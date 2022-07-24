顯而易見。LED 安全燈

夜跑、黃昏時踏徑登山，或是在樹林間騎乘單車。這款耳機在後掛式頸帶配有明亮的 LED 指示燈條，即使在昏暗的環境中也能讓您的蹤影清楚可見。您可以透過飛利浦耳機應用程式或後掛式頸帶上的開/關按鈕來控制 LED。