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網路攝影機

SPC225NC/00
  • 馬上享受視訊交談！ 馬上享受視訊交談！ 馬上享受視訊交談！
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    網路攝影機

    SPC225NC/00

    馬上享受視訊交談！

    與親友在線上會面從來未曾如此容易！有了這款使用簡易的網路攝影機，您可以透過 Skype、Windows Live Messenger，或其它免費服務，進行免費的視訊交談。此外，隨附耳機更讓您能夠馬上開始進行。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

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      馬上享受視訊交談！

      • CIF
      • CMOS

      每秒 30 個畫面的視訊，影像流暢

      輕鬆享受每秒 30 個畫面視訊的絕佳觀感。帶給您更流暢的視訊影像和前所未有的全面視訊交談體驗。

      VGA 解析度 (640x480) 給您清晰的影像

      VGA (640 x 480) 顯示大約 300,000 像素，用來完整影像。VGA 解析度確保影像清晰，適用於文件、網頁和電子郵件。

      旋轉軸設計，以 360° 旋轉攝影機

      便利的旋轉軸設計，讓您輕鬆享受網路攝影自由。360° 任意旋轉攝影機，不需移動網路攝影機，即可輕鬆拍攝每一個角度。

      耳塞式耳機備有麥克風，讓您的交談沒有迴音

      這款耳機能輕鬆放入您的耳中，麥克風位於您嘴巴下方的電線上，以便進行錄音。使用內建麥克風的便利聽筒，讓您能夠立即進行不受迴音干擾的視訊。

      與所有即時傳訊服務相容

      此網路攝影機及其軟體在設計時，已將所有即時傳訊服務納入考量。將視訊加入 Skype、Windows Live Messenger、Yahoo! Messenger、AOL Instant Messenger，以及其他服務。

      安裝管理程式，方便安裝

      透過方便的安裝管理程式，數秒内即可完成網路攝影機的安裝。只需依照簡單的逐步説明，您即可完成網路攝影機安裝，使其與您的電腦完美結合。

      固定機座可接上任何顯示器，無論是筆記型或桌上型電腦

      多功能機座可讓您輕而易舉的將網路攝影機連接顯示器或筆記型電腦。

      快照按鈕讓拍照讓您拍下絕佳的即時相片

      只要按一下這個按鈕，您的網路攝影機就能自動拍照，您也可以將相片加入電子郵件、網頁或文件進行分享，增添趣味。

      與所有現有的影像處理軟體相容

      Webcam 與所有現有的免費及專業影像處理軟體相容。您可以從影片中擷取快照或靜止畫面，然後以任何影像程式將其開啓。

      技術規格

      • 影片快照拍攝

        感應器
        CMOS
        感應器解析
        CIF
        影片解析度
        CIF
        快拍解析度
        CIF
        最大畫格速率
        30  fps
        鏡頭
        F2.2，D54°
        白平衡
        2600 – 7600 k
        色彩深度
        24  位元

      • 技術

        筆記型電腦夾鉗
        LCD 夾鉗
        CRT 機座
        桌上型電腦機座
        數位內建麥克風
        快照按鈕

      • 配件

        附配件
        • 使用手冊
        • 多媒體耳機 SHM2000

      • 軟體

        新增視訊至
        • Yahoo! Messenger
        • AOL Messenger
        • Skype
        • ICQ
        • QQ
        • Windows Live Messenger

      • 系統需求

        作業系統
        • Microsoft Windows 98
        • Microsoft Windows ME
        • Microsoft Windows 2000
        • Microsoft Windows XP
        • Microsoft Windows Vista Home
        • Microsoft Windows Vista
        處理器
        Pentium II 500 MHz 或更快
        RAM 記憶體
        128 MB RAM
        音效卡
        USB
        可用的 USB 埠
        網際網路連接
        硬碟空間
        200 MB
        CD-ROM 或 DVD-ROM 磁碟機

      • 連線

        纜線長度
        1.5
        PC Link
        USB 1.1

      • 尺寸

        產品厚度
        75  mm
        產品高度
        125  mm
        產品寬度
        35  mm
        產品重量 (公克)
        82

      • 包裝資料

        12NC
        867000028287
        EAN/UPC/GTIN
        87 12581 32418 6
        數量
        1
        高度
        188  mm
        長度
        231  mm
        寬度
        93  mm
        總重
        0.376  kg
        皮重
        0.275  kg

      • 外紙箱

        EAN/UPC/GTIN
        87 12581 33417 8
        數量
        6
        長度
        400  mm
        高度
        275  mm
        寬度
        301  mm
        總重
        3.06  kg
        皮重
        2.336  kg

      內容物

      箱內其他物品

      • 使用手冊
      • 多媒體耳機 SHM2000

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