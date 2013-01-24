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馬上享受視訊交談！
與親友在線上會面從來未曾如此容易！有了這款使用簡易的網路攝影機，您可以透過 Skype、Windows Live Messenger，或其它免費服務，進行免費的視訊交談。此外，隨附耳機更讓您能夠馬上開始進行。 查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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輕鬆享受每秒 30 個畫面視訊的絕佳觀感。帶給您更流暢的視訊影像和前所未有的全面視訊交談體驗。
VGA (640 x 480) 顯示大約 300,000 像素，用來完整影像。VGA 解析度確保影像清晰，適用於文件、網頁和電子郵件。
便利的旋轉軸設計，讓您輕鬆享受網路攝影自由。360° 任意旋轉攝影機，不需移動網路攝影機，即可輕鬆拍攝每一個角度。
這款耳機能輕鬆放入您的耳中，麥克風位於您嘴巴下方的電線上，以便進行錄音。使用內建麥克風的便利聽筒，讓您能夠立即進行不受迴音干擾的視訊。
此網路攝影機及其軟體在設計時，已將所有即時傳訊服務納入考量。將視訊加入 Skype、Windows Live Messenger、Yahoo! Messenger、AOL Instant Messenger，以及其他服務。
透過方便的安裝管理程式，數秒内即可完成網路攝影機的安裝。只需依照簡單的逐步説明，您即可完成網路攝影機安裝，使其與您的電腦完美結合。
多功能機座可讓您輕而易舉的將網路攝影機連接顯示器或筆記型電腦。
只要按一下這個按鈕，您的網路攝影機就能自動拍照，您也可以將相片加入電子郵件、網頁或文件進行分享，增添趣味。
Webcam 與所有現有的免費及專業影像處理軟體相容。您可以從影片中擷取快照或靜止畫面，然後以任何影像程式將其開啓。
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