於各種運動或鍛鍊

汗水或雨水再也無法阻擋您的健身魂，一邊聽著最愛的歌曲一邊奮力運動吧。這些無線藍牙 Actionfit 運動型耳機使用防汗及防水材質，無論天候狀況為何都是完美的健身夥伴。