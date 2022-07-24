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開放式無線運動耳機

TAA7607BK/00
  • 擺脫束縛。盡享完整音質。 擺脫束縛。盡享完整音質。 擺脫束縛。盡享完整音質。
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    開放式無線運動耳機

    TAA7607BK/00

    擺脫束縛。盡享完整音質。

    跑步，騎車，散步，愛上它！這款開放式無線運動耳機輕巧、舒適且堅固，讓您在聽音樂的同時也能聽到周遭環境聲音。從公園到城市街道，將您的訓練提升到更高境界。 查看所有優點

    開放式無線運動耳機

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    跑步，騎車，散步，愛上它！這款開放式無線運動耳機輕巧、舒適且堅固，讓您在聽音樂的同時也能聽到周遭環境聲音。從公園到城市街道，將您的訓練提升到更高境界。 查看所有優點

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    跑步，騎車，散步，愛上它！這款開放式無線運動耳機輕巧、舒適且堅固，讓您在聽音樂的同時也能聽到周遭環境聲音。從公園到城市街道，將您的訓練提升到更高境界。 查看所有優點

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      • Go 系列開放式貼合設計
      • 骨傳導
      • 清晰通話
      • LED 安全燈
      不使用耳機也能呈現音效。開放式貼合設計

      不使用耳機也能呈現音效。開放式貼合設計

      骨傳導技術可透過您的頭骨傳送聲音，這表示您不需要將耳塞放在耳朵裡，也不需要戴上覆蓋耳朵的耳機，聲音就會從頰骨直接傳送到內耳，音樂就如魔法般出現在腦中！

      隨時準備就緒。IP66 防塵防潑水

      隨時準備就緒。IP66 防塵防潑水

      要在雨中小徑上跑步？IP66 等級代表塵土或大雨也無法阻擋這款開放式貼合耳機，即使被弄濕，也能安全且輕鬆地充電。只要將其擦拭乾淨，然後連接到磁吸充電座即可。

      顯而易見。LED 安全燈

      顯而易見。LED 安全燈

      夜跑、黃昏時踏徑登山，或是在樹林間騎乘單車。這款耳機在後掛式頸帶配有明亮的 LED 指示燈條，即使在昏暗的環境中也能讓您的蹤影清楚可見。您可以透過飛利浦耳機應用程式或後掛式頸帶上的開/關按鈕來控制 LED。

      無須擔心。9 小時播放時間

      無須擔心。9 小時播放時間

      不想擔心每天充電的問題嗎？這款骨傳導開放式貼合耳機單次充電後，就可播放長達 9 小時，適合進行多種運動計畫。充飽電只需 2 小時。如果需要額外的快速充電，只要充電 15 分鐘，就能享有多一小時的播放時間。

      通話音質清晰無比。室內、室外，隨時隨地

      通話音質清晰無比。室內、室外，隨時隨地

      接聽來電？採用獨特的骨傳導與人工智慧麥克風組合，讓您的聲音始終清晰無比。人工智慧麥克風可消除任何環境中的背景雜音。如果您出門跑步或騎車，骨傳導麥克風能消除惱人的風切噪音。透過後掛式頸帶上的按鈕即可輕鬆切換麥克風。

      開放式貼合設計。輕巧、舒適、堅固

      開放式貼合設計。輕巧、舒適、堅固

      為什麼要加重自身負擔？這款開放式耳機的輕巧設計讓您幾乎感覺不到它的存在，而且不會在移動時掉落。後掛式頸帶包覆頭部後方，並繞過耳朵上方，讓耳機舒適地固定。

      整合式控制。簡單配對

      後掛式頸帶上的按鈕可讓您暫停播放清單、接聽來電、控制音量等功能。只要開啟藍牙功能，耳機就能立即配對，而且可以同時連接兩個裝置。非常適合使用手機聆聽音樂，以及從智慧型手錶取得訓練通知。

      飛利浦耳機應用程式。自訂音效控制等功能

      飛利浦耳機應用程式可讓您控制 LED 指示燈的運作方式，並在耳機的人工智慧與骨傳導麥克風之間切換，方便在室內外進行通話。在聆聽音樂時，您可以選擇預設的聆聽風格，或使用等化器微調音效來搭配您的運動。

      技術規格

      • 音效

        阻抗
        4 歐姆
        喇叭直徑
        15 公釐
        敏感度
        87 dB (1K Hz)
        頻率範圍
        130 - 16,000 Hz
        最大功率輸入
        300 mW
        驅動器類型
        動態

      • 電信

        用於通話的麥克風
        2 個麥克風，人工智慧麥克風與骨傳導麥克風
        風切抑制

      • 連線

        藍牙版本
        5.2
        支援的編碼
        SBC
        最大範圍
        最多 10  m
        藍牙設定檔
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        多點連線

      • 便利

        飛利浦耳機應用程式支援
        可更新韌體
        控制類型
        按鈕
        音量控制
        抗水防塵
        IP66

      • 設計

        色彩
        黑色
        耳形貼合
        骨傳導
        入耳貼合類型
        開放式貼合

      • 功率

        音樂播放時間
        9  hr
        電池類型 (耳機)
        鋰聚合物 (內建)
        電池容量 (耳機)
        160 mAh
        待機時間電池壽命
        80 小時
        充電時間
        2  hr
        快速充電時間
        15 分鐘可使用 1 小時
        電池數量
        1 入
        電池重量 (總計)
        3.5 公克
        充電式

      • 配件

        充電纜線
        磁性充電纜線，200 公釐
        耳塞
        1 對
        其他
        1 個軟質攜帶包
        快速入門指南

      • 外紙箱

        包裝數
        3
        長度
        22.6  cm
        寬度
        18.4  cm
        高度
        19.5  cm
        總重
        1.1  kg
        淨重
        0.21  kg
        皮重
        0.89  kg
        GTIN
        1 48 95229 12628 9

      • 產品規格

        高度
        5.5  cm
        寬度
        14  cm
        深度
        9.6  cm
        重量
        0.035  kg

      • 包裝尺寸

        包裝類型
        盒子
        內含產品件數
        1
        貨架放置類型
        吊掛式
        高度
        19.2  cm
        寬度
        17  cm
        深度
        7  cm
        總重
        0.234  kg
        淨重
        0.07  kg
        皮重
        0.164  kg
        EAN
        48 95229 12628 2

      • UPC

        UPC
        8 40063 20229 0

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