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網路攝影機

SPC535NC/00
  • Webcam easy Webcam easy Webcam easy
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    網路攝影機

    SPC535NC/00

    Webcam easy

    Skype 認證保證 130 萬像素解析度、3 倍數位變焦以及降噪功能所帶來的高品質影音。隨插即用的便利性讓您輕輕鬆鬆保持聯繫，而且還具備飛利浦多媒體耳機。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

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      保持聯繫

      • Easy

      130 萬畫素解析度的特級影像品質

      您的網路攝影機的影片與相片解析度皆具備 130 萬畫素。因此，您可用來拍攝高品質相片，而且列印成大型影像時畫質依然相當優異。

      每秒 30 個畫面的視訊，影像流暢

      輕鬆享受每秒 30 個畫面視訊的絕佳觀感。帶給您更流暢的視訊影像和前所未有的全面視訊交談體驗。

      絕佳的近拍 3 倍數位變焦

      伸縮鏡頭可讓您捕捉最佳影像畫面。您可以透過螢幕上的介面自由控制焦距，方便您在拍攝影像時作出適當的調整。

      自動臉部對焦功能可讓鏡頭隨著您的臉龐移動

      這套先進的攝影機軟體會自動偵測您的臉部，並隨著您移動鏡頭。在視訊會議中，即使您移動身體，影像也會不偏移。這讓您可隨心所欲並自然地表達意見。

      旋轉機身隨心所欲對準您想要的任何地方

      智慧的旋轉機身可讓您盡情享受操控網路攝影機的樂趣。您可以隨心所欲對準您想要的任何地方。只要將攝影機朝室內想拍攝的地方 360° 旋轉即可，完全不需移動網路攝影機。

      Skype 認證

      此一網路攝影機經 Skype 認證，保證您可以擁有高品質的影音效果，並可使用來與全世界各地免費通話與即時傳訊。

      降噪功能可提高語音清晰度

      這項卓越的降低雜訊技術減少背景雜訊，並可在安靜與吵雜的環境中提高語音清晰度。

      多媒體耳機及耳機麥克風，可提供極佳的音效品質

      網路攝影機隨附飛利浦多媒體耳機。此耳機麥克風確保最出色的音質與最舒適的品質。

      容易安裝及使用

      安裝與使用網路攝影機只要三步驟：1. 安裝軟體 2. 插上攝影機 3. 即可進行視訊通話

      與所有即時傳訊服務相容

      此網路攝影機及其軟體在設計時，已將所有即時傳訊服務納入考量。將視訊加入 Skype、Windows Live Messenger、Yahoo! Messenger、AOL Instant Messenger，以及其他服務。

      使用 VLounge 拍攝、儲存並管理影像

      一款讓您能以簡便的方法拍攝、管理、儲存快照與影片的軟體，您只要按幾下滑鼠，就能建立與傳送視訊郵件。此軟體套件提供您一切所需，讓您充分利用飛利浦網路攝影機。

      快照按鈕讓拍照讓您拍下絕佳的即時相片

      只要按一下這個按鈕，您的網路攝影機就能自動拍照，您也可以將相片加入電子郵件、網頁或文件進行分享，增添趣味。

      可穩固安裝在任何顯示器、筆記型電腦或是桌上型電腦上

      多功能機座讓您更容易將網路攝影機穩固安裝在任何顯示器、筆記型電腦或是桌上型電腦上。此一特殊設計可將網路攝影機牢牢固定，不會在您聊天時移動或掉落。

      技術規格

      • 技術

        感應器
        VGA CMOS
        鏡頭最大光圈
        F:2.6
        鏡頭檢視角度
        50 度
        鏡頭結構
        3 個元件
        白平衡
        2600 - 7600 k
        最低照度
        < 5 勒克斯
        資料格式
        YUY2, MJPEG
        色深
        24 位元

      • 解析度

        影片解析度
        VGA
        相片解析度
        VGA
        內插視訊解析度
        130 萬畫素
        內插相片解析度
        130 萬畫素
        最大畫面速率
        每秒 30 個畫面

      • 音訊

        麥克風
        內建麥克風
        降噪功能

      • 配件

        附配件
        • 快速安裝指南
        • 多媒體耳機 SHM2000

      • 其他功能

        數位鏡頭伸縮
        3 倍
        臉部追蹤
        快照按鈕
        開關活動 LED

      • 軟體

        VLounge
        Premium
        新增視訊至
        • Skype
        • Windows Live Messenger
        • Yahoo! Messenger
        • AOL Instant Messenger

      • 系統需求

        作業系統
        • Microsoft Windows XP (SP2)
        • Microsoft Windows Vista
        處理器
        Pentium® III, 850 Mhz 或同等產品
        RAM 記憶體
        256 MB RAM
        硬碟空間
        200 MB
        USB
        可用的 USB 埠
        CD-ROM 或 DVD-ROM 磁碟機

      • 連線

        纜線長度
        1.5 公尺
        介面
        • USB 1.1
        • USB 2.0
        USB 視訊等級
        UVC
        電源
        透過 USB 纜線供應

      • 產品規格

        寬度
        3.7  cm
        高度
        5  cm
        深度
        1.7  cm
        寬度 (含機座)
        3.7  cm
        高度 (含機座)
        7.1  cm
        厚度 (含機座)
        6.2  cm
        重量 (含機座)
        0.0905  kg

      • 包裝尺寸

        EAN
        87 12581 42339 1
        內含產品件數
        1
        包裝類型
        紙箱
        高度
        19  cm
        寬度
        19  cm
        深度
        9  cm
        淨重
        0.181  kg
        總重
        0.49  kg
        皮重
        0.309  kg

      • 外紙箱

        EAN
        87 12581 42358 2
        包裝數
        6
        長度
        40  cm
        寬度
        28.8  cm
        高度
        22.3  cm
        淨重
        1.086  kg
        總重
        3.676  kg
        皮重
        2.59  kg

      內容物

      箱內其他物品

      • 多媒體耳機 SHM2000
      • 快速安裝指南

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