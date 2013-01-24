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與親友在線上會面從來未曾如此容易！有了這款使用簡易的網路攝影機，您可以透過 Skype、Windows Live Messenger，或其它免費服務，進行免費的視訊交談。此外，隨附耳機更讓您能夠馬上開始進行。 查看所有優點