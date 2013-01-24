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筆記型電腦網路攝影機

SPC230NC/00
  • Webcam easy Webcam easy Webcam easy
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    筆記型電腦網路攝影機

    SPC230NC/00

    Webcam easy

    Webcam easy SPC230 使用方式真的很容易。隨插即用可免費使用 Skype、Windows Live Messenger 或其他即時傳訊服務，享受視訊交談樂趣。高品質解析度加上弱光補強功能為您帶來絕佳的視覺享受。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

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      130 萬畫素解析度的特級影像品質

      您的網路攝影機的影片與相片解析度皆具備 130 萬畫素。因此，您可用來拍攝高品質相片，而且列印成大型影像時畫質依然相當優異。

      每秒 30 個畫面的視訊，影像流暢

      輕鬆享受每秒 30 個畫面視訊的絕佳觀感。帶給您更流暢的視訊影像和前所未有的全面視訊交談體驗。

      光線不足時，弱光補強模式可提供更佳的影像

      弱光補強功能可改善光線不足環境下的影像亮度。

      旋轉機身隨心所欲對準您想要的任何地方

      智慧的旋轉機身可讓您盡情享受操控網路攝影機的樂趣。您可以隨心所欲對準您想要的任何地方。只要將攝影機朝室內想拍攝的地方 360° 旋轉即可，完全不需移動網路攝影機。

      容易安裝及使用

      安裝與使用網路攝影機只要三步驟：1. 安裝軟體 2. 插上攝影機 3. 即可進行視訊通話

      獨立的外接麥克風可讓您隨意錄音

      配有獨立的外接麥克風，您可以將其任意放在最佳收音位置，讓您在視訊聊天中加入高品質音訊。

      與所有即時傳訊服務相容

      此網路攝影機及其軟體在設計時，已將所有即時傳訊服務納入考量。將視訊加入 Skype、Windows Live Messenger、Yahoo! Messenger、AOL Instant Messenger，以及其他服務。

      快照按鈕讓拍照讓您拍下絕佳的即時相片

      只要按一下這個按鈕，您的網路攝影機就能自動拍照，您也可以將相片加入電子郵件、網頁或文件進行分享，增添趣味。

      可穩固安裝在任何顯示器、筆記型電腦或是桌上型電腦上

      多功能機座讓您更容易將網路攝影機穩固安裝在任何顯示器、筆記型電腦或是桌上型電腦上。此一特殊設計可將網路攝影機牢牢固定，不會在您聊天時移動或掉落。

      技術規格

      • 技術

        感應器
        VGA CMOS
        鏡頭最大光圈
        F:2.8
        鏡頭檢視角度
        50 度
        鏡頭結構
        1 個元件
        白平衡
        2600 - 7600 k
        最低照度
        < 5 勒克斯
        資料格式
        RGB
        色深
        24 位元

      • 解析度

        影片解析度
        VGA
        相片解析度
        VGA
        內插視訊解析度
        130 萬畫素
        內插相片解析度
        130 萬畫素
        最大畫面速率
        每秒 30 個畫面

      • 音訊

        麥克風
        外接麥克風

      • 配件

        附配件
        外接麥克風

      • 其他功能

        快照按鈕
        開關活動 LED

      • 軟體

        新增視訊至
        • Skype
        • Windows Live Messenger
        • Yahoo! Messenger
        • AOL Instant Messenger

      • 系統需求

        作業系統
        • Microsoft Windows XP (SP2)
        • Microsoft Windows Vista
        處理器
        Pentium III 500 MHz
        RAM 記憶體
        128 MB RAM
        硬碟空間
        200 MB
        USB
        可用的 USB 埠
        CD-ROM 或 DVD-ROM 磁碟機

      • 連線

        纜線長度
        1.5 公尺
        介面
        USB 1.1
        電源
        透過 USB 纜線供應

      • 包裝尺寸

        高度
        18.7  cm
        寬度
        19.2  cm
        深度
        9.4  cm
        淨重
        0.082  kg
        總重
        0.357  kg
        皮重
        0.275  kg
        EAN
        87 12581 39589 6
        內含產品件數
        1
        包裝類型
        紙箱

      • 外紙箱

        長度
        40  cm
        寬度
        30.1  cm
        高度
        22  cm
        淨重
        0.492  kg
        總重
        2.8  kg
        皮重
        2.308  kg
        EAN
        87 12581 39590 2
        包裝數
        6

      • 尺寸

        產品厚度
        75  mm
        產品高度
        125  mm
        產品重量 (公克)
        82 公克
        產品寬度
        35  mm

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