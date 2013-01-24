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Webcam easy
Webcam easy SPC230 使用方式真的很容易。隨插即用可免費使用 Skype、Windows Live Messenger 或其他即時傳訊服務，享受視訊交談樂趣。高品質解析度加上弱光補強功能為您帶來絕佳的視覺享受。 查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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Webcam easy SPC230 使用方式真的很容易。隨插即用可免費使用 Skype、Windows Live Messenger 或其他即時傳訊服務，享受視訊交談樂趣。高品質解析度加上弱光補強功能為您帶來絕佳的視覺享受。 查看所有優點
您的網路攝影機的影片與相片解析度皆具備 130 萬畫素。因此，您可用來拍攝高品質相片，而且列印成大型影像時畫質依然相當優異。
輕鬆享受每秒 30 個畫面視訊的絕佳觀感。帶給您更流暢的視訊影像和前所未有的全面視訊交談體驗。
弱光補強功能可改善光線不足環境下的影像亮度。
智慧的旋轉機身可讓您盡情享受操控網路攝影機的樂趣。您可以隨心所欲對準您想要的任何地方。只要將攝影機朝室內想拍攝的地方 360° 旋轉即可，完全不需移動網路攝影機。
安裝與使用網路攝影機只要三步驟：1. 安裝軟體 2. 插上攝影機 3. 即可進行視訊通話
配有獨立的外接麥克風，您可以將其任意放在最佳收音位置，讓您在視訊聊天中加入高品質音訊。
此網路攝影機及其軟體在設計時，已將所有即時傳訊服務納入考量。將視訊加入 Skype、Windows Live Messenger、Yahoo! Messenger、AOL Instant Messenger，以及其他服務。
只要按一下這個按鈕，您的網路攝影機就能自動拍照，您也可以將相片加入電子郵件、網頁或文件進行分享，增添趣味。
多功能機座讓您更容易將網路攝影機穩固安裝在任何顯示器、筆記型電腦或是桌上型電腦上。此一特殊設計可將網路攝影機牢牢固定，不會在您聊天時移動或掉落。
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