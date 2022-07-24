骨傳導技術可透過您的頭骨傳送聲音，這表示您不需要將耳塞放在耳朵裡，也不需要戴上覆蓋耳朵的耳機，聲音就會從頰骨直接傳送到內耳，音樂就如魔法般出現在腦中！
要在雨中小徑上跑步？IP66 等級代表塵土或大雨也無法阻擋這款開放式貼合耳機，即使被弄濕，也能安全且輕鬆地充電。只要將其擦拭乾淨，然後連接到磁吸充電座即可。
夜跑、黃昏時踏徑登山，或是在樹林間騎乘單車。這款耳機在後掛式頸帶配有明亮的 LED 指示燈條，即使在昏暗的環境中也能讓您的蹤影清楚可見。您可以透過飛利浦耳機應用程式或後掛式頸帶上的開/關按鈕來控制 LED。
不想擔心每天充電的問題嗎？這款骨傳導開放式貼合耳機單次充電後，就可播放長達 9 小時，適合進行多種運動計畫。充飽電只需 2 小時。如果需要額外的快速充電，只要充電 15 分鐘，就能享有多一小時的播放時間。
接聽來電？採用獨特的骨傳導與人工智慧麥克風組合，讓您的聲音始終清晰無比。人工智慧麥克風可消除任何環境中的背景雜音。如果您出門跑步或騎車，骨傳導麥克風能消除惱人的風切噪音。透過後掛式頸帶上的按鈕即可輕鬆切換麥克風。
為什麼要加重自身負擔？這款開放式耳機的輕巧設計讓您幾乎感覺不到它的存在，而且不會在移動時掉落。後掛式頸帶包覆頭部後方，並繞過耳朵上方，讓耳機舒適地固定。
後掛式頸帶上的按鈕可讓您暫停播放清單、接聽來電、控制音量等功能。只要開啟藍牙功能，耳機就能立即配對，而且可以同時連接兩個裝置。非常適合使用手機聆聽音樂，以及從智慧型手錶取得訓練通知。
飛利浦耳機應用程式可讓您控制 LED 指示燈的運作方式，並在耳機的人工智慧與骨傳導麥克風之間切換，方便在室內外進行通話。在聆聽音樂時，您可以選擇預設的聆聽風格，或使用等化器微調音效來搭配您的運動。
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