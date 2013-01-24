旋轉機身隨心所欲對準您想要的任何地方

智慧的旋轉機身可讓您盡情享受操控網路攝影機的樂趣。您可以隨心所欲對準您想要的任何地方。只要將攝影機朝室內想拍攝的地方 360° 旋轉即可，完全不需移動網路攝影機。