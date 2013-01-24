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- 多媒體耳機 SHM2000
- 快速安裝指南
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您的網路攝影機的影片與相片解析度皆具備 130 萬畫素。因此，您可用來拍攝高品質相片，而且列印成大型影像時畫質依然相當優異。
輕鬆享受每秒 30 個畫面視訊的絕佳觀感。帶給您更流暢的視訊影像和前所未有的全面視訊交談體驗。
伸縮鏡頭可讓您捕捉最佳影像畫面。您可以透過螢幕上的介面自由控制焦距，方便您在拍攝影像時作出適當的調整。
這套先進的攝影機軟體會自動偵測您的臉部，並隨著您移動鏡頭。在視訊會議中，即使您移動身體，影像也會不偏移。這讓您可隨心所欲並自然地表達意見。
智慧的旋轉機身可讓您盡情享受操控網路攝影機的樂趣。您可以隨心所欲對準您想要的任何地方。只要將攝影機朝室內想拍攝的地方 360° 旋轉即可，完全不需移動網路攝影機。
此一網路攝影機經 Skype 認證，保證您可以擁有高品質的影音效果，並可使用來與全世界各地免費通話與即時傳訊。
這項卓越的降低雜訊技術減少背景雜訊，並可在安靜與吵雜的環境中提高語音清晰度。
網路攝影機隨附飛利浦多媒體耳機。此耳機麥克風確保最出色的音質與最舒適的品質。
安裝與使用網路攝影機只要三步驟：1. 安裝軟體 2. 插上攝影機 3. 即可進行視訊通話
此網路攝影機及其軟體在設計時，已將所有即時傳訊服務納入考量。將視訊加入 Skype、Windows Live Messenger、Yahoo! Messenger、AOL Instant Messenger，以及其他服務。
一款讓您能以簡便的方法拍攝、管理、儲存快照與影片的軟體，您只要按幾下滑鼠，就能建立與傳送視訊郵件。此軟體套件提供您一切所需，讓您充分利用飛利浦網路攝影機。
只要按一下這個按鈕，您的網路攝影機就能自動拍照，您也可以將相片加入電子郵件、網頁或文件進行分享，增添趣味。
多功能機座讓您更容易將網路攝影機穩固安裝在任何顯示器、筆記型電腦或是桌上型電腦上。此一特殊設計可將網路攝影機牢牢固定，不會在您聊天時移動或掉落。
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